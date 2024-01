Fonte: 123RF Le migliori aziende nella lista Top Employers Italia 2024

142 aziende operanti in Italia sono state premiate per la loro attenzione all’ambiente sul luogo di lavoro e per avere messo in atto le migliori pratiche e i più alti standard nell’ambito delle risorse umane. La certificazione Top Employer viene rilasciata ogni anno, da 33 anni, dal Top Employer Institute. Nel corso della sua attività, l’agenzia ha censito e valutato 2.303 aziende in 121 Paesi del mondo.

Come vengono valutate le aziende

Per entrare nella lista, le aziende devono rispettare una serie di requisiti. Una volta accettate, devono compilare la HR Best Practices Survey, una sorta di sondaggio che riguarda diverse macro-aree di intervento (fra cui inclusività, ambiente di lavoro, acquisizione dei talenti); poi, in base alle risposte e alle indagini annuali, vengono stilate le classifiche.

Top Employers Global

Il riconoscimento Top Employers Global 2024 viene riservato a quelle realtà imprenditoriali che operano in più continenti.

I Top di quest’anno sono: Airbus, Alstom, Bat, Chep, Boheringer, Dhl Express, Dhl Global, Hcltech,Infosys, Jti, Ntt Data, Puma, Pepsico, Philip Morris International, Saint Gobain, Takeda, Tcs.

Top Employers Europe 2024

Sono 44 le aziende hanno ottenuto la certificazione Top Employers Europe 2024, riconoscimento conferito alle realtà imprenditoriali attive in almeno 5 Paesi europei. Può dunque essere concessa sia ad aziende italiane, che ad aziende straniere con filiali nel nostro Paese.

Si tratta di Bridgestone, Hsbc, Verisure, Arkema, Amplifon, Reckitt, Helvetia, World Line, Korian, Medtronic, Amazon, Perfetti, Group M, Chiesi, Angelini Pharma, Bnl Bnp Paribas, Huawei, Unicredit, Baxter, Capgemini, Olympus, Astrazeneca, Metro, Dana, Electrolux, Whirlpool, Msd, Lidl, Findomestic, Edp, Ntt data, Hcl Tech, Takeda, Tcs, Chep, Alstom, Puma, Philip Morris (Manifacturing e Italia), Bat, Jti, Pepsico.

Top Employers Italia 2024

Sono 142 le aziende rientrano nell’elenco delle realtà certificate per l’Italia. Fra di esse troviamo assicurazioni (Allianz, Assicurazioni Generali, Groupama Assicurazioni, Zurich), banche (Bnl Bnp Paribas, Bper Banca, Crédit Agricole Italia, Findomestic Banca, Fineco Bank, Gruppo Credem, Intesa Sanpaolo, UniCredit), colossi dell’ecommerce (Amazon Italia), aziende che operano in area sanitaria (Amplifon Italia, AstraZeneca Italia, Biofarma Group), famose realtà dell’automotive e motociclistiche (Automobili Lamborghini, Ferrari, Ducati Motor Holding, Renault Group, Toyota Motor Italia, Volkswagen), aziende alimentari (Birra Peroni, Coca-Cola Hbc Italia, Lavazza Group, PepsiCo Italia), aziende di servizi per il turismo (Booking.com Italy), elettronica (Canon Italia, Huawei Technologies Italia), grande distribuzione (Carrefour Italia, Lidl Italia, Penny Italia), colossi dell’energia (Edison, Italgas), costruttori navali (Fincantieri), operatori multiservizi (Poste Italiane), operatori delle telecomunicazioni (WindTre) e molti altri ancora.

In questo link è disponibile l’elenco completo delle 142 migliori aziende operanti in Italia secondo Top Employers Institute.

Altre classifiche sulle migliori aziende

Per gli amanti delle classifiche sono disponibili anche altre liste: la società di consulenza Great Place to Work ha stilato la lista delle migliori aziende per cui lavorare in Italia. L’elenco è stato realizzato tenendo conto delle valutazioni dei dipendenti in merito all’ambiente lavorativo e al bilanciamento fra vita professionale e vita privata.

Dalla stessa realtà arrivano anche la lista delle aziende italiane più sensibili all’inclusione, la classifica delle migliori aziende del Mezzogiorno d’Italia e la lista delle migliori realtà imprenditoriali per le quali lavorare in Europa.