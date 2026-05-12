Gli italiani prenotano sempre più viaggi online: dai voli agli hotel, quanto vale il mercato

Il turismo digitale traina l'e-commerce in Italia, il travel acquisisce sempre più spazio online: ecco cosa dicono i dati

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Federica Petrucci

Editor esperta di economia e attualità

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

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Gli italiani prenotano sempre più viaggi online: dai voli agli hotel, quanto vale il mercato
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In aumento prenotazioni viaggio online.
Che cos'è il Netcomm Forum? Quali sono le tendenze del turismo digitale? Come prenotare viaggi online in Italia?

Il turismo digitale continua a crescere e si conferma uno dei pilastri più solidi dell’e-ommerce italiano. Prenotare voli, hotel, treni, appartamenti turistici e pacchetti vacanza è ormai diventata una pratica diffusa tra milioni di persone, al punto che quelli legati ai viaggi rappresentano oggi i servizi più acquistati online. 

Prenotazioni viaggi online, quanto è cresciuto la domanda

Secondo l’analisi “Mastercard eCommerce Insights”, presentata durante il Netcomm Forum 2026, gli acquisti online in Italia sono cresciuti del 14% nel 2025. E tra i settori che trainano maggiormente questa evoluzione ci sono proprio i viaggi e l’ospitalità.

Insieme ai marketplace generalisti, il comparto travel concentra circa il 40% della spesa online complessiva degli italiani, che acquistano:

  • biglietti aerei;
  • prenotazioni ferroviarie;
  • hotel e B&B;
  • case vacanza;
  • noleggio auto;
  • assicurazioni viaggio;
  • pacchetti turistici;
  • esperienze ed escursioni.

Non si prenotano più soltanto le vacanze estive, ma anche weekend brevi, city break, viaggi business e spostamenti dell’ultimo minuto. L’intero processo di pianificazione del viaggio avviene sempre più spesso attraverso smartphone e piattaforme digitali e parte dalla ricerca delle recensioni fino a terminare col pagamento finale.

Secondo i dati presentati al Netcomm Forum, la frequenza degli acquisti online ha raggiunto una media di 33 transazioni annue per consumatore ed è aumentata (+10%).

Il digitale cambia il modo di viaggiare

L’aspetto più interessante è che il turismo online sta modificando profondamente le abitudini dei viaggiatori. Oggi l’utente medio confronta decine di offerte in tempo reale, legge recensioni, monitora i prezzi e prenota in autonomia.

Questo ha portato alla nascita di un consumatore molto più consapevole e dinamico, che cerca:

  • flessibilità;
  • velocità;
  • offerte personalizzate;
  • cancellazioni gratuite;
  • pagamenti sicuri;
  • assistenza immediata.

Tra gli eventi che influenzano maggiormente il turismo online c’è ormai il Black Friday. Le settimane promozionali legate all’evento concentrano il 7% della spesa online annuale italiana, con un aumento del +30% rispetto alla media del 2025.

Anche il settore travel sfrutta sempre di più queste campagne. Negli ultimi anni compagnie aeree, hotel, piattaforme di prenotazione e tour operator hanno trasformato questo evento in un momento per vendere:

  • voli internazionali;
  • vacanze estive;
  • crociere;
  • soggiorni di lusso;
  • weekend in Europa;
  • pacchetti all inclusive.

Dove si acquista più online

Analizzando invece gli acquisti a livello territoriale, Milano si conferma la città italiana dove gli acquisti e la vendita online sono più diffusi (pari al 35% del totale). Seguono:

  • Bologna e Firenze con il 30%;
  • Brescia con il 29%;
  • Roma, Torino e Napoli che si attestano al 28%;
  • Verona con il 26%;
  • Bari al 25%;
  • Palermo al 23%.

Cresce la fiducia negli acquisti online

La crescita del turismo digitale è strettamente legata anche all’aumento della fiducia dei consumatori nei pagamenti online. Negli ultimi anni la sicurezza delle transazioni è migliorata notevolmente, riducendo le paure legate alle frodi. Allo stesso tempo crescono, però, anche le aspettative dei clienti. Il 3% delle transazioni online genera oggi resi o rimborsi, segnale di una domanda sempre maggiore di flessibilità.

Nel turismo il tema riguarda soprattutto cancellazioni, modifiche delle date e rimborsi rapidi. Dopo gli anni segnati dalla pandemia e dall’incertezza economica, i viaggiatori vogliono condizioni sempre più trasparenti e servizi facilmente modificabili.

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