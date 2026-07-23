Scade il 28 agosto il termine che hanno i giovani tra i 18 e i 19 anni per candidarsi come volontari al Servizio Civile Universale

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Servizio Civile Universale: ultima chiamata per volontari in progetti di assistenza a ciechi e invalidi

C’è un’ultimissima chiamata per il Servizio Civile Universale. La via non violenta e obiettrice di coscienza per servire la Nazione vede sempre di più un’ampia partecipazione di giovani su tutto il territorio.

Ad aprile si era chiuso il bando ordinario che metteva in campo quasi 66.000 opportunità per svolgere un’esperienza formativa e retribuita. Resta aperta una selezione dedicata all’individuazione di volontari per l’accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili.

Quali sono i bandi e quanti sono i posti disponibili

Il bando ordinario, con i suoi 65.964 posti distribuiti su 2.839 progetti, ha rappresentato uno dei più grandi di sempre, ha chiuso le candidature ad aprile. Le selezioni sono in fase di completamento e l’avvio del servizio per i volontari idonei è previsto entro il 30 ottobre 2026.

Chi non ha potuto partecipare alla prima turnata può ancora candidarsi. I posti messi a bando sono per reclutare 947 operatori volontari, che verranno indirizzati a prestare servizio in 71 progetti dedicati esclusivamente a garantire assistenza e accompagnamento a grandi invalidi e ciechi civili.

Quali sono i requisiti di accesso

Per poter inoltrare la propria istanza bisogna rispettare i seguenti requisiti:

avere un’età compresa tra i 18 e i 28 anni, ossia 29 anni non compiuti;

essere cittadini italiani, di uno Stato membro dell’Unione Europea o cittadini extra-Ue regolarmente residenti in Italia;

non aver riportato condanne alla reclusione superiori a un anno per delitto non colposo o condanne per reati contro la persona, le armi o legati alla criminalità organizzata;

non aver già svolto il Servizio Civile Nazionale o Universale;

non aver avuto rapporti di lavoro o collaborazione retribuita superiori a 3 mesi con l’ente titolare del progetto negli ultimi 12 mesi.

Non è considerato motivo di esclusione aver dovuto interrompere un precedente servizio civile per motivi di salute, per emergenza sanitaria o nell’ambito di specifici progetti europei.

Inoltre, non è necessario aver completato gli studi superiori per poter aderire a questa opportunità.

Quanto si guadagna e quanto dura

Essere impegnati come volontari nel Servizio Civile Universale o Nazionale non significa dover rinunciare a un eventuale percorso di studi già avviato o ad altre attività lavorative.

A seconda dello specifico progetto, la presa di servizio può durare dagli 8 ai 12 mesi, per un massimo di 25 ore settimanali, corrispondenti a un part-time di fatto. L’importante è che l’altro contratto non sia un impiego a tempo pieno e abbia la necessaria flessibilità per poter far convivere le due attività.

Il compenso mensile corrisponde a un assegno di 519,47 euro netti al mese, esente da tassazione Irpef.

La riserva del 15% nei concorsi pubblici

Il Servizio Civile Universale è un’esperienza che tantissimi giovani risultano disposti a fare perché si tratta di una prima esperienza lavorativa nel Terzo Settore. Ma non è l’unico motivo a fare da traino.

Chi completa il periodo di servizio senza demerito acquisisce il diritto alla riserva obbligatoria del 15% dei posti nei concorsi pubblici indetti dalla Pubblica Amministrazione. A questo si aggiunge l’accesso alla Carta Giovani Nazionale.

Come ed entro quando candidarsi

La presentazione della candidatura avviene esclusivamente online attraverso la piattaforma ufficiale. Per accedere al sistema è necessario utilizzare un dispositivo di identificazione digitale a scelta tra Spid, Cie o Cns.

Tutti coloro che non sono cittadini della Comunità Europea che non hanno a disposizione nessuno degli strumenti summenzionati non saranno per questo esclusi. Per accedere alla piattaforma, infatti, potranno fare richiesta di apposite credenziali dedicate.

Durante la compilazione della propria istanza occorre selezionare il singolo progetto di interesse, compilare tutte le autocertificazioni richieste e allegare il proprio curriculum vitae per l’attribuzione dell’eventuale punteggio di valutazione dei titoli.

Il termine perentorio per la trasmissione delle domande è fissato alle ore 14:00 del 28 agosto.