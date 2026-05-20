Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Aereo di linea Buzz

Buzz, compagnia aerea del gruppo Ryanair, ha organizzato un recruiting day in Italia per selezionare assistenti di volo da inserire nel proprio organico. Le selezioni si svolgeranno a Bergamo e sono rivolte anche a candidati senza esperienza nel settore dell’aviazione.

L’iniziativa rientra nel piano di rafforzamento del personale di bordo del gruppo Ryanair. Il recruiting day rappresenta uno dei principali canali utilizzati dall’azienda per individuare nuove risorse da avviare alla carriera di cabin crew.

Quando si svolgono le selezioni e come partecipare

Il recruiting si terrà il 25 maggio presso l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio. Durante la giornata i candidati potranno conoscere più da vicino la compagnia, ricevere informazioni sulle attività lavorative e sostenere i colloqui di selezione con i recruiter aziendali.

L’evento è dedicato al reclutamento di nuovi assistenti di volo da impiegare sulle rotte operate dal gruppo Ryanair. I candidati selezionati potranno essere inseriti all’interno delle basi operative europee della compagnia.

Per partecipare è necessario candidarsi online attraverso la sezione Lavora con noi dal sito ufficiale di Ryanair. La prima selezione avverrà attraverso il portale dell’azienda, cui gli interessati dovranno essere iscritti per caricare il proprio curriculum vitae aggiornato in lingua inglese. Si consiglia di rimarcare eventuali esperienze a contatto con il pubblico, oltre alle competenze linguistiche. Dopo una prima scrematura, solo i candidati ritenuti idonei riceveranno una mail con tutti i dettagli relativi alla giornata di selezione.

Quali sono i requisiti richiesti

Le selezioni sono aperte anche a chi non ha esperienza come assistente di volo. Per candidarsi è però necessario possedere alcuni requisiti considerati fondamentali per lavorare a bordo degli aeromobili.

Tra i principali requisiti richiesti figurano:

ottima conoscenza della lingua inglese;

disponibilità a lavorare su turni;

possibilità di viaggiare liberamente all’interno dell’Unione Europea;

altezza compresa indicativamente tra 157 e 188 centimetri;

capacità di nuotare almeno 25 metri senza assistenza.

Oltre ai requisiti tecnici, la compagnia valuta positivamente candidati con buone capacità relazionali, predisposizione al contatto con il pubblico e spirito di squadra. Sono considerate importanti anche la capacità di essere flessibili e quella di gestire situazioni dinamiche.

Formazione iniziale e opportunità di carriera

I candidati che supereranno le selezioni dovranno frequentare un corso di formazione della durata di circa sei settimane. Il percorso prevede lezioni teoriche, verifiche periodiche e una prova finale con simulazione di volo.

La formazione consentirà ai partecipanti di acquisire tutte le competenze necessarie per operare come membri dell’equipaggio di cabina, con particolare attenzione alle procedure di sicurezza, all’assistenza ai passeggeri e alla gestione delle emergenze a bordo.

Contratti, turni e benefit previsti

Le nuove risorse lavoreranno su turni organizzati secondo la formula 5 giorni di lavoro e 3 giorni di riposo. Tra i benefit previsti figurano agevolazioni sui voli del gruppo Ryanair, indennità durante il periodo di formazione e una retribuzione definita competitiva dall’azienda.

Per partecipare alle selezioni è inoltre richiesta disponibilità a eventuali trasferimenti presso le basi operative europee del gruppo. L’azienda specifica infatti che i candidati dovranno essere pronti a lavorare anche fuori dall’Italia, in base alle necessità operative della compagnia.

Altre opportunità per candidati alla prima esperienza

Uno degli aspetti più interessanti della campagna di recruiting riguarda l’apertura verso candidati senza precedenti esperienze nel settore aereo. Buzz punta infatti a formare internamente nuove figure professionali da inserire stabilmente nelle attività operative della compagnia.

Ma non è solo Ryanair ad accettare di formare personale al primo ingresso lavorativo nel settore. Vale la pena dare uno sguardo anche alle proposte lavorative di Atm di Milano e Primark.