Nella settimana tra il 13 e il 19 luglio si terranno otto diversi scioperi, che riguarderanno trasporti, camere penali e molti altri settori in tutto il Paese

ANSA Scioperi 13 19 luglio 2026

La settimana che va da lunedì 13 a domenica 19 sarà caratterizzata da numerosi scioperi, anche se quasi tutti di portata locale. Il giorno più critico sarà il 15, mercoledì, quando si concentreranno numerose mobilitazioni nel settore penale e uno sciopero ferroviario.

Venerdì 17 invece si terranno i soli scioperi dei trasporti, uno locale in Veneto e un altro del trasporto marittimo in Sicilia, che potrebbe creare seri problemi ai turisti che affollano l’isola in questo periodo.

Gli scioperi di inizio settimana, tra il 13 e il 14 luglio

La settimana inizierà con alcuni piccoli scioperi locali di singole aziende o settori, che riguarderanno vertenze limitate alle imprese coinvolte. Il 13 luglio a protestare saranno:

I dipendenti della Società Seico di Caserta, del settore dell’igiene ambientale, dalle 9 alle 24;

I dipendenti di Geriatrico Milanese, società parte del Servizio sanitario nazionale, per l’intero turno di lavoro.

Il 14 luglio, invece, gli scioperi riguarderanno:

I dipendenti di L’Igiene Urbana Evolution di Marigliano, in provincia di Napoli, per tutta la giornata;

I dipendenti dell’azienda Muraca di Locri, sempre nel settore dell’igiene ambientale.

Il 15 luglio, il giorno più critico per gli scioperi

Lo sciopero più significativo della settimana, sia per dimensioni, sia per i disagi che potrebbe causare ai cittadini, è quello delle camere penali del Lazio. Per tutta la giornata del 15 luglio si asterranno dalle udienze le camere penali di:

Cassino;

Viterbo;

Roma;

Frosinone;

Tivoli;

Rieti;

Latina;

Civitavecchia.

La ragione della mobilitazione è legata agli stessi eventi che avevano portato, a giugno, allo sciopero degli avvocati. Si tratta delle intercettazioni illegali che sono state scoperte in alcuni istituti penitenziari, durante i colloqui tra avvocati e detenuti.

Il 15 luglio si terrà anche uno sciopero nazionale, l’unico della settimana, che coinvolgerà il settore ferroviario. Si tratta della mobilitazione dei lavoratori della multinazionale francese Elior, che durerà per tutta la giornata. Elior si occupa della ristorazione a bordo dei treni Frecciarossa, che quindi potrebbe subire problemi.

Gli scioperi dei trasporti del 17 e 18 luglio

Il 17 luglio ci sarà un altro sciopero legato al Servizio sanitario nazionale, questa volta della società Hospital Service, in Campania, e durerà per l’intera giornata.

Dalle 6 del mattino del 17 luglio allo stesso orario del 18, invece, si terrà l’unico sciopero del trasporto marittimo di tutta la settimana. A mobilitarsi saranno i lavoratori della Caronte & Tourist Isole Minori Spa, una delle aziende più importanti per il collegamento delle isole in Sicilia. La mobilitazione è organizzata da Ugl Mare e Trasporti, che ha rilasciato un comunicato a riguardo:

Il sindacato denuncia scelte unilaterali che incidono sulla sicurezza, sulla qualità del servizio e sulle condizioni dei marittimi, chiedendo un confronto immediato e soluzioni che garantiscano tutele, stabilità occupazionale e rispetto delle professionalità imbarcate. Lo sciopero arriva dopo settimane di tensioni e rappresenta un segnale forte rivolto all’azienda e alle istituzioni competenti.

L’ultimo sciopero della settimana si terrà per tutta la giornata del 17 luglio e riguarderà il trasporto pubblico locale. Si fermeranno per tutta la giornata i dipendenti della Atvo, che si occupa degli autobus che servono la città metropolitana di Venezia e parte della provincia di Treviso, con particolare attenzione all’area attorno a San Donà di Piave.