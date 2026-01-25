Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Nuove opportunità di lavoro come colf e badanti presso Gallas Group

Gallas Group, l’agenzia italiana specializzata nella selezione di colf e caregiver, ha annunciato l’apertura di due nuove filiali a Roma, confermando un piano di espansione in tutto il territorio nazionale.

Attiva dal 2011 e autorizzata dal Ministero del Lavoro, l’azienda continua a potenziare i suoi servizi per le famiglie italiane e a creare nuove opportunità di lavoro nel settore domestico.

I profili ricercati

Gallas Group ricerca personale per diversi ruoli:

colf e collaboratori domestici, per pulizie, lavanderia, cucina e gestione della casa;

badanti, per l’assistenza di persone anziane o con bisogni specifici;

assistenti a ore, per servizi di supporto parziale o temporaneo;

babysitter, per la cura e la supervisione dei bambini;

Le posizioni aperte non riguardano solo la città di Roma, ma anche regioni come Toscana, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Liguria, Umbria, Marche, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia.

Si cercano candidati con esperienza nel settore, ma anche persone senza esperienza, purché siano motivate a iniziare un percorso professionale nell’assistenza familiare.

Contratti e orari di lavoro

Le assunzioni prevedono una buona varietà contrattuale:

possibilità di firmare un tempo indeterminato;

oppure accordarsi per full-time o part-time, a seconda delle esigenze della famiglia;

Queste soluzioni garantiscono al lavoratore:

diritti secondo la legge italiana;

contributi previdenziali;

accesso a eventuali benefit sociali;

Lavorare con Gallas Group permette di scegliere la soluzione più adatta alla propria disponibilità oraria, così come altre posizioni aperte presso KFC. Inoltre, permette di avere maggiori tutele e di essere contrattualizzati secondo la nuova normativa.

Tra le competenze richieste rientrano i requisiti linguistici

Italiano fluente è sempre richiesto, soprattutto per i ruoli di badante, dove è fondamentale comunicare chiaramente con gli anziani.

Altre qualità apprezzate includono:

affidabilità;

professionalità;

capacità di relazionarsi con famiglie e utenti;

I requisiti variano in base alla famiglia o al tipo di assistenza richiesta.

Come candidarsi

Gli interessati possono candidarsi attraverso la sezione Lavora con noi del sito ufficiale dell’agenzia.

Il processo di candidatura prevede:

la compilazione di un modello online con i propri dati personali;

l’invio del curriculum;

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Le nuove sedi a Roma

Gallas Group rafforza la sua presenza nella capitale aprendo due nuove filiali, una su viale Adriatico e una su via Cipro. Un’altra sede è già prevista in via Circonvallazione Gianicolense, mentre resta attiva quella su via Laurentina, aperta negli anni precedenti.

In questo modo, Roma raggiunge un totale di quattro filiali operative, segno evidente di quanto la domanda di servizi domestici e di assistenza alle famiglie sia cresciuta in città. Per chi cerca lavoro, queste aperture significano maggiori possibilità di inserimento immediato e opportunità concrete di far parte dell’agenzia friulana ormai consolidata a livello nazionale.

Perché lavorare con Gallas Group?

Lavorare con Gallas Group significa entrare in un settore che continua a crescere, soprattutto per quanto riguarda l’assistenza agli anziani. L’agenzia offre stabilità contrattuale, possibilità di crescita professionale e un’esperienza concreta nel campo dei servizi domestici e familiari.

Grazie alle nuove aperture a Roma, chi cerca lavoro ha a disposizione più filiali dove presentare la propria candidatura e aumentare le chance di inserimento immediato.

Queste posizioni rappresentano una concreta opportunità per chi vuole un impiego regolare, con contratti sicuri e possibilità di lavoro sia continuativo sia orario.