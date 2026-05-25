Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Tigros, linea di supermercati diffusa in Nord Italia, assume personale

Tigros, una delle catene della Grande distribuzione più radicate nel Nord Italia, sta selezionando personale per i propri punti vendita e per la sede centrale. Offre inserimenti sia a giovani senza esperienza sia a profili più qualificati.

Quali sono i profili più richiesti

Le opportunità di inserimento riguardano diversi ambiti operativi e gestionali. Le selezioni sono attive, nei supermercati, nella sede direzionale e nel polo logistico.

Tra le figure più richieste nei punti vendita troviamo:

addetti vendita e scaffalisti;

cassieri e personale di cassa;

banconisti per gastronomia, macelleria e ortofrutta;

responsabili di reparto e capi area;

direttori e vice direttori di supermercato;

addetti al servizio clienti.

Accanto a queste, sono previste anche posizioni in ambito logistico e amministrativo, oltre a ruoli tecnici e specialistici nella sede centrale di Solbiate Arno.

Quali sono i requisiti richiesti

Queste selezioni di Tigros risultano molto interessanti in quanto aprono possibilità di inserimento a candidati junior. L’azienda attiva, a chi ha intenzione di farsi le ossa all’interno della Grande distribuzione, percorsi di inserimento lavorativo in diverse formule, come tirocini e apprendistati.

Per le posizioni di primo livello si richiedono i seguenti requisiti trasversali:

predisposizione al lavoro di squadra;

disponibilità a lavorare su turni e nei weekend;

orientamento al cliente;

capacità di gestione dello stress nei momenti di maggiore affluenza.

Per i profili più esperti, invece, sono richieste competenze specifiche legate alla gestione del reparto o del punto vendita, oltre a capacità organizzative e di coordinamento del personale.

Ambiente di lavoro e formazione

L’ambiente lavorativo è strutturato e dinamico. Le attività quotidiane sono scandite da procedure operative precise e da un’organizzazione interna che punta all’efficienza del servizio.

Elemento centrale per l’inserimento delle nuove risorse, sia di primo livello che più esperte, è la formazione. Tutti i nuovi assunti vengono seguiti in un percorso di affiancamento da personale che ha maturato la giusta anzianità in Tigros, con il fine di apprendere le dinamiche del punto vendita e le specifiche procedure aziendali.

Il lavoro può risultare intenso nei periodi di maggiore afflusso, come weekend e festività, ma Tigros è un’azienda che valorizza la crescita interna, permettendo ai propri dipendenti avanzamenti di carriera.

Contratto e retribuzione

Le assunzioni fanno riferimento al CCNL del Commercio e Terziario, che prevede:

14 mensilità annue;

scatti di anzianità;

tutele sanitarie e previdenziali;

premi di produttività.

Gli stipendi variano in base al ruolo: le figure entry level partono da retribuzioni in linea con il settore della grande distribuzione, mentre i ruoli di responsabilità e gestione possono raggiungere livelli retributivi più elevati, soprattutto per capi reparto e store manager.

Come candidarsi

Per candidarsi alle offerte di lavoro Tigros è necessario accedere alla sezione ufficiale Lavora con noi del gruppo.

Il processo di candidatura si svolge interamente online e si sarà concluso solo dopo aver passato tutte le seguenti fasi:

consultare l’elenco delle posizioni aperte; selezionare l’annuncio di interesse; compilare il modulo con i dati personali; allegare il curriculum vitae aggiornato.

In alternativa, è possibile inviare una candidatura spontanea, utile per essere presi in considerazione anche per future selezioni, qualora le posizioni aperte non fossero di proprio interesse.

Altre offerte di lavoro

Le opportunità di lavoro in Tigros rappresentano una valida opzione per chi è interessato a entrare nel settore della Grande distribuzione in Italia, in ottica di un impiego stabile o di un primo inserimento lavorativo. Ma non è l’unica azienda che recluta personale senza esperienza per inserirlo in un percorso che va dal tirocinio alla stabilizzazione. Anche EssilorLuxottica e Primark hanno annunciato nuovi inserimenti lavorativi per tutti i livelli aziendali.