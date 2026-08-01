Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

ANSA L'Agenzia del Demanio recluta tramite valutazione di curricula 14 figure professionali

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso l’Agenzia del Demanio, ha aperto un nuovo piano di selezioni per l’assunzione di personale qualificato in diverse città italiane. In queste ore l’attenzione è rivolta alle 11 procedure selettive avviate per la copertura di 14 posti complessivi tra diplomati e laureati.

L’operazione punta a rafforzare la struttura tecnica e amministrativa dell’Ente Pubblico Economico che gestisce oltre 45.000 immobili dello Stato, per un valore superiore a 63 miliardi di euro. Una mossa strategica che arriva in una fase cruciale per la gestione del patrimonio pubblico, spinta dai fondi del PNRR e dal Piano Città degli Immobili Pubblici.

Perché queste assunzioni non passano da un concorso pubblico

L’elemento che distingue questa campagna di reclutamento dalla maggior parte delle ricerche del settore pubblico sta nella natura giuridica dell’Agenzia del Demanio. Trattandosi di un Ente Pubblico Economico, i rapporti di lavoro sono regolati dal diritto privato. Questo significa che per entrare nell’organico non occorre superare le lunghe e complesse trafile dei concorsi pubblici tradizionali, fatti di banche dati, prove scritte e graduatorie a esaurimento. La selezione avviene tramite una procedura analoga a quella del settore privato:

valutazione dei curricula da parte della commissione;

colloqui per verificare le competenze tecniche e le attitudini dei candidati.

Quali sono le figure cercate e l’impatto sul patrimonio dello Stato

La mappa delle ricerche mostra una netta prevalenza per le figure ad alta specializzazione tecnica e amministrativa.

Profilo Numero di posti Luogo di assunzione Bim Specialist 1 Roma Architetto paesaggista 1 Roma Esperto legale 1 Roma Hr Controller e Data Analyst 1 Roma Responsabile Payroll 1 Roma Referente Junior contabilità generale 1 Roma Referente tecnico Rup Junior (riservati alle categorie protette) 4 Roma Referente amministrativo e contabile 1 Vicenza Referente amministrativo e contabile 1 Firenze Referente Rup 1 Napoli Esperto servizi tecnici 1 Napoli

Il potenziamento della squadra risponde a un’esigenza logistica dell’Ente. L’Agenzia si trova oggi a gestire i cantieri della rigenerazione urbana e dell’efficientamento energetico, operando come prima stazione appaltante in Italia per volumi di affidamenti con tecnologia Bim. L’obiettivo dichiarato dall’Esecutivo è raggiungere 65 Piani Città entro il 2028, trasformando immobili in disuso in motori di sviluppo locale.

Dove si lavora e quanto si guadagna

Tra le sedi interessate figurano Roma, Firenze, Vicenza e Napoli, con inquadramenti che prevedono formule flessibili che includono lo smart working fino a 12 giorni al mese. La geografia delle assunzioni tocca snodi strategici distribuiti tra Centro, Nord e Sud Italia, con la Capitale a fare da perno per la Direzione Generale e i presidi territoriali attivi in Toscana, Veneto e Campania.

Sul fronte economico, la forbice retributiva prevista dal Ccnl dell’Ente parte da una base d’ingresso di 28.000 euro lordi annui per le posizioni junior. Gli stipendi salgono progressivamente in base alla complessità del ruolo e all’anzianità di servizio, fino a un massimo di 57.000 euro lordi l’anno a cui si aggiungono la copertura sanitaria integrativa e la previdenza complementare.

Quali sono i vincoli da considerare

Tuttavia, l’Ente ha fissato paletti precisi per chi intende inviare la candidatura entro il termine del 5 agosto:

non è consentita la partecipazione contemporanea a più annunci;

l’Agenzia richiede un vincolo di permanenza minima di 36 mesi nella Direzione di prima assegnazione prima di poter richiedere un eventuale trasferimento.

Altre offerte di lavoro

La selezione messa in campo dall’Agenzia del Demanio è molto selettiva e richiede titoli di studio di accesso di livello accademico, al di fuori quindi della scuola dell’obbligo.

Chi ha solo il diploma di scuola superiore, o la scuola media, può candidarsi come operatore volontario aderendo al bando del Servizio Civile Universale.