Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

ANSA L'Agenzia delle Entrate ha indetto un concorso da 662 posti per diplomati

L’Agenzia delle Entrate ha indetto un nuovo concorso pubblico finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 622 assistenti gestionali. Questa selezione rappresenta una buona opportunità di lavorare nella Pubblica Amministrazione per chi possiede il diploma di scuola superiore. I posti risultano distribuiti in tutta Italia.

Quali sono i requisiti per partecipare

Per partecipare al concorso è necessario possedere specifici requisiti indicati nel bando ufficiale. In particolare, i candidati devono:

avere il diploma di scuola secondaria di secondo grado;

appartenere alle categorie protette previste dall’articolo 1 della legge 68/99;

previste dall’articolo 1 della legge 68/99; essere iscritti agli elenchi del collocamento mirato ;

; essere disoccupati al momento della domanda;

al momento della domanda; avere la cittadinanza italiana ;

; avere adempiuto gli eventuali obblighi militari;

godere dei diritti civili e politici;

possedere l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste.

Non avere solo uno di questi requisiti comporta l’esclusione automatica dall’ammissione alle prove.

Dove sono disponibili i posti

Le 622 assunzioni saranno distribuite su tutto il territorio italiano. Le sedi coinvolte comprendono le seguenti regioni:

Lazio;

Lombardia;

Campania;

Sicilia;

Veneto;

Piemonte;

Emilia-Romagna;

Toscana;

Puglia;

Calabria;

Sardegna;

Liguria;

Marche;

Abruzzo.

Tra le province con il maggior numero di posti figurano Milano, Roma, Napoli, Torino e Bologna. L’obiettivo dell’Agenzia delle Entrate è rafforzare gli uffici territoriali attraverso nuove figure amministrative dedicate alle attività gestionali e di supporto interno.

Come si svolge la selezione

La procedura prevede una prova scritta con quesiti a risposta multipla. Secondo le indicazioni diffuse del bando, il test è composto da 50 domande da svolgere in 60 minuti.

Le materie oggetto della selezione comprendono:

diritto amministrativo;

ordinamento e funzioni dell’Agenzia delle Entrate;

disciplina del pubblico impiego;

informatica;

lingua inglese.

La prova sarà finalizzata a verificare sia le competenze teoriche sia la capacità di ragionamento dei candidati.

Contratto e stipendio

I vincitori saranno assunti con contratto a tempo indeterminato nell’area degli assistenti dell’Agenzia delle entrate. Il profilo professionale è quello di assistente gestionale, figura chiamata a svolgere attività amministrative, organizzative e di supporto agli uffici territoriali dell’ente.

Lo stipendio iniziale è in linea con quanto previsto dal contratto collettivo delle funzioni centrali, con una retribuzione annua che può superare i 20mila euro, cui si aggiungono eventuali indennità, bonus e premi di produttività. Come previsto nei concorsi pubblici, sarà inoltre presente un periodo iniziale di prova.

Come ed entro quando candidarsi

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente online attraverso il portale ufficiale del reclutamento inPa. Per accedere alla piattaforma sarà necessario utilizzare un dispositivo che certifichi la propria identità digitale, come Spid, Cie o Cns.

I candidati dovranno compilare il modulo inserendo i dati anagrafici, il titolo di studio posseduto e tutta la documentazione richiesta dal bando. Sarà indispensabile essere muniti di indirizzo di posta elettronica certificata, dove verranno trasmesse tutte le comunicazioni relative al concorso.

Il termine ultimo per l’invio della domanda di ammissione alle prove è fissata entro il 17 giugno alle ore 23:59.

Altre opportunità di lavoro per diplomati

Il nuovo concorso dell’Agenzia delle Entrate rappresenta una concreta opportunità di inserimento stabile nella Pubblica Amministrazione per centinaia di candidati diplomati.

Per chi non fosse in possesso di tutti i requisiti per partecipare al concorso, si segnala come opportunità di tirocinio con inserimento a tempo indeterminato la selezione avviata da Atm di Milano e le assunzioni in Technoprobe.