Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Il parco gioco MagicLand assume nuovo personale per la stagione estiva.

MagicLand apre le selezioni per la stagione 2026. Il parco divertimenti di Valmontone, in provincia di Roma, avvia una nuova campagna di assunzioni in vista della riapertura primaverile ed estiva. L’obiettivo è quello di rafforzare l’organico durante i mesi di maggiore affluenza. Le opportunità si rivolgono a profili diversi, rappresentando un’occasione anche per chi è alla prima esperienza lavorativa o alla ricerca di un impiego temporaneo nel settore dei servizi.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio contesto delle assunzioni stagionali legate al turismo e all’intrattenimento, comparti che ogni anno generano numerose opportunità occupazionali, soprattutto nei territori a forte richiamo turistico come il Lazio.

Le figure ricercate

Le selezioni avviate da MagicLand riguardano principalmente le attività operative del parco. In particolare, sono ricercati:

addetti alla ristorazione da impiegare nei punti food & beverage;

addetti alla caffetteria per la gestione dei bar interni;

assistenti bagnanti in possesso di brevetto da destinare alle aree acquatiche;

aspiranti assistenti bagnanti privi di brevetto ma disponibili a seguire il percorso formativo previsto.

Proprio la possibilità di candidarsi come aspirante assistente bagnante rende l’offerta accessibile anche a chi non ha ancora maturato esperienza nel settore. Si permette dunque di acquisire competenze professionali attraverso la formazione e l’attività sul campo.

I requisiti richiesti

Per partecipare alle selezioni è necessario:

essere maggiorenni;

garantire disponibilità a lavorare su turni, inclusi weekend e giorni festivi;

essere automuniti, requisito necessario per raggiungere agevolmente la sede di lavoro.

Ai requisiti generali si affiancano quelli specifici per ciascun ruolo. Gli assistenti bagnanti devono possedere un brevetto in corso di validità e le certificazioni di primo soccorso. Per le posizioni nella ristorazione e in caffetteria è preferibile aver maturato un’esperienza, anche breve, nel settore ed essere in possesso degli attestati richiesti dalla normativa.

Contratto e condizioni di lavoro

Le assunzioni per la stagione 2026 prevedono contratti stagionali a tempo determinato, con orario prevalentemente full time. L’attività lavorativa si svolgerà nel periodo di apertura del parco, caratterizzato da ritmi intensi e da un costante contatto con il pubblico.

Si tratta di un’esperienza che può rappresentare un primo passo per chi desidera avvicinarsi ai settori dell’accoglienza, della ristorazione e dell’intrattenimento, offrendo al tempo stesso una possibilità di reddito temporaneo durante la stagione estiva.

Come candidarsi

Per inviare la candidatura è necessario accedere alla sezione dedicata alle posizioni aperte sul sito ufficiale di MagicLand e caricare il proprio curriculum vitae. Le selezioni resteranno aperte fino alla copertura dei posti disponibili e potranno essere aggiornate con nuove ricerche nel corso dei prossimi mesi.

Consigli utili per i candidati

Chi intende candidarsi è invitato a presentare un curriculum chiaro e aggiornato, indicando eventuali esperienze lavorative, anche stagionali o informali, le certificazioni possedute e la disponibilità oraria. Un profilo ben strutturato facilita la fase di preselezione.

Altre opportunità per chi cerca lavoro

Per chi è alla ricerca di un’occupazione anche senza esperienza specifica, il mercato del lavoro offre ulteriori possibilità oltre al lavoro stagionale nei parchi divertimento. Risultano attive opportunità nel settore dei servizi alla persona, come colf, badanti e babysitter, ambiti caratterizzati da una domanda costante e da percorsi di inserimento spesso accessibili anche a chi non dispone di un’esperienza professionale strutturata.