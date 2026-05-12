Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

Editor esperta di economia e attualità

123RF In aumento prenotazioni viaggio online.

Il turismo digitale continua a crescere e si conferma uno dei pilastri più solidi dell’e-ommerce italiano. Prenotare voli, hotel, treni, appartamenti turistici e pacchetti vacanza è ormai diventata una pratica diffusa tra milioni di persone, al punto che quelli legati ai viaggi rappresentano oggi i servizi più acquistati online.

Prenotazioni viaggi online, quanto è cresciuto la domanda

Secondo l’analisi “Mastercard eCommerce Insights”, presentata durante il Netcomm Forum 2026, gli acquisti online in Italia sono cresciuti del 14% nel 2025. E tra i settori che trainano maggiormente questa evoluzione ci sono proprio i viaggi e l’ospitalità.

Insieme ai marketplace generalisti, il comparto travel concentra circa il 40% della spesa online complessiva degli italiani, che acquistano:

biglietti aerei;

prenotazioni ferroviarie;

hotel e B&B;

case vacanza;

noleggio auto;

assicurazioni viaggio;

pacchetti turistici;

esperienze ed escursioni.

Non si prenotano più soltanto le vacanze estive, ma anche weekend brevi, city break, viaggi business e spostamenti dell’ultimo minuto. L’intero processo di pianificazione del viaggio avviene sempre più spesso attraverso smartphone e piattaforme digitali e parte dalla ricerca delle recensioni fino a terminare col pagamento finale.

Secondo i dati presentati al Netcomm Forum, la frequenza degli acquisti online ha raggiunto una media di 33 transazioni annue per consumatore ed è aumentata (+10%).

Il digitale cambia il modo di viaggiare

L’aspetto più interessante è che il turismo online sta modificando profondamente le abitudini dei viaggiatori. Oggi l’utente medio confronta decine di offerte in tempo reale, legge recensioni, monitora i prezzi e prenota in autonomia.

Questo ha portato alla nascita di un consumatore molto più consapevole e dinamico, che cerca:

flessibilità;

velocità;

offerte personalizzate;

cancellazioni gratuite;

pagamenti sicuri;

assistenza immediata.

Tra gli eventi che influenzano maggiormente il turismo online c’è ormai il Black Friday. Le settimane promozionali legate all’evento concentrano il 7% della spesa online annuale italiana, con un aumento del +30% rispetto alla media del 2025.

Anche il settore travel sfrutta sempre di più queste campagne. Negli ultimi anni compagnie aeree, hotel, piattaforme di prenotazione e tour operator hanno trasformato questo evento in un momento per vendere:

voli internazionali;

internazionali; vacanze estive;

estive; crociere ;

; soggiorni di lusso;

di lusso; weekend in Europa;

in Europa; pacchetti all inclusive.

Dove si acquista più online

Analizzando invece gli acquisti a livello territoriale, Milano si conferma la città italiana dove gli acquisti e la vendita online sono più diffusi (pari al 35% del totale). Seguono:

Bologna e Firenze con il 30%;

con il 30%; Brescia con il 29%;

con il 29%; Roma , Torino e Napoli che si attestano al 28%;

, e che si attestano al 28%; Verona con il 26%;

con il 26%; Bari al 25%;

al 25%; Palermo al 23%.

Cresce la fiducia negli acquisti online

La crescita del turismo digitale è strettamente legata anche all’aumento della fiducia dei consumatori nei pagamenti online. Negli ultimi anni la sicurezza delle transazioni è migliorata notevolmente, riducendo le paure legate alle frodi. Allo stesso tempo crescono, però, anche le aspettative dei clienti. Il 3% delle transazioni online genera oggi resi o rimborsi, segnale di una domanda sempre maggiore di flessibilità.

Nel turismo il tema riguarda soprattutto cancellazioni, modifiche delle date e rimborsi rapidi. Dopo gli anni segnati dalla pandemia e dall’incertezza economica, i viaggiatori vogliono condizioni sempre più trasparenti e servizi facilmente modificabili.