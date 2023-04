Le migliori aziende italiane secondo chi ci lavora: la classifica

Quali sono le migliori aziende per cui lavorare in Italia? Quali sono le realtà in cui crescita professionale e stipendi si sposano meglio con la qualità dell’ambiente di lavoro? La risposta arriva dalla classifica pubblicata da Great Place to Work.

Le migliori aziende dove lavorare

Da ormai 22 anni Great Place to Work stila la classifica delle migliori aziende in Italia secondo chi ci lavora. La premiazione si è tenuta lo scorso 13 aprile presso le Officine del Volo in via Mecenate a Milano.

La ricerca è durata un anno ed è stata condotta sulle 303 aziende che hanno accettato di partecipare al progetto. La classifica è stata stilata ascoltando le opinioni riguardo all’ambiente di lavoro espresse direttamente dal personale, ovvero 163.000 collaboratori in Italia e nel Mondo.

Dai dati di quest’anno emerge anche un incremento del cosiddetto ‘trust index’, ovvero la fiducia dei collaboratori nei confronti dell’azienda. Tale indice quest’anno sale del 2% rispetto all’anno scorso (89% contro l’87%).

Di classifiche simili ne vengono pubblicate più d’una ogni anno. Ciascuna utilizza una nota metodologica differente. Sono state pubblicate, ad esempio la classifica delle migliori aziende italiane nel mondo, la Top Employers 2023 (che riguarda le migliori aziende in cui lavorare in Italia e in Europa) e la lista dei migliori posti in cui lavorare secondo i millennials.

Classifica Best Workplaces Italia 2023

Le aziende in classifica sono 60, suddivise in 4 categorie:

piccole e medie imprese da 10 a 49 collaboratori;

aziende da 40 a a 149 impiegati;

aziende da 150 a 499 impiegati;

grandi aziende con oltre 500 collaboratori.

Nella lista vengono analizzate sia realtà italiane che multinazionali straniere operanti nel nostro Paese.

Classifica delle migliori aziende con oltre 500 collaboratori

Per brevità riportiamo solo la top ten delle grandi aziende. I dati completi sono disponibili nel link alla fine dell’articolo.

Al primo posto troviamo Hilton, azienda leader nel settore dell’hospitality. Hilton è una realtà americana. La sede italiana si trova nel Lazio. Nel nostro paese impiega 864 risorse. Al secondo posto troviamo Salesforce, azienda che opera nel settore dell’information technology. Anche questa è una realtà made in Usa. La sede italiana si trova nel Lazio. Salesforce impiega nel nostro Paese 597 addetti. Al terzo posto c’è American Express, azienda americana attiva nei servizi finanziari. La sede italiana è nel Lazio. In Italia American Express dà lavoro a 1.281 persone. A un passo dal podio troviamo Teleperformance Italia, costola nostrana dell’azienda francese leader nel settore del customer service. La sede italiana è nel Lazio. L’azienda dà lavoro a 1.995 dipendenti. Al quinto posto si piazza DHL Express, azienda di trasporti tedesca la cui sede italiana si trova a Milano. In Italia conta 3.421 addetti. Sesto posto per Micron Technology Inc, multinazionale statunitense che produce prodotti informatici. La sede italiana si trova nella provincia di Monza e Brianza. I dipendenti italiani sono 546. Settimo posto per MSD Italia, costola italiana della multinazionale americana che opera nel settore della salute. Sede principale, Lazio. Dipendenti in Italia, 598. All’ottava posizione c’è AbbVie, altra multinazionale americana attiva nel settore biotechnology & pharmaceuticals. Sede principale in Italia, Latina. Dipendenti, 1.492. Conquista la nona posizione Kiabi Italia, branca italiana dell’azienda francese che opera nel retail. Sede a Milano. I dipendenti in Italia sono 570. Al decimo posto troviamo ConTe.it – Admiral, azienda britannica attiva nel settore finanziario. Sede, Roma. Dipendenti, 593.

La classifica completa delle migliori aziende 2023 è disponibile sul sito di Great Place to Work.