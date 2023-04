Migliori aziende per cui lavorare in Italia secondo le donne

Ecco quali sono le migliori aziende per cui lavorare in Italia se sei donna, secondo le donne. La classifica è stata stilata da Great Place to Work, società di ricerca e consulenza che da sette anni stila analisi sulle realtà aziendali che rappresentano l’eccellenza dei luoghi di lavoro nel nostro Paese.

Le aziende migliori in Italia per possibilità e pari opportunità

Nel 2023 le aziende che hanno accettato di prendere parte all’iniziativa sono state più di 300. Il personale è stato sottoposto a un sondaggio le cui domande erano volte a far emergere giudizi su alcuni parametri, come presenza femminile in azienda, presenza femminile all’interno del management aziendale, imparzialità legata al genere, assenza di favoritismi, possibilità di crescita professionale, balancing fra vita lavorativa e vita privata, clima aziendale, eccetera. L’analisi dei risultati ha permesso di elaborare la classifica qui riportata.

Nello specifico, il questionario denominato “Trust Index” sul clima aziendale e sull’esperienza lavorativa comprendeva 60 affermazioni ripartite su 5 dimensioni: credibilità, rispetto, equità, orgoglio e coesione.

Le migliori aziende dove lavorare secondo le donne

Di seguito la classifica delle migliori aziende italiane per il lavoro femminile:

Al primo posto c’è Biogen Italia Srl, azienda fondata oltre 4o anni fa da un gruppo di scienziati fra cui alcuni premi Nobel. La sede italiana è attiva dal 2011, si trova a Milano e dà lavoro a 130 dipendenti. Al secondo posto c’è Teleperformance Italia, società attiva nell’ambito delle telecomunicazioni. La sede si trova a Fiumicino ed è stata fondata nel 2003. Dà lavoro a quasi duemila dipendenti. Teleperformance Italia ha ha già ottenuto la terza posizione nella classifica delle migliori aziende italiane con oltre 500 collaboratori All’ultimo gradino del podio troviamo Reverse SpA, società attiva nell’ambito delle risorse umane. Reverse SpA ha 100 dipendenti e sedi in diverse metropoli europee. La sede italiana è a Milano. Sfiora il podio Santen Italy Srl, azienda farmaceutica specializzata in oftalmologia con 130 anni di storia. Nella sede milanese operano 76 dipendenti. Al quinto posto troviamo P.A. Advice SpA. Si tratta di una società di consulenza. La sua sede è a Napoli, dove lavorano 80 dipendenti. Storeis si aggiudica il sesto posto. Si tratta di una società di consulenza nonché di un’agenzia di digital marketing. Si trova a Padova e i dipendenti sono 52. Al settimo posto troviamo IPSEN, multinazionale farmaceutica che fa ricerca in oncologia, neuroscienze e malattie rare. La filiale italiana si trova ad Assago, alle porte di Milano. I dipendenti sono 138. American Express si aggiudica l’ottava posizione. Si tratta della celebre azienda americana attiva nei servizi finanziari. La sede italiana è nel Lazio. I lavoratori sono 1.281. American Express ha già ottenuto la terza posizione nella classifica delle migliori aziende italiane con oltre 500 collaboratori. Al nono posto troviamo W.L. Gore & Associati S.r.l., un’azienda che produce oggetti di consumo, ma anche cavi, componentistica e tessuti. La fondazione risale al 1958. In Italia si trova a Verona. Vi lavorano 111 dipendenti. Al decimo posto c’è Grünenthal Italia S.r.l., azienda farmaceutica che opera nella gestione del dolore e delle malattie correlate. La fondazione risale al 1946. In Italia ha sede a Milano e vi lavorano 130 dipendenti.

Best Workplaces for Women 2023

Questa era la top ten, ma la classifica continua. Per approfondire si rimanda al sito Great place to work. La classifica Best Workplaces for Women 2023 è disponibile gratuitamente compilando un form di iscrizione.

Agli amanti delle classifiche segnaliamo anche le migliori aziende italiane in cui lavorare per i millennials e le sette aziende italiane tra le top 100 al mondo.