Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock L'Azienda sanitaria 3 Sud di Napoli ha indetto una selezione pubblica per 56 medici dirigenti

Nuova occasione di lavoro nella sanità pubblica: l’Asl Napoli 3 Sud ha pubblicato due bandi di concorso per assumere 56 dirigenti medici a tempo indeterminato. Le selezioni riguardano diverse specializzazioni e rappresentano un’opportunità concreta sia per medici già specializzati sia per chi è ancora in formazione.

Vediamo nel dettaglio quali sono i posti disponibili, quali sono i requisiti richiesti e come fare domanda per partecipare alla selezione pubblica.

Come sono suddivisi i posti disponibili

I tre bandi prevedono complessivamente 56 assunzioni per dirigenti medici così suddivise:

10 posti a chi è specializzato nelle discipline di Psichiatria e Farmacologia e Tossicologia clinica, destinati al Dipartimento delle dipendenze;

20 posti riservati alla Medicina interna;

26 posti nell’Area di Medicina legale, diagnostica e servizi.

Si tratta di contratti a tempo indeterminato, inseriti nella programmazione del fabbisogno sanitario della Regione Campania.

Quali sono i requisiti per partecipare

Per partecipare al concorso è necessario rispettare alcuni requisiti generali. Tra questi annoveriamo:

avere almeno 18 anni;

avere la cittadinanza italiana, europea o requisiti equivalenti;

essere dotati di idoneità fisica al ruolo;

il godimento dei diritti civili e politici;

non riportare condanne penali incompatibili con l’impiego pubblico.

Non è previsto un limite massimo di età, se non quello legato al pensionamento.

Per quanto riguarda i requisiti specifici, è obbligatorio possedere:

laurea in Medicina e Chirurgia;

specializzazione nella disciplina richiesta (o affine);

iscrizione all’albo dei medici;

abilitazione professionale.

Possono partecipare anche i medici specializzandi ammessi al secondo anno. Qualora dovessero risultare idonei, verrebbero inseriti in graduatorie separate e potranno essere assunti solo dopo aver terminato la specializzazione.

Come compilare correttamente la domanda di partecipazione

La domanda deve essere inviata esclusivamente online attraverso la piattaforma dell’Asl 3 Sud di Napoli. Non saranno ammesse modalità alternative come posta elettronica, ordinaria o certificata, o consegna a mano.

La scadenza è fissata al 5 aprile 2026.

Per candidarsi è necessario effettuare tutti i seguenti passaggi:

registrarsi al portale;

compilare tutte le sezioni della domanda;

caricare i documenti richiesti;

stampare, firmare e ricaricare la domanda;

inviare definitivamente la candidatura.

Si segnala che la mancata trasmissione della domanda firmata comporta l’esclusione automatica.

Per questa procedura concorsuale, la Asl 3 Sud di Napoli ha predisposto un servizio di assistenza tecnica che si impegna a rispondere entro 5 giorni lavorativi per assistere i candidati che dovessero riscontrare problemi con la piattaforma. Non si potrà più usufruire di questo servizio a partire da tre giorni prima della chiusura del termine d’iscrizione.

Quante sono le prove d’esame

La selezione prevede tre prove:

prova scritta con quesiti o casi clinici, da considerarsi passata con un punteggio di 21/30;

prova pratica, che verte sulle tecniche della disciplina, la cui sufficienza è uguale a quella dell’esame scritto;

prova orale sulle materie del concorso, da considerarsi superata con un punteggio minimo di 14 su 20.

Formulazione della graduatoria e assunzione

Al termine delle prove verrà pubblicata la graduatoria finale. I vincitori saranno assunti a tempo indeterminato e dovranno prendere servizio entro i termini indicati dall’Azienda. Si prevede, inoltre, un vincolo minimo di permanenza di cinque anni nella struttura di assunzione prima di poter richiedere un eventuale trasferimento.

Altri bandi di concorso ancora aperti

Questo concorso rappresenta un’importante opportunità di inserimento all’interno del Sistema sanitario della Regione Campania. Ma ci sono altre selezioni pubbliche cui prestare attenzione, anche se per profili diversi. Entro il 30 marzo è possibile candidarsi al concorso per fisioterapisti, sempre a Napoli, ed entro il 2 aprile per quello dedicato ad assistenti sanitari e tecnici radiologi in Veneto.