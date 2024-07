Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: 123RF 20 migliori aziende dove lavorare in Italia

Quali sono le aziende migliori dove lavorare? I lavoratori e le lavoratrici hanno risposto: sono le più innovative, quelle in crescita da un punto di vista finanziario, ma soprattutto sono quelle capaci di garantire uno sviluppo positivo ed equo per tutti. Dall’indagine di Great Place to Work Italia, emerge la classifica Best Workplaces for Diversity, Equity e Inclusion 2024.

Gli elementi che identificano i luoghi migliori per lavorare: l’analisi

La classifica realizzata da Great Place to Work Italia, che ha raggiunto terza edizione, si basa sull’indice DE&I che valuta quanto le aziende siano all’avanguardia su tre fronti: diversità, equità e inclusione.

I dati parlano chiaro: le organizzazioni che investono sulla strategia DE&I beneficiano di maggiore equità, più innovazione, facilità nelle assunzioni e minor turnover. Come spiega il CEO di Great Place to Work Italia Alessandro Zollo:

Un Great Place to Work For All è un ambiente in cui tutti, indipendentemente dalle caratteristiche personali, riconoscono di lavorare in un’azienda eccellente per la sua cultura organizzativa.

Tra i settori leader nelle pratiche DE&I troviamo l’Information Technology, seguito dai servizi finanziari e assicurazioni. Altri settori presenti includono servizi professionali, biotecnologie e farmaceutica, manifattura (che sono anche le aziende che cercano più personale) e produzione, sanità, alberghiero, media, telecomunicazioni e trasporti. Rientrare in classifica non è facile: su 288 aziende con almeno 50 dipendenti prese in esame, solo il 7% ci è riuscito.

La classifica delle migliori aziende: quali sono

Tra i principali indicatori presi in considerazione per stilare il ranking, troviamo quindi il DE&I Index che misura la percezione di equità, accessibilità, inclusività e sicurezza psicologica nell’ambiente di lavoro. Le 20 migliori aziende in Italia dove queli elementi spiccano sono:

Teleperformance Italia – leader nei servizi di contact center, con sedi a Fiumicino e Taranto GalileoPro – realtà in crescita nel settore dei servizi per le farmacie Cisco Systems Italy – leader mondiale nelle tecnologie di rete, con sede a Vimercate, Brianza Bending Spoons – azienda tecnologica innovativa Skylabs – specializzata in soluzioni IT avanzate Storeis – agenzia di marketing digitale Hilton Italia – catena alberghiera rinomata American Express Italia – servizi finanziari Biogen Italia Srl – azienda biotecnologica Agile Lab – azienda di consulenza IT Unifix SWG Srl – fornitore di soluzioni tecnologiche ServiceNow – software di gestione del flusso di lavoro ConTe.it – assicurazioni online Fiscozen – servizi di consulenza fiscale DHL Express – kogistica e trasporti AbbVie – azienda biofarmaceutica IoInvesto – piattaforma di investimento Webranking – Agenzia di digital marketing Mondelez Italia – industria alimentare Vianova – soluzioni di telecomunicazioni

A far raggiungere il podio ad alcune di queste aziende rispetto ad altre è il fattore “esperienza dei collaboratori”. Le aziende che puntano a valorizzare la vita aziendale, in ambiti come diversità, equità, inclusività, rapporto con i manager e work life balance, funzionano meglio.

Sul fronte dell’equità retributiva e della meritocrazia le aziende sono state valutate in maniera positiva nell’84% delle risposte, una percentuale che sale se si considera la possibilità di conciliare vita professionale e vita privata.

Il tema dell’inclusione (come un’atmosfera e un clima sul luogo di lavoro che danno la possibilità di sentirsi se stessi) e quello della diversità (trattamento riservato ai collaboratori in relazione a genere, orientamento sessuale ed età) sono altrettanto determinanti per il risultato del ranking. Rispetto alle aziende rimaste fuori dalla classifica, le migliori dove lavorare si distinguono con percentuali di soddisfazione pari rispettivamente al 93% e al 95%.