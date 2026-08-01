Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

ANSA Concorso pubblico per segretari al Senato.

Pubblicato un nuovo concorso pubblico per l’assunzione di segretari parlamentari in Senato. I posti messi al bando sono per l’inserimento di profili giuridici, economici e tecnici, con stipendi iniziali superiori ai 45.000 euro lordi annui e prospettive di crescita che possono portare a una Ral superiore a 136.000 euro nel corso della carriera.

Concorso segretari parlamentari: le assunzioni previste dal Senato nel 2026

Il concorso prevede l’assunzione di 30 segretari così suddivisi:

12 posti per documentarista di indirizzo giuridico ;

; 8 posti per documentarista di indirizzo economico ;

; 6 posti per tecnico informatico ;

; 2 posti per tecnico edile-strutturale ;

; 2 posti per tecnico impiantistico.

Al termine della selezione saranno formate 5 graduatorie distinte (una per ciascun indirizzo professionale) e il regolamento prevede che:

ogni candidato può concorrere per un solo profilo ;

; qualora alcuni posti rimangano vacanti in un determinato profilo, possano essere assegnati ai candidati idonei non vincitori degli altri profili, facendo scorrere la graduatoria.

Chi può partecipare al concorso

Possono presentare domanda i candidati che:

siano cittadini italiani ;

; godano dei diritti civili e politici;

abbiano almeno 18 anni e non abbiano compiuto 40 anni alla data di pubblicazione del bando;

e non abbiano compiuto 40 anni alla data di pubblicazione del bando; siano fisicamente idonei alle mansioni;

abbiano conseguito almeno una laurea triennale conseguita con una votazione non inferiore a 105/110. Il limite del voto minimo non si applica, invece, ai candidati che possiedono una laurea magistrale, specialistica oppure una laurea del vecchio ordinamento.

Come presentare domanda

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale dedicato del Senato entro le ore 18 del 27 agosto 2026. Per accedere sarà necessario autenticarsi mediante Spid o carta d’identità elettronica (Cie) e procedere con il pagamento di un contributo di segreteria pari a 30 euro, tramite il sistema PagoPA.

Le prove del concorso

La selezione è articolata in diverse fasi, la prima consiste in un test preliminare composto da 50 quesiti a risposta multipla, da completare in 50 minuti, che serve soltanto a determinare l’ammissione alle prove scritte e non contribuisce al punteggio finale. Infatti, sarà svolta solo se il numero di candidati risulta superiore a 450 (ovvero quindici volte il numero dei posti disponibili per ciascun profilo, come previsto da regolamento).

In questo caso, le domande riguarderanno esclusivamente la Costituzione italiana e il regolamento del Senato. I punteggi verranno così assegnati:

1 punto per ogni risposta esatta;

-0,30 per ogni risposta errata;

-0,20 per ogni risposta non data.

Superata la preselezione, i candidati sono chiamati ad affrontare due prove scritte, che vertono su materie differenti a seconda del profilo scelto. Per superarle è necessario ottenere almeno 49 punti su 70. A questo punto, gli idonei saranno ammessi ai colloqui orali e alle prove tecniche, durante i quali (oltre alle materie già affrontate negli scritti), vengono valutate:

conoscenza della lingua inglese;

capacità di utilizzo del computer;

competenze pratiche specifiche del profilo.

La somma dei risultati ottenuti a ogni prova sarà il punteggio che determinerà la posizione in graduatoria e, quindi, la relativa assunzione.

Quanto guadagna un segretario parlamentare

Per i vincitori del concorso lo stipendio iniziale previsto è pari a 45.546 euro lordi annui. Per i nuovi segretari parlamentari valgono le tabelle retributive previste per il personale assunto dal 1° agosto 2013 nella carriera dei quadri intermedi, che prevedono aumenti retributivi con l’aumentare dell’anzianità di servizio.

In particolare:

al dodicesimo anno la retribuzione annua lorda arriva a 73.263 euro lordi annui;

lordi annui; al ventiquattresimo anno raggiunge 136.209 euro lordi annui.

La progressione è collegata anche alle valutazioni professionali, rendendo questa carriera una delle più remunerative dell’intera pubblica amministrazione.