Lavori più richiesti: operai, magazzinieri, corrieri: ecco quali sono

Fonte: ANSA Operaio a lavoro

Quali sono le figure professionali più ricercate nel mondo del lavoro in somministrazione? Quali i settori in cui si concentra la domanda di lavoratori nel post-pandemia? Queste le evidenze dell’Osservatorio sul mercato del lavoro in somministrazione condotto da iziwork, startup nata con l’obiettivo di migliorare l’accesso al mondo professionale per tutti, digitalizzando e ottimizzando i processi di ricerca e selezione del personale grazie alla tecnologia e all’intelligenza artificiale. L’analisi – effettuata tra gennaio e aprile 2022– è stata condotta analizzando le richieste di oltre 650 aziende clienti e le candidature provenienti da un database di circa 500.000 professionisti

Eventi e spettacoli

La ripresa di eventi, fiere e spettacoli dal vivo spinge la domanda di hostess, steward e dei professionisti dell’accoglienza. Dopo due anni di stop per la pandemia, il mondo degli eventi e degli spettacoli dal vivo è tornato a correre, incentivando la richiesta di professionisti per i servizi di accoglienza che, nel primo quadrimestre del 2022, ha rappresentato il 24,6% delle offerte di lavoro pubblicate da iziwork a livello nazionale. Figure come hostess, steward, maschere di sala e, più in generale, personale di servizio per aziende, eventi e concerti si posizionano così al 2° posto delle categorie professionali più ricercate, con posizioni aperte che hanno raggiunto un picco del 51,4% in Piemonte e quota 20% in Lombardia. Risulta invece più contenuta la domanda in Veneto (11%), Emilia-Romagna (9%) e Friuli (2,9%).

Industria in ripresa

La resilienza del comparto industriale conferma la forte domanda di operai e addetti di produzione: sono la categoria professionale più ricercata nel 1° quadrimestre 2022. Operai e addetti alla produzione, generici e specializzati, si confermano la categoria professionale più ricercata secondo iziwork, rappresentando il 38% della domanda nei primi mesi del 2022. Fra i core business della startup, la ricerca di lavoratori per il comparto industriale e manifatturiero risulta più elevata in territori ad alta densità produttiva, come il Friuli-Venezia-Giulia, in cui raggiunge il 75% delle richieste di personale, il Veneto (55%), Emilia-Romagna (56%) e Lombardia (42%). Una conferma di come i contratti a somministrazione costituiscano una porta di accesso al mercato del lavoro in campo industriale in momenti caratterizzati da forte incertezza sull’intera supply chain, poiché in grado di offrire le dovute tutele ai lavoratori e maggiore flessibilità alle aziende.

L’eCommerce trascina il settore trasporti

Continua il trend positivo per l’occupazione nel comparto Trasporti, Logistica e Magazzino: eCommerce e home delivery trainano la ricerca di corrieri e addetti al magazzino anche nell’era post-covid. Dopo la forte accelerazione registrata nei due anni di pandemia appena trascorsi, i comportamenti di acquisto dei consumatori italiani -sempre più orientati verso i canali digitali, le piattaforme e-commerce e i servizi di home delivery- spingono la domanda di corrieri, magazzinieri, mulettisti e autisti anche nei primi mesi del 2022. Secondo i dati iziwork, i lavoratori del comparto logistico come corrieri, magazzinieri, mulettisti e autisti rappresentano il 23,5% dei profili richiesti dalle aziende a livello nazionale e rientrano nella top 5 delle figure più ricercate in tutti i territori presidiati dalla startup. Fra gennaio e aprile, in Veneto la richiesta di lavoratori in questo campo ha toccato il 30,5% e in Emilia-Romagna il 29,4%. Meno accentuata la richiesta in Piemonte (23,5%), Friuli Venezia-Giulia (17,6%) e in Lombardia (15,4%).

Ristorazione, cercasi professionisti

Non si ferma la ricerca di personale nell’Ho.re.ca: circa un quarto delle offerte di lavoro a Milano (23,4%) è per la ricerca di cuochi, camerieri, aiuto cuochi e lavapiatti. La ricerca di professionisti della Ristorazione è un trend in forte ripresa, soprattutto nelle grandi aree metropolitane. Così, fra gennaio e aprile, secondo i dati iziwork la richiesta di professionisti come cuochi, camerieri, lavapiatti e responsabili di sala a Milano ha raggiunto il 23,4% del totale delle offerte pubblicate.

Il mercato del lavoro under 35

La somministrazione è la porta d’accesso al mercato del lavoro per gli under 35, che rappresentano oltre il 65% dei profili che hanno trovato impiego grazie alla startup. Dall’Osservatorio iziwork emerge che sulla totalità delle posizioni aperte nel corso del primo quadrimestre 2022, il 35,26% è stato soddisfatto da giovani appartenenti alla fascia d’età 18/25 anni e il 30,65% da lavoratori appartenenti alla fascia d’età 26-35 anni, che hanno dimostrato di avere le caratteristiche adatte ai profili ricercati e la volontà di inserirsi nel mondo del lavoro temporaneo.