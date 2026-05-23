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123RF La Cassazione fuga ogni dubbio, ecco cosa rischia il dipendente negligente, superficiale e che non rispetta le direttive aziendali

La perdita del posto di lavoro è una giusta conseguenza non soltanto in presenza di comportamenti gravissimi o fraudolenti, ma anche quando il dipendente — con ritardi continui, scarso rispetto delle direttive aziendali e prestazioni tecnicamente inadeguate — compromette il rapporto fiduciario con il datore. Fino a provocare danni concreti all’impresa.

È questo il principio ribadito dalla Cassazione con la sentenza 13722 del 2026, che ha confermato il licenziamento disciplinare di un lavoratore subordinato attivo nel settore informatico.

La decisione affronta diversi temi chiave come il valore della fiducia in ufficio, la proporzionalità della sanzione disciplinare, il ruolo delle prove testimoniali nel processo e i limiti entro cui la Cassazione può intervenire sulle valutazioni compiute dai giudici di merito.

E proprio per i suoi risvolti generali è di monito per tutte le aziende e i lavoratori.

Il caso concreto, i ritardi continui e problemi tecnici nel progetto affidato al dipendente

Un uomo lavorava come analista tecnico in una società impegnata in commesse presso il Ministero del Lavoro. Secondo quanto emerso nella causa successiva all’impugnazione del licenziamento, il dipendente sarebbe stato responsabile di una serie di violazioni così distinguibili:

era più volte arrivato in ufficio con ritardi anche di ore;

non aveva rispettato le direttive tecniche impartite dall’azienda;

non aveva completato nei tempi stabiliti le attività assegnate;

aveva prodotto risultati tecnicamente inadeguati.

Le varie problematiche emerse erano particolarmente gravi perché riguardavano un importante progetto sviluppato per conto di un cliente della società. Ad esempio, le prove raccolte in giudizio hanno evidenziato che il dipendente effettuava lavorazioni con modalità differenti rispetto a quelle previste dall’organizzazione aziendale. Inoltre, diversi task risultavano incompleti o realizzati senza rispettare le scadenze.

Il cliente aveva manifestato apertamente il suo malcontento, fino ad affermare — come si legge nella stessa pronuncia della Cassazione — che “non funzionava nulla”. La situazione aveva prodotto conseguenze economiche tangibili: come accertato in aula, il rapporto commerciale con il committente veniva compromesso e — a causa delle lacune professionali — la società subiva un danno d’immagine e organizzativo.

Il rapporto fiduciario è il cuore del lavoro subordinato

Il vincolo fiduciario deve permanere per tutta la durata del rapporto. Senza eccezioni, l’azienda — ricorda la Cassazione — deve poter confidare nella puntualità, nell’affidabilità della prestazione, nella diligenza tecnica e nel rispetto delle istruzioni organizzative.

Quando questi elementi vengono meno in maniera grave e ripetuta, il rapporto fiduciario può considerarsi definitivamente interrotto. Il punto chiave è che, nel caso concreto, i giudici hanno ritenuto che il comportamento dell’impiegato non fosse episodico o occasionale, ma espressione di una condotta continuativa caratterizzata da totale disinteresse verso gli obblighi professionali.

La competente corte d’appello aveva apertamente parlato di “profonda indifferenza” e di “aperta insofferenza” verso i doveri lavorativi. E la Suprema Corte ha condiviso questa valutazione.

Quando i ritardi diventano giusta causa di licenziamento

Attenzione però, non ogni ritardo consente al datore di allontanare il dipendente. La Suprema Corte chiarisce che la valutazione deve essere effettuata, caso per caso, considerando:

la frequenza delle violazioni;

la durata dei ritardi;

il ruolo ricoperto dal lavoratore;

le conseguenze sull’organizzazione aziendale;

il danno economico o reputazionale arrecato.

