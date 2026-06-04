Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock L'Asl di Rieti ha indetto un concorso pubblico da 75 posti per i profili di infermiere e oss

L’Azienda sanitaria locale di Rieti, nella Regione Lazio, ha avviato una procedura concorsuale per il potenziamento del personale sanitario, pubblicando due bandi destinati all’assunzione complessiva di 75 professionisti tra infermieri e operatori socio sanitari. Le nuove risorse contribuiranno al funzionamento del nuovo ospedale di Amatrice.

Come sono divisi i posti disponibili

Il concorso si articola in due selezioni, una per profilo professionale, che divideranno così i posti messi a bando:

49 infermieri;

26 operatori socio sanitari.

L’obiettivo dell’Asl di Rieti è di rafforzare in modo strutturale l’organico, garantendo una maggiore copertura dei servizi assistenziali e ospedalieri sul territorio della Provincia.

Come funzionano le selezioni

Le procedure concorsuali seguiranno lo schema tipico dei concorsi pubblici del Servizio sanitario nazionale e sono basate su titoli ed esami. Questo significa che, oltre alle prove, verrà attribuito un punteggio al curriculum del candidato.

Il percorso di selezione potrà includere un’eventuale prova preselettiva, che sarà attivata solo nel caso in cui il numero delle domande sia superiore alle 500 unità. Si tratta generalmente di un test a risposta multipla volto a verificare le conoscenze di base delle materie oggetto del concorso e a testare competenze trasversali come ragionamento logico e matematico. Generalmente il punteggio di questa fase non viene sommato a quello delle altre prove.

La selezione si articola in tre momenti distinti:

una prova scritta, che può consistere in quesiti a risposta sintetica o quiz a risposta multipla;

una pratica, focalizzata sulle competenze tecniche del profilo;

un colloquio orale, durante il quale vengono approfondite le materie d’esame e verificate anche le conoscenze informatiche e linguistiche.

Quali sono i requisiti per partecipare

Per poter accedere al concorso è necessario possedere i requisiti generali previsti per i concorsi pubblici, come la cittadinanza italiana o di un Paese dell’Unione Europea, l’idoneità fisica all’impiego e il pieno godimento dei diritti civili e politici.

Per accedere alla selezione per infermieri è indispensabile il possesso della laurea in infermieristica e l’iscrizione all’Albo professionale.

Per chi vuole concorrere come operatore socio sanitario sono richiesti il diploma di scuola dell’obbligo e un attestato di qualifica professionale riconosciuto a livello regionale

Come candidarsi e quando scade

La domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente tramite procedura online attraverso la piattaforma dedicata. La domanda si invia solo online;, ma serve una PEC per ricevere le comunicazioni sulla procedura.

La candidatura andrà a buon termine qualora siano stati seguiti tutti i passaggi:

registrarsi sul portale;

compilare con attenzione tutte le sezioni indicate;

stampare la domanda;

firmare ove indicato;

scannerizzare la domanda;

caricare il file in formato pdf di dimensione non superiore ai 5 MB;

inoltrare la domanda.

Per partecipare è necessario versare una quota di 10 euro all’Iban intestato all’Azienda sanitaria locale di Rieti, come indicato sul bando.

Il termine per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 23:59 dell’11 giugno 2026.

Graduatorie e opportunità future

Le graduatorie che si formeranno al termine della procedura avranno validità biennale e potranno essere utilizzate anche per eventuali assunzioni future, dall’Asl di Rieti ma anche da altre aziende sanitarie della Regione.

Il mese di giugno si prospetta pieno di scadenze soprattutto per chi lavora nell’ambito sanitario. Segno che in ogni parte d’Italia, da Nord a Sud, si sta provvedendo a rinforzare l’organico degli ospedali sul territorio.