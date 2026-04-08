La Asl 1 di Napoli ha indetto un concorso, che scade il 10 aprile, per reclutare a tempo pieno e indeterminato 50 educatori socio-sanitari

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock L'Asl 1 di Napoli ha indetto un concorso per 50 educatori socio-sanitari a tempo pieno e indeterminato

Torna al centro dell’attenzione il tema delle assunzioni nella sanità pubblica, con un nuovo concorso bandito dall’Asl Napoli 1 Centro che punta a rafforzare i servizi sul territorio. Questa volta i posti disponibili sono 50 e riguardano la figura dell’educatore professionale socio-sanitario, un ruolo sempre più richiesto nell’ambito dell’assistenza e dell’inclusione.

Si tratta di una selezione rivolta a professionisti già formati, che offre la possibilità di un inserimento stabile nel Sistema sanitario nazionale.

Quali sono i requisiti richiesti

Per partecipare al concorso è necessario essere in possesso dei requisiti generali previsti per l’accesso alla pubblica amministrazione, come la cittadinanza italiana, l’idoneità fisica e l’assenza di condanne incompatibili con l’impiego.

A questi si aggiungono requisiti specifici legati alla professione. In particolare, è richiesto di aver conseguito:

la laurea triennale nella classe L/SNT2 o titolo equipollente;

o titolo equipollente; l’iscrizione all’albo professionale degli educatori.

Le riserve di posti previste

Il bando prevede anche una quota di posti riservati a determinate categorie. Nel complesso, il 50% delle posizioni è destinato a candidati che rientrano in specifiche condizioni.

Nel dettaglio:

il 30% è riservato ai volontari delle Forze Armate ;

; il 15% ai volontari del Servizio Civile Universale ;

; il 5% al personale che ha prestato servizio durante l’emergenza Covid.

Le restanti posizioni sono comunque aperte a tutti gli altri candidati in possesso dei requisiti, garantendo così un’ampia possibilità di partecipazione.

Quante e quali sono le prove d’esame

La selezione è per titoli ed esami e si articola in tre prove, pensate per valutare sia le conoscenze teoriche sia le competenze pratiche dei candidati.

Nel dettaglio sono previste:

un’eventuale prova preselettiva qualora il numero dei candidati richiedesse una scrematura iniziale, che permetterà l’accesso al concorso ai primi 500 (e tutti coloro che avranno cumulato un punteggio parimerito con l’ultimo);

qualora il numero dei candidati richiedesse una scrematura iniziale, che permetterà l’accesso al concorso ai primi 500 (e tutti coloro che avranno cumulato un punteggio parimerito con l’ultimo); una prova scritta , che può consistere in quesiti a risposta sintetica o nello svolgimento di un elaborato;

, che può consistere in quesiti a risposta sintetica o nello svolgimento di un elaborato; una prova pratica , finalizzata a verificare le capacità operative;

, finalizzata a verificare le capacità operative; una prova orale, che approfondisce le materie d’esame e include anche la verifica delle competenze informatiche e della conoscenza della lingua inglese.

Le materie oggetto delle prove riguardano principalmente l’ambito educativo, socio-sanitario e normativo, con particolare attenzione all’organizzazione dei servizi e agli interventi riabilitativi.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente in modalità telematica, attraverso il portale dedicato dell’Asl Napoli.

La scadenza è fissata al 10 aprile 2026 alle ore 23:59, un termine da tenere bene a mente perché non sono ammesse altre modalità di invio.

È importante compilare con attenzione tutti i campi richiesti e allegare la documentazione necessaria, evitando errori che potrebbero compromettere l’ammissione al concorso.

Un’occasione per entrare nella sanità pubblica

Il concorso rappresenta un’opportunità concreta per chi desidera lavorare nel Servizio sanitario nazionale in un ruolo educativo e relazionale.

Negli ultimi anni, infatti, la figura dell’educatore socio-sanitario ha assunto un peso sempre maggiore, soprattutto nei servizi legati alla salute mentale, alla disabilità e all’inclusione sociale.

Accanto alla stabilità garantita dal contratto a tempo indeterminato, questo profilo offre anche la possibilità di contribuire attivamente al benessere delle persone e delle comunità.

Altri concorsi attivi

Il concorso Asl Napoli 1 mette a disposizione 50 posti a tempo indeterminato per educatori socio-sanitari, con selezione articolata in prove scritte, pratiche e orali.

Per sopperire la mancanza di figure professionali di ambito medico, anche il Fatebenefratelli Sacco di Milano ha indetto un concorso per infermieri che scade il 21 aprile. Mentre invece è una selezione per personale amministrativo diplomato quella indetta dall’Ast di Ancona.