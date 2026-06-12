Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Piantagione di pomodori

La Doria, principale azienda europea nella lavorazione dei derivati del pomodoro, ha avviato una campagna di selezione per l’inserimento di operai stagionali negli stabilimenti in Campania ed Emilia-Romagna.

Le posizioni sono rivolte anche a candidati senza esperienza pregressa e rappresentano una buona opportunità per chi è alla ricerca di un primo impiego.

Quali sono i profili ricercati

Queste assunzioni estive sono legate principalmente alle attività di lavorazione del pomodoro. L’estate è infatti un periodo strategico per le aziende del settore, che ogni anno devono incrementare il personale per sostenere i ritmi della campagna produttiva.

La Doria è alla ricerca di:

operatori di linea, figura che si occupa di caricare sui macchinari contenitori vuoti e di controllare che, una volta pieni, siano visivamente pronti per essere inscatolati;

conduttori, la cui mansione è di regolare e supervisionare il corretto funzionamento dei macchinari.

Le figure saranno inserite negli impianti situati in provincia di Salerno, in Campania, e a Parma, in Emilia-Romagna.

L’inserimento avverrà con contratto a tempo determinato, con una retribuzione indicativa compresa tra 1.200 e 1.600 euro netti al mese, variabile in base all’inquadramento e ai turni di lavoro.

Quali sono i requisiti per candidarsi

Uno degli aspetti più interessanti della selezione è l’assenza dell’obbligo di esperienza professionale, almeno per quanto riguarda la posizione dell’operatore di linea. L’azienda valuta infatti candidature provenienti anche da persone che si affacciano per la prima volta al mondo del lavoro.

Per partecipare è necessario:

aver compiuto 18 anni;

disporre di un mezzo proprio per raggiungere lo stabilimento;

essere disponibili a lavorare su turni, anche notturni e nei giorni festivi, in base alle esigenze organizzative;

partecipare agli eventuali percorsi formativi previsti dall’azienda e, se richiesto, sottoporsi alla visita medica per l’idoneità alla mansione.

Dal momento che non c’è un limite di età massima, si amplia ulteriormente la platea dei potenziali candidati.

Un gruppo leader nel settore alimentare

Fondata nel 1954 ad Angri, in provincia di Salerno, La Doria è una delle principali aziende europee attive nel comparto delle conserve alimentari. L’azienda produce derivati del pomodoro, legumi, sughi pronti e succhi di frutta, sotto il proprio marchio ma anche su commissione di altre catene della grande distribuzione.

Come inviare la candidatura

Le persone interessate possono candidarsi attraverso la sezione Lavora con noi del La Doria s.p.a., selezionando l’annuncio relativo alla sede di proprio interesse, in Campania oppure in Emilia-Romagna.

Per poter dimostrare il proprio interesse alla posizione è necessario essere iscritti al portale dell’azienda. Prima dell’invio della propria domanda è consigliabile predisporre un curriculum vitae aggiornato, evidenziando eventuali esperienze maturate in ambito produttivo, logistico o industriale, pur non essendo requisiti indispensabili per partecipare alla selezione.

Altre opportunità di lavoro

Sono molte le aziende che durante l’estate si trovano a dover cercare personale per far fronte alle ferie dell’organico. È il caso di Tigros e Lidl, che spesso aprono candidature per inserimenti su turni e part-time proprio per affrontare il consueto calo di dipendenti nei mesi che vanno da giugno ad agosto.

Oppure, esattamente come nel caso di La Doria, ci sono aziende agricole che hanno bisogno di rinforzare la propria squadra per sostenere i ritmi di lavoro estivi.