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123RF Non servono PEC o raccomandate, per licenziare è sufficiente un comune messaggio di posta elettronica. La Cassazione chiarisce perché

Per molti anni lavoratori e aziende hanno dato per scontato che un licenziamento dovesse arrivare necessariamente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite la posta elettronica certificata – PEC. L’idea era semplice: solo una comunicazione “ufficiale” e tracciabile poteva interrompere validamente il rapporto di lavoro.

Tuttavia la Corte di Cassazione con la recentissima sentenza 13731/2026 ha ridimensionato questa convinzione e aperto la strada a una visione molto più concreta e meno formalistica. Il recesso unilaterale può infatti essere valido anche se inviato tramite una semplice e-mail ordinaria, purché il lavoratore riceva effettivamente il messaggio e il contenuto sia scritto in modo chiaro.

La Suprema Corte ha così distinto tra la validità dell’atto e il mezzo utilizzato per trasmetterlo, affermando un principio giurisprudenziale destinato ad avere effetti importanti nella vita quotidiana di milioni di lavoratori.

Il caso esaminato dalla Cassazione

La vicenda nasce dal ricorso di un operaio con qualifica di tecnico manutentore, che aveva lavorato all’estero per conto della propria azienda. Una volta rientrato in Italia, il dipendente aveva contestato la sospensione di alcuni trattamenti economici collegati alla trasferta.

Poco dopo era arrivata una contestazione disciplinare (da cui è possibile difendersi) e infine l’espulsione, comunicata non tramite raccomandata o PEC, ma con una normale e-mail inviata all’indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore.

Il dipendente però non si è dato per vinto e ha impugnato il provvedimento in tribunale. Sosteneva che il licenziamento dovesse essere considerato nullo per un motivo ben preciso. Secondo la sua tesi, il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro prevedeva modalità precise di comunicazione del recesso: consegna a mano, raccomandata oppure posta elettronica certificata.

Per il lavoratore, il ricorso a una semplice e fredda e-mail ordinaria avrebbe quindi violato queste prescrizioni rendendo inefficace il licenziamento.

Per i giudici conta la forma scritta

La Cassazione, confermando quanto già stabilito in primo grado dal giudice del lavoro e — in secondo grado — dalla competente corte d’appello, ha bocciato definitivamente il ricorso del dipendente. Per i giudici, il punto centrale della questione è distinguere tra:

la forma del licenziamento;

del licenziamento; le modalità con cui il licenziamento viene comunicato.

La normativa vigente — e nello specifico la legge 604/1966 — richiede infatti che il licenziamento sia comunicato per iscritto. Questo è il vero requisito essenziale previsto a pena di inefficacia. Un’e-mail ordinaria, hanno spiegato i magistrati, soddisfa pienamente il requisito della forma scritta, perché contiene un testo leggibile che esprime chiaramente la volontà del datore di lavoro di interrompere il rapporto.

Diverso è invece il tema del mezzo utilizzato per trasmettere quel contenuto.

PEC e raccomandata non sono sempre indispensabili

C’è un altro punto interessante. La Cassazione ha chiarito che le clausole dei contratti collettivi che prevedono PEC o raccomandata, disciplinano soprattutto la fase della trasmissione dell’atto, cioè il modo con cui il messaggio viene portato a conoscenza del lavoratore.

Questo però non significa automaticamente che ogni comunicazione inviata con strumenti diversi, debba essere considerata nulla. Perché ciò accada, infatti, il contratto collettivo dovrebbe prevedere in modo espresso una specifica sanzione di nullità per il mancato utilizzo dei canali indicati. Circostanza che, nella pratica, raramente si verifica.

In assenza di una previsione così rigida — come nel caso concreto qui in esame — entra in gioco un principio generale del diritto civile previsto dall’art. 1352 Codice Civile. In breve, la violazione delle modalità concordate dalle parti non comporta necessariamente la nullità dell’atto, e quindi la sua invalidità.

