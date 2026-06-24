L’Agenzia delle Dogane e Monopoli prepara concorsi per 1.363 assunzioni entro il 2028: posti per funzionari, assistenti e categorie protette

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iStock L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prepara nuovi concorsi per 1.363 assunzioni

Sono in arrivo nuovi concorsi per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La delibera n. 538 dell’8 giugno 2026 ha autorizzato formalmente la spesa necessaria per avviare l’organizzazione delle selezioni, aprendo così la strada a un piano di assunzioni che porterà all’ingresso di 1.363 nuove unità entro il 2028. Le procedure previste sono tre e riguardano profili diversi.

Una parte dei posti sarà riservata alle categorie protette e alle persone con disabilità, mentre le altre selezioni interesseranno l’area dei Funzionari e quella degli Assistenti. I bandi ufficiali non sono ancora stati pubblicati. Saranno quei documenti a stabilire nel dettaglio requisiti, prove, materie d’esame, modalità di candidatura e scadenze. La delibera rappresenta però il primo passaggio formale per l’avvio del percorso di reclutamento.

Concorsi Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i posti di lavoro previsti

Nel dettaglio, le procedure riguarderanno:

100 posti riservati ai sensi della Legge 68/1999, destinati quindi a categorie protette e persone con disabilità;

783 posti nell’area dei Funzionari, con profilo di Funzionari Amministrativo-Tributari;

480 posti nell’area degli Assistenti, con profilo di Assistenti Amministrativi.

Si tratta di un piano di reclutamento rilevante per l’Agenzia, che punta a rafforzare il proprio organico nei prossimi anni e ad aggiornare le competenze interne in ambiti amministrativi, tributari e gestionali.

I profili cercati dall’Agenzia delle Dogane

I profili principali al centro dei prossimi concorsi sono due. Il primo è quello dei Funzionari Amministrativo-Tributari, indicati anche con la sigla Famm. Si tratta di una figura generalmente riservata a candidati in possesso di laurea. Le mansioni possono riguardare attività ispettive, tributarie, doganali e di gestione amministrativa dell’ente.

Il secondo profilo è quello degli Assistenti Amministrativi, indicati con la sigla Amm. In questo caso la posizione è solitamente accessibile anche con il diploma di scuola secondaria superiore. Gli assistenti supportano le attività amministrative e gestionali nelle diverse sedi dell’Agenzia.

Quando usciranno i bandi

Al momento non c’è ancora una data ufficiale per la pubblicazione dei bandi. La delibera di autorizzazione della spesa rappresenta però l’atto che consente di avviare concretamente l’organizzazione dei concorsi. Considerando che l’obiettivo dell’ente è completare le assunzioni entro il 2028, è possibile che i bandi vengano pubblicati già entro la fine del 2026. I candidati interessati dovranno monitorare i canali ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in particolare la sezione dedicata ai concorsi pubblici in svolgimento e il portale concorsi dell’ente. Solo con la pubblicazione dei bandi sarà possibile conoscere le scadenze per presentare domanda e le modalità di partecipazione.

I requisiti generali attesi

I requisiti specifici saranno indicati nei singoli bandi. Sulla base delle precedenti procedure dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è possibile individuare alcuni requisiti generali generalmente richiesti nei concorsi pubblici. Tra questi rientrano la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea, oppure una condizione equiparata prevista dalla legge, e il godimento dei diritti civili e politici.

Sicuramente sarà richiesta anche l’assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici, l’idoneità fisica all’impiego e la regolarità rispetto agli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 1985. Un altro requisito normalmente previsto riguarda il fatto di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti da un impiego presso una pubblica amministrazione.