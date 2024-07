Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

Fonte: istock Concorso lavorativo

Chi è alla ricerca di un impiego, verifica costantemente la presenza di nuove proposte. Quando però si tratta di incarichi nell’ambito della Pubblica amministrazione, il grado d’attenzione è ben più elevato. Nello specifico, è stato indetto un nuovo bando di concorso da parte del ministero dell’Istruzione. Si mira ad assumere 1.435 nuovi soggetti. Il compito sarà quello di ricoprire il ruolo di assistenti amministrativi facenti funzione DSGA.

Bando di concorso luglio 2024, i dettagli

È bene precisare come non siano previste delle prove per questo bando di concorso, che è stato indetto su base regionale. Chiunque fosse interessato, però, avrà modo di presentare la propria domanda in riferimento a una singola Regione (in cui il bando risulti aperto). Non è prevista alcuna limitazione sul fronte della residenza ma, ovviamente, non potranno esserci ripensamenti e/o modifiche.

Per quanto riguarda le tempistiche, invece, si ha modo di inoltrare la propria domanda entro e non oltre le 23,59 del 29 luglio 2024: “Il bando di concorso ha ad oggetto la procedura valutativa per la progressione degli assistenti amministrativi all’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, relativa al profilo professionale di funzionario”. Il ministero dell’Istruzione prevede per i vincitori del bando un contratto di lavoro full time e indeterminato, nel profilo di funzionario.

Requisiti e posti disponibili

Posso prendere parte al concorso per DSGA facenti funzione 2024 tutti gli assistenti amministrativi di ruolo. Ciò a patto che siano state svolte a tempo pieno le funzioni di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Il tutto per un periodo minimo di tre anni scolastici interi (2023-24 compreso), laddove sia stato conferito un incarico annuale. Occorre inoltre essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

Assistenti amministrativi di ruolo con laurea magistrale (tra quelle indicate nel bando), con almeno 5 anni di esperienza nell’area Assistenti e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione;

(tra quelle indicate nel bando), con almeno 5 anni di esperienza nell’area Assistenti e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione; Assistenti amministrativi di ruolo con diploma di scuola secondaria di secondo grado, con almeno 10 anni d’esperienza maturati nell’area degli Assistenti e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione.

Suddivisione per Regioni

Il totale dei posti di lavoro offerti è di 1.435, come detto. Una cifra così suddivisa per le seguenti Regioni:

Abruzzo – 36 posti;

Basilicata – 11 posti;

Calabria – 34 posti;

Campania – 47 posti;

Emilia Romagna – 120 posti;

Friuli Venezia Giulia – 31 posti;

Lazio – 137 posti;

Liguria – 36 posti;

Lombardia – 382 posti;

Marche – 40 posti;

Molise – 4 posti;

Piemonte – 128 posti;

Puglia – 66 posti;

Sardegna – 41 posti;

Sicilia – 64 posti;

Toscana – 90 posti;

Umbria – 19 posti;

Veneto – 149 posti.

Ruolo e stipendio

La domanda può essere presentata unicamente per via telematica, attraverso il servizio Polis – Presentazione On Line delle Istanze del Mim. Per poter inoltrare la richiesta occorre vantare alcuni dei metodi di identificazione digitale, come lo Spid. I candidati saranno valutati sulla base dell’esperienza maturata, titoli di studio e competenze professionali.

Per quanto riguarda i ruoli, invece, il lavoro sarà svolto soprattutto nel settore della contabilità, della gestione dei beni, del personale Ata e della materia negoziale. Sul fronte stipendio, infine, stando al Ccnl del comparto Scuola e istruzione, il compenso lordo di un DSGA è pari a quasi 2.000 euro. L’anzianità consente degli aumenti della retribuzione, fino a percepire quasi 3.000 euro mensili.