Accenture ha acquistato Alfaheath e Industries eXcellence, due importanti pezzi del gruppo italiano Engineering, che vuole investire di più sull'IA

ANSA Accenture acquista due società da Engineering

La multinazionale della consulenza Accenture ha acquistato dal gruppo di software italiano Engineering due società, Alfaheath e Industries eXcellence. Le cifre dell’accordo non sono state rese note, ma dovrebbe trattarsi di un’operazione rilevante, visto che le due aziende rappresentavano il 18% del fatturato di Engineering.

Per il momento si tratta di un accordo ancora non operativo. Bisognerà attendere che l’Antitrust dia la sua approvazione e che infine il Governo non intervenga attraverso il golden power. Se tutto dovesse andare secondo i piani, le due società passerebbero ad Accenture entro la fine dell’anno.

Engineering ha venduto due società ad Accenture

Engineering è uno dei più importanti gruppi di sviluppo software italiani. Nel 2025 ha fatturato 1,76 miliardi di euro e dava lavoro a quasi 14mila persone. Accenture, invece, è una delle più importanti multinazionali di consulenza informatica al mondo. Vende servizi ad altre aziende, principalmente quando queste devono migliorare il modo in cui utilizzano la tecnologia.

L’operazione è di discrete dimensioni. Engineering sta cedendo due aziende, Alfaheath e Industries eXcellence, che rappresentano circa il 18% del suo fatturato, ma soprattutto il 25% del suo Ebitda normalizzato. Questa sigla indica il margine operativo lordo, i guadagni prima di doverci pagare qualsiasi tassa, escludendo incassi straordinari. Si tratta quindi di una cifra che le due aziende sono in grado di ripetere per più anni consecutivi.

Cosa fanno Alfaheath e Industries eXcellence

Entrambe le aziende che Engineering ha ceduto ad Accenture si occupano di software, ma in contesti molto diversi fra loro. Alfaheath è una società che sviluppa sistemi per la sanità. Sono di sua produzione molti dei programmi che permettono ad Asl e ospedali italiani di gestire visite, esami, cartelle cliniche e altri dati sanitari in maniera digitale. Una parte importante del funzionamento del Sistema sanitario nazionale sarà quindi ora responsabilità di una società controllata da Accenture.

Industries eXcellence ha un ruolo simile, ma per le aziende dei settori industriali, come l’aerospazio, l’automotive o la farmaceutica. Produce, installa e configura software per macchinari e uffici tecnici, concentrandosi soprattutto sull’automazione. Una parte importante del business dell’azienda è negli Stati Uniti, dove ha clienti nei settori automobilistico e aerospaziale.

Perché Engineering ha venduto le due aziende

Il motivo della decisione di Engineering lo ha spiegato il Ceo del gruppo Aldo Bisio:

Gli accordi rappresentano un passo importante nel percorso di rifocalizzazione del business di Engineering: accelerare sull’AI, riacquistare nuovi gradi di libertà strategica nei segmenti a più alta crescita anche attraverso la riduzione della leva finanziaria, investire nelle principali piattaforme proprietarie e rafforzarci nei segmenti tecnologici e industriali più attrattivi, per consolidare un vantaggio competitivo sostenibile per i nostri clienti.

Aziende come Alfaheath e Industries eXcellence sono in salute e fanno profitto, ma non rientrano nei piani di Engineering perché sono difficili da “scalare”, da ingrandire. Fanno prodotti su misura e questo le lega a un determinato cliente, nel caso di Alfaheath, ad esempio, la Sanità italiana, limitandole. Engineering, invece, vuole concentrarsi sui suoi software proprietari, che può vendere a più clienti senza doverli personalizzare.