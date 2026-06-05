Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Infermiere d'emergenza fascia la mano di un paziente.

Si profila una nuova opportunità di lavoro nella sanità pubblica per gli infermieri. È stato pubblicato il bando del concorso indetto da Azienda Zero Piemonte per l’assunzione a tempo indeterminato di 65 infermieri. La selezione è per titoli ed esami e riguarda diverse sedi operative del 118 regionale.

Il concorso rappresenta una procedura molto importante per il comparto sanitario piemontese, sia per il numero di posti disponibili sia per la stabilità contrattuale prevista.

Dove sono disponibili i posti

I 65 posti messi a bando saranno distribuiti tra diverse aziende sanitarie del Piemonte che operano nell’ambito dell’emergenza territoriale. I vincitori del concorso saranno così ripartiti:

30 a Torino presso l’Aou Città della Salute e della Scienza;

9 posti a Cuneo presso Asl CN1;

11 posti a Novara presso l’Aou Maggiore della Carità;

15 posti ad Alessandria presso l’Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo.

Quali sono i requisiti per partecipare

Per partecipare al concorso è necessario possedere i seguenti requisiti generali:

cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni;

assenza di provvedimenti di destituzione o licenziamento dalla Pubblica amministrazione.

Dal punto di vista professionale, invece, è richiesto:

di aver conseguito la laurea in Infermieristica appartenente alla classe L/SNT1 oppure un titolo equipollente;

di essere iscritti all’Ordine delle Professioni Infermieristiche.

Possono partecipare anche i candidati in possesso di titoli conseguiti all’estero, purché riconosciuti validi in Italia attraverso l’apposito decreto ministeriale al momento di presentazione della domanda.

Come si svolge la selezione

La procedura concorsuale prevede tre prove d’esame e la valutazione dei titoli.

La prova scritta potrà consistere in quiz a risposta multipla, domande a trattazione sintetica oppure nello svolgimento di un tema sulle materie professionali infermieristiche, con particolare attenzione all’ambito dell’emergenza-urgenza territoriale.

La prova pratica sarà invece focalizzata sulle tecniche operative legate alla professione infermieristica, mentre il colloquio orale verificherà anche la conoscenza della lingua inglese e delle principali applicazioni informatiche.

Le prove risulteranno superate da quei candidati che raggiungeranno i punteggi minimi stabiliti dal bando, quindi:

almeno 21 punti su 30 nella prova scritta;

almeno 14 punti su 20 nella prova pratica;

almeno 14 punti su 20 nella prova orale.

Come ed entro quando presentare la domanda

La domanda di partecipazione deve essere compilata esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale ufficiale dedicato ai concorsi di Azienda Zero Piemonte.

La piattaforma risulta accessibile attraverso iscrizione diretta al portale oppure attraverso i più comuni dispositivi di identificazione digitale come Spid o Cie.

Tra i documenti da allegare figurano:

documento d’identità;

ricevuta del pagamento pagoPa;

copia della domanda firmata;

eventuali pubblicazioni o titoli valutabili;

certificazioni per richieste di ausili o tempi aggiuntivi.

Ogni candidato potrà scegliere una sola sede al momento della domanda. La graduatoria degli idonei e dei vincitori sarà distinta per azienda sanitaria e area territoriale selezionata.

Il termine ultimo per inviare la propria candidatura è fissato alle ore 23:59 dell’11 giugno 2026. È inoltre previsto il pagamento di un contributo di partecipazione pari a 10 euro tramite il sistema pagoPa sul Portale salute Piemonte.

Qualora si riscontrassero problemi di natura tecnica nella compilazione della domanda, i candidati devono cliccare la voce Assistenza interna al portale entro e non oltre tre giorni prima della scadenza del bando.

Altri concorsi in scadenza

Il bando dell’Azienda Zero del Piemonte rappresenta una buona opportunità per i laureati in infermieristica che vogliono lavorare nella sanità d’urgenza.

Per chi fosse comunque interessato a un posto pubblico ma non avesse i titoli per partecipare alla selezione per infermieri, l’Agenzia delle entrate ha indetto un concorso per assistenti amministrativi diplomati ancora attivo.