L’innovativa piattaforma finanziaria di Finanza.tech

Fonte: Finanza Tech Lo strumento per le Crisi d'Impresa di Finanza Tech

In un’epoca in cui la tecnologia si evolve a un ritmo vertiginoso, anche il settore finanziario è chiamato a reinventarsi per rimanere al passo con i tempi. In questo scenario di cambiamento e innovazione, spicca Finanza.tech, una società che opera nel settore della tecnologia finanziaria conosciuto anche come fintech e un vero e proprio abilitatore tecnologico nel mondo finanziario. Dal 2021, Finanza.tech è anche quotata in borsa Euronext Growth Milan (EGM).

La nuova piattaforma di Finanza.tech che rivoluzionerà il mondo finanziario

Finanza.tech consente di elaborare analisi, gestire informazioni e dialogare con banche, investitori e altri enti in modo tempestivo, semplice e flessibile. Ma la vera novità sta nell’introduzione della nuova piattaforma integrata, una vera e propria rivoluzione nel mondo della gestione finanziaria aziendale. La piattaforma si erge attorno a tre pilastri che conformano l’acronimo T.E.D. ovvero: Tool, Execution e Data. Tool rappresenta l’accesso a strumenti avanzati per la l’analisi e la valutazione aziendale; Execution, si concentra sull’esecuzione delle operazioni finanziarie attraverso un canale digitale sicuro e affidabile; Data, offre l’accesso alla Business Information, ovvero un’ampia gamma di dati aziendali e informazioni di mercato.

Ci sono poi quattro macroaree fondamentali, ognuna delle quali offre soluzioni innovative e personalizzate per le esigenze finanziarie delle aziende.

La prima “Indaga”, offre agli utenti la possibilità di ricercare e acquistare informazioni aziendali attraverso un marketplace di Business Information a prezzi competitivi. Qui è possibile accedere a documenti di bilancio, visure e dossier personalizzati, utilizzando un potente strumento di ricerca avanzata. La seconda “Finanzia”, rappresenta il cuore pulsante di Finanza.tech, offrendo una vasta gamma di prodotti finanziari e servizi “in house”. Tra questi, spiccano la cessione dei crediti fiscali e il factoring digitale. Inoltre, la piattaforma ha introdotto KYM, acronimo di “Know Your Match”, un ecosistema alimentato da Intelligenza Artificiale e Machine Learning che anticipa le future esigenze finanziarie delle imprese. Questo sistema offre soluzioni personalizzate, attentamente adattate alle politiche degli istituti finanziari. La terza “Analizza”, mette a disposizione degli utenti una serie di strumenti avanzati per l’analisi finanziaria. Dal sofisticato strumento di analisi grafico-visuale delle aziende, Medusa, fino all’Arena Competitiva che offre una panoramica dettagliata sulla concorrenza e al KPI di Bilancio, che ci permette di approfondire ulteriormente l’analisi finanziaria, Finanza.tech fornisce agli utenti la tecnologia necessaria per prendere decisioni finanziarie informate e strategiche. La quarta “Investi”, consentirà agli utenti di investire acquistando crediti fiscali che potranno essere utilizzati per compensare le tasse. È stata rilasciata sul portale la pagina Acquisto crediti, nel prossimo futuro ci saranno continue opportunità di investimento in arrivo.

Con l’introduzione di nuove funzionalità, Finanza.tech si distingue ulteriormente nel settore delle soluzioni finanziarie, offrendo un tool add-on “Crisi di impresa”, dedicato appunto alla gestione delle crisi aziendali che supporta i professionisti nel ruolo strategico di prevenzione, in modo da garantire la continuità del lavoro.

Questo strumento consente un’analisi accurata delle entrate e delle uscite, anticipando e prevedendo diversi tipi di rischi e situazioni di default, fornendo così un supporto essenziale per affrontare le sfide economiche.

La registrazione è gratuita e avrai la possibilità di scegliere il piano più adatto alle tue esigenze, garantendoti accesso completo agli strumenti avanzati e alle informazioni commerciali cruciali. Non perdere l’opportunità di ottimizzare la gestione finanziaria della tua azienda e scopri cosa Finanza.tech può fare per te. Con la sua nuova piattaforma integrata data-driven e AI-based, l’azienda si propone infatti di semplificare e ottimizzare il processo decisionale finanziario per i professionisti del settore e per le aziende di tutte le dimensioni.