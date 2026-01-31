Il gruppo FSI cerca operatori polivalenti di manovra e condotta ferroviaria in Emilia-Romagna e accoglierà candidature fino al 3 febbraio

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Ferrovie dello Stato cerca operatori di manovra in Emilia-Romagna anche senza esperienza

Nuove opportunità di lavoro arrivano dal gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che ha avviato una selezione rivolta a diplomati da inserire in Emilia-Romagna, anche senza esperienza pregressa. La ricerca è finalizzata all’assunzione di operatori polivalenti di condotta e manovra ferroviaria, figure operative fondamentali per la gestione del traffico merci.

Le assunzioni saranno effettuate da Mercitalia Shunting & Terminal Srl – FS Logistix Spa, società controllata dal gruppo FSI e specializzata nei servizi di logistica integrata e movimentazione ferroviaria. L’iniziativa rientra nel più ampio piano industriale di Ferrovie dello Stato, che prevede migliaia di nuovi inserimenti nei prossimi anni per sostenere lo sviluppo del trasporto su ferro.

Le sedi di lavoro in Emilia-Romagna

Le risorse selezionate saranno impiegate principalmente in Emilia-Romagna, con assegnazione presso gli impianti di Parma e Castelguelfo. Il lavoro si svolge in ambito operativo e prevede la disponibilità a turni, inclusi notturni, festivi e fine settimana, in base alle esigenze del servizio.

Si tratta di contesti strutturati, dove la sicurezza e il rispetto delle procedure operative rappresentano elementi centrali dell’attività quotidiana.

Requisiti richiesti per partecipare alla selezione

Per candidarsi non è necessario aver maturato esperienze precedenti nel settore ferroviario. I requisiti richiesti sono:

diploma di scuola secondaria di secondo grado;

patente di guida di categoria B;

disponibilità al lavoro su turni;

idoneità psico-fisica allo svolgimento della mansione.

Non sono previsti limiti di età. Costituiscono elementi preferenziali, ma non obbligatori, una buona votazione finale del diploma e la residenza o il domicilio in Emilia-Romagna.

L’assenza del requisito dell’esperienza rende la selezione particolarmente interessante per giovani diplomati, per chi è alla ricerca di una prima occupazione stabile o per chi desidera cambiare settore professionale.

Di cosa si occupa l’operatore polivalente

Il ruolo di operatore polivalente di condotta e manovra prevede lo svolgimento di attività operative legate alla circolazione dei convogli ferroviari all’interno di scali e terminal logistici. Tra le principali mansioni rientrano:

manovra e movimentazione dei mezzi ferroviari;

aggancio e sgancio dei veicoli;

verifica delle condizioni dei convogli prima della circolazione;

supporto alle attività di gestione del traffico merci.

Si tratta di un lavoro tecnico e pratico, che richiede attenzione, precisione e rispetto delle norme di sicurezza.

Formazione iniziale e contratto

Prima dell’inserimento operativo, i candidati selezionati dovranno partecipare a un corso di formazione della durata di circa tre mesi, finalizzato all’acquisizione delle competenze necessarie e delle abilitazioni previste dalla normativa ferroviaria.

Al termine del percorso formativo è previsto un esame finale. Il superamento della prova consente l’accesso al contratto di lavoro. L’azienda offre inizialmente un contratto a tempo determinato, con possibilità di successiva stabilizzazione a tempo indeterminato.

Come inviare la candidatura

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online, attraverso il portale ufficiale di recruiting del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

La scadenza per l’invio delle candidature è fissata al 3 febbraio 2026. È consigliabile compilare con attenzione il proprio profilo e allegare un curriculum aggiornato.

Altre opportunità di lavoro disponibili

Chi è alla ricerca di un’occupazione può valutare anche altre selezioni attualmente aperte, rivolte a candidati senza esperienza. Tra queste rientrano le assunzioni stagionali del parco giochi MagicLand, con diverse posizioni operative nel settore dell’intrattenimento, e le opportunità offerte da Gallas Group, che ricerca colf, badanti e babysitter, soprattutto a Roma e nel Lazio. Si tratta di alternative valide per chi cerca un primo impiego, un lavoro temporaneo o una diversa collocazione professionale.