In sostanza, se il licenziamento esiste, è scritto e arriva effettivamente al destinatario, il rapporto lavorativo può considerarsi validamente terminato.

Il licenziamento è un atto recettizio

Uno dei concetti giuridici più significativi che trovano spazio nella sentenza, riguarda la natura del licenziamento come atto recettizio. Questo significa che il licenziamento produce effetti nel momento in cui viene conosciuto dal destinatario. Tradotto in termini pratici: ciò che davvero conta è che il lavoratore riceva e poi legga la comunicazione.

Nel caso concreto, era emerso chiaramente che il dipendente aveva preso visione della e-mail ricevuta. Aveva infatti contestato la scelta datoriale e fatto causa. Ciò ha consentito ai giudici di ritenere pienamente raggiunto la finalità della comunicazione.

La Cassazione ha applicato il principio del cosiddetto raggiungimento dello scopo: se il destinatario viene concretamente informato del licenziamento, eventuali irregolarità nel mezzo di trasmissione non hanno importanza.

Respinta anche l’accusa di licenziamento ritorsivo

Nel processo il lavoratore aveva sostenuto anche che il licenziamento fosse stato adottato come ritorsione per le sue proteste economiche relative alle trasferte. Ma anche questa tesi è stata respinta. Secondo la Corte, infatti, gli addebiti disciplinari contestati dall’azienda erano concreti e documentati. In particolare, il dipendente era stato accusato di assenza ingiustificata dal luogo di lavoro.

A sostegno della contestazione, la società aveva prodotto:

le immagini delle telecamere di sicurezza del magazzino;

alcune dichiarazioni dello stesso lavoratore;

una e-mail in cui il dipendente ammetteva di non essersi presentato in sede.

Le telecamere sono state ritenute utilizzabili nell’ambito dei cosiddetti controlli difensivi, cioè quei controlli diretti a tutelare il patrimonio aziendale e ad accertare comportamenti illeciti. Anzi, per i giudici questi elementi dimostravano una violazione sufficientemente grave da compromettere definitivamente il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e dipendente.

Cosa cambia per lavoratori e aziende

La giurisprudenza sui licenziamenti è molto ampia e, come nel caso del recesso in forma orale, aiuta aziende e lavoratori a capire quando un recesso è valido, oppure no.La sentenza 13731/2026 della Cassazione rappresenta un chiaro segnale dell’evoluzione del diritto del lavoro verso strumenti di comunicazione sempre più digitali e meno legati alle formalità tradizionali. Il messaggio che emerge è preciso: la sostanza prevale sulla forma di spedizione.

Oggi un licenziamento può risultare valido quando:

il datore di lavoro redige il provvedimento in forma scritta;

il testo viene inviato tramite e-mail ordinaria;

il lavoratore riceve il messaggio sulla casella abitualmente utilizzata;

emergono elementi che dimostrano la presa visione della comunicazione.

Ad esempio il dipendente potrebbe rispondere al messaggio di posta, contestare il contenuto in ufficio oppure assumere comportamenti incompatibili con l’ignoranza del licenziamento. In queste situazioni, l’azienda può dimostrare in giudizio che il lavoratore era perfettamente a conoscenza del recesso, anche senza la classica “cartolina” della raccomandata.

Attenzione però, questo non significa che PEC e raccomandata perderanno importanza. Restano infatti strumenti molto utili per fornire prova certa dell’invio e della ricezione della comunicazione. Tuttavia, la loro assenza non basta più — da sola — ad annullare automaticamente un licenziamento.

Per i lavoratori ciò comporta una significativa conseguenza pratica: sminuire la funzione una mail ricevuta sulla propria casella personale non basta a evitare la validità del recesso. Per le aziende, la decisione amplia gli strumenti utilizzabili per comunicare il licenziamento, pur lasciando fermo l’obbligo fondamentale di dimostrare che il dipendente abbia effettivamente ricevuto e conosciuto il contenuto della comunicazione.