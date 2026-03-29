L'Azienda Sanitaria del Veneto ha indetto un bando da 68 posti divisi tra assistenti sanitari e tecnici radiologi, che scade il 2 aprile

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock LAzienda sanitaria Regionale del Veneto seleziona 68 sanitari divisi tra assistenti e radiologi

Si profilano nuove opportunità di lavoro nel settore pubblico sanitario con il concorso bandito da Azienda Zero in Veneto. L’ente regionale ha avviato una selezione per l’assunzione di 68 figure professionali, tra assistenti sanitari e tecnici sanitari di radiologia medica, che verranno assunte con contratto a tempo pieno e indeterminato.

Si tratta di una delle principali occasioni del 2026 per entrare nel Servizio sanitario regionale, con posti distribuiti nelle diverse strutture ospedaliere del territorio.

Quanti sono i posti disponibili

Il concorso è articolato in due procedure distinte, entrambe per titoli ed esami.

Nel dettaglio, i posti messi a bando sono:

40 posti per assistente sanitario;

28 posti per tecnico sanitario di radiologia medica.

Le assunzioni saranno a tempo pieno e indeterminato e rientrano in una procedura centralizzata gestita da Azienda Zero.

Dove saranno assegnati i posti

A differenza di altri concorsi del comparto sanitario, le assunzioni da parte dell’Azienda Zero non riguardano una singola struttura ospedaliera ma l’intero sistema sanitario veneto.

Nel dettaglio, i posti di assistente sanitario saranno distribuiti in questo modo:

10 posti all’Ulss Dolomiti;

4 posti all’Ulss Serenissima;

4 posti all’Ulss Veneto Orientale;

3 posti all’Ulss Polesana;

9 posti all’Ulss Euganea;

2 posti all’Ulss Pedemontana;

6 posti all’Ulss Berica;

1 posto all’Ulss Scaligera;

1 posto all’Ospedale dell’Università di Padova.

I posti di tecnico radiologo sono invece distribuiti come segue:

7 posti all’Ulss Dolomiti;

2 posti all’Ulss Marca Trevigiana;

2 posti all’Ulss Serenissima;

1 posto all’Ulss Euganea;

1 posto all’Ulss Pedemontana;

3 posti all’Ulss Berica;

1 posto all’Ulss Scaligera;

9 posti all’Ospedale dell’Università di Padova;

1 posto all’Ospedale dell’Università di Verona;

1 posto presso l’Istituto Oncologico Veneto Ircss.

Il concorso è gestito in forma aggregata, per cui, al termine della procedura selettiva, verrà formata una graduatoria unica, utilizzata per coprire i fabbisogni di personale nelle diverse strutture sanitarie.

I candidati, al momento della domanda, possono esprimere più di una preferenza sulle sedi, che saranno considerate in fase di assegnazione. Questo sistema permette una distribuzione più efficiente delle risorse e aumenta le possibilità di assunzione, perché consente lo scorrimento della graduatoria su più enti.

Quali sono i requisiti richiesti

Per partecipare è necessario possedere, oltre ai requisiti generali di ammissione a qualsiasi concorso pubblico, i titoli di studio relativi al profilo scelto.

In particolare:

gli assistenti sanitari devono aver conseguito la laurea nella classe L/SNT4 e l’iscrizione all’albo;

i tecnici sanitari di radiologia medica devono aver conseguito la laurea nella classe L/SNT3, con iscrizione all’albo professionale.

I candidati dovranno essere in possesso di laurea e iscrizione all’albo professionale nel momento in cui decidono di aderire alla selezione pubblica.

Come ed entro quando candidarsi

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online dal portale dedicato ai concorsi dell’Azienda Zero. L’accesso è possibile solo attraverso dispositivi d’identità digitale come Spid, Cie o Cns.

La scadenza è fissata alle ore 18:00 del 2 aprile.

Quante prove ci saranno

La selezione prevede una procedura per titoli ed esami con:

un’eventuale prova preselettiva a risposta multipla qualora il numero dei candidati dovesse essere troppo grande;

una prova scritta, da considerarsi superata con un minimo di 21 punti su 30;

una prova pratica, che consente il passaggio all’ultima prova se si consegue un punteggio di almeno 14 punti su 20;

un colloquio orale, che segue gli stessi criteri valutativi dell’esame pratico.

Altri concorsi attivi

Con 68 posti disponibili e una distribuzione capillare su tutto il territorio, il concorso rappresenta un’opportunità di stabilizzazione per molti professionisti sanitari pronti a lavorare nel pubblico.

Un’importante occasione di essere reclutati nel Ssn arriva anche dalla Regione Campania, che ricerca 56 medici nell’Asl 3 Sud di Napoli.