Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Al Fatebenefratelli di Milano si reclutano con procedura pubblica 50 infermieri

Nuove opportunità di lavoro nella sanità pubblica arrivano dalla Lombardia, nello specifico da Milano, con il concorso dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Fatebenefratelli Sacco, che ha pubblicato un bando per l’assunzione di infermieri a tempo indeterminato.

La selezione è per titoli ed esami e rientra nel piano di rafforzamento del personale sanitario, in un momento in cui ospedali e aziende territoriali registrano una crescente necessità di professionisti qualificati.

I candidati saranno inseriti nelle strutture dell’azienda, tra ospedali e servizi territoriali, contribuendo al potenziamento dell’assistenza sanitaria.

Quali sono i requisiti per partecipare

Per accedere al concorso è necessario possedere tutti i requisiti generali per l’accesso alle selezioni pubbliche come:

la maggiore età;

la cittadinanza italiana o europea;

poter godere di diritti civili e politici.

Per quanto riguarda i titoli specifici, oltre all’iscrizione all’albo professionale degli Infermieri, i candidati dovranno essere in possesso di:

diploma di Laurea in Infermieristica (classe SNT/01), oppure

del diploma universitario di Infermiere, o ancora

di diplomi e attestati del precedente ordinamento riconosciuti equipollenti secondo il Dm Sanità del 27 luglio 2000.

Come fare domanda e qual è la scadenza

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 21 aprile 2026.

Come accade anche in altri concorsi pubblici, la candidatura dovrà avvenire online attraverso piattaforma dedicata, con Spid, Cie, Cns o altri dispositivi di identificazione digitale. È importante compilare con attenzione tutti i campi richiesti e allegare la documentazione necessaria, per evitare esclusioni.

Per partecipare sarà necessario pagare una quota di 15 euro.

Quali sono le prove di concorso da sostenere

La selezione prevede una valutazione per titoli ed esami. Il percorso concorsuale è articolato in più prove, una scritta e una orale. Ognuno dei due esami darà al candidato la possibilità di accumulare un massimo di 30 punti. La valutazione minima per passare dalla selezione scritta all’orale è di 21 su 30.

Le materie da studiare per lo scritto saranno:

legislazione sanitaria e disciplina del lavoro nel Ssn;

legislazione e organizzazione della professione infermieristica;

normative in materia di sicurezza sul lavoro, anticorruzione e privacy;

etica e deontologia professionale;

metodi, strumenti e tecniche della professione;

controllo delle infezioni ospedaliere e regole di igiene.

Per quanto riguarda l’orale, i candidati saranno valutati sulla:

competenza informatica;

lingua inglese;

normativa sulla trasparenza e sull’anticorruzione;

sezione rischi corruttivi e trasparenza del Piao aziendale;

il codice di comportamento aziendale del Fatebenefratelli Sacco.

Le prove sono finalizzate a verificare sia le conoscenze teoriche che le competenze operative dei candidati, aspetti centrali per una professione delicata come quella infermieristica.

A incidere sul punteggio finale saranno anche i 30 punti riservati alle esperienze lavorative pregresse e ai percorsi di formazione aggiuntivi e correttamente certificabili.

Quali altri concorsi sanitari sono ancora attivi

Il concorso del Fatebenefratelli Sacco di Milano si inserisce in un quadro più ampio di selezioni pubbliche nel settore sanitario, particolarmente ricco durante questo aprile.

Tra i bandi attivi figura quello dell’Azienda Zero Veneto per 68 professionisti sanitari, tra cui assistenti sanitari e tecnici di radiologia.

Inoltre, è fissata al 5 aprile la scadenza per la selezione pubblica per reclutare 56 medici dirigenti, stavolta da inserire all’interno dell’organico della Asl di Napoli.