Nel caso esaminato, i ritardi non erano irregolarità marginali. Il lavoratore operava infatti in un settore nel quale il rispetto delle tempistiche era essenziale per mantenere i rapporti con il cliente, con il quale era attivo un contratto d’appalto. L’azienda si era trovata esposta a contestazioni e perdite economiche proprio a causa dell’inadempimento del dipendente. L’espulsione è stata la logica conseguenza.

La professionalità non è mai facoltativa

Il messaggio della Cassazione è chiaro: il lavoratore non deve limitarsi a “presenziare”, ma è tenuto a svolgere le proprie mansioni con competenza, zelo e serietà. Nel caso esaminato, il dipendente ignorava le indicazioni tecniche, violava le procedure operative e consegnava lavori incompleti o difettosi.

Quando negligenza e superficialità mettono a rischio commesse e reputazione aziendale, la condotta può giustificare il licenziamento. In questo caso il lavoratore chiedeva una sanzione più lieve, come la multa o la sospensione, ma la Corte ha ritenuto decisivi il danno d’immagine subito dall’azienda e la perdita del cliente.

Il ruolo del giudice nella scelta delle prove

La decisione affronta anche un interessante tema processuale: il diritto alla prova. Il lavoratore lamentava che i giudici non avessero ammesso, e quindi valutato, tutte le testimonianze richieste dalla difesa. La Cassazione ha, però, chiarito che il giudice ha un ampio potere discrezionale nella gestione dell’istruttoria.

In tribunale le liste testimoniali presentate dalle parti non vincolano il magistrato e quest’ultimo può:

ridurre il numero dei testimoni;

ascoltare solo quelli ritenuti realmente utili;

escludere prove considerate irrilevanti o superflue.

Secondo la Corte, diritto alla prova non significa quindi diritto all’ammissione indiscriminata di tutti i mezzi istruttori richiesti dalle parti. Ciò creerebbe solo confusione e sarebbe controproducente. Il giudice deve, invece, garantire un processo efficiente e focalizzato sugli elementi realmente decisivi.

Quando la Cassazione può intervenire sulle prove

La Corte ribadisce che il giudizio di legittimità non serve a riesaminare i fatti, ma solo a controllare la correttezza giuridica della decisione. La Corte non può quindi sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, salvo casi eccezionali come l’uso di prove non consentite, la violazione di norme processuali, l’assenza di motivazione o un ragionamento manifestamente illogico.

Ma, nel caso concreto, la Suprema Corte ha ritenuto che la corte territoriale avesse motivato in modo adeguato sia sulla rilevanza delle prove sia sulla gravità della condotta del lavoratore, spiegando perché alcune testimonianze erano decisive e altre no. Per questo ha respinto il ricorso, confermando che il licenziamento per giusta causa non è illegittimo (come non lo è talvolta quello per malattia prolungata) e andava quindi convalidato.

Che cosa cambia

Quando il comportamento di un qualsiasi dipendente mette concretamente a rischio un’attività imprenditoriale, non ci sono sconti: la tutela del posto di lavoro cede innanzi alla necessità di proteggere l’organizzazione aziendale e la continuità dei rapporti commerciali.

La sentenza 13722/2026 della Cassazione conferma un orientamento ormai consolidato: il licenziamento per giusta causa non è limitato ai casi di gravi violazioni come ad esempio la rissa o aggressione, ma può scattare anche in presenza di condotte reiterate di scarsa diligenza, ritardi sistematici e inadeguatezza professionale, quando queste incidono concretamente sull’organizzazione e sui rapporti commerciali dell’impresa.

Per i lavoratori significa che la prestazione non viene valutata solo nella sua “presenza formale”, ma nella qualità complessiva del contributo lavorativo e nel rispetto delle regole aziendali. Per tutte le aziende, invece, si rafforza la possibilità di tutelarsi quando la perdita di affidabilità del dipendente compromette fiducia e continuità delle commesse.