Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock L'Asp di Ragusa ha indetto un concorso pubblico da 28 posti per assumere personale sanitario

Nuove opportunità di inserimento stabile nel Servizio sanitario della Regione Sicilia. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa ha indetto una procedura concorsuale, per titoli ed esami, volta alla copertura di complessivi 28 posti a tempo indeterminato per professionisti della sanità.

La selezione pubblica punta a colmare le carenze in organico e a potenziare i servizi specialistici e di emergenza all’interno dei presidi ospedalieri del territorio ragusano.

Come sono divisi i 28 posti

Le assunzioni deliberate dall’azienda sanitaria riguardano diverse specializzazioni mediche. La ripartizione dei 28 posti è così strutturata:

Profilo Specializzazione / Disciplina Posti disponibili Dirigente Medico Medicina d’Urgenza 10 Ortopedia e Traumatologia 6 Radiodiagnostica 5 Anestesia e Rianimazione 4 Medicina Interna 3

Quali sono i requisiti per candidarsi

Per l’ammissione al concorso pubblico, i candidati devono possedere i seguenti requisiti accademici e professionali specifici:

Laurea in Medicina e Chirurgia;

specializzazione nella disciplina oggetto della selezione, o in disciplina equipollente o affine;

iscrizione all’Albo professionale dei Medici-Chirurghi.

Ai requisiti professionali si aggiungono quelli generali previsti dalla legge per l’accesso al pubblico impiego, tra cui la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea, il pieno godimento dei diritti civili e politici, l’idoneità fisica alle mansioni e l’assenza di condanne penali o sanzioni di destituzione da precedenti incarichi presso la Pubblica Amministrazione.

La procedura selettiva prevede una valutazione dei titoli posseduti e il superamento di prove d’esame scritte, pratiche e orali, vertenti sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, sui compiti del sistema sanitario nazionale e sull’accertamento delle competenze informatiche e della lingua straniera.

Come candidarsi e i termini di scadenza

La domanda di partecipazione deve essere presentata via posta elettronica certificata all’indirizzo concorsi@pec.asp.rg.it. L’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura della selezione a cui si intende partecipare, in questo caso sarà “Concorso pubblico per la copertura di n. 28 posti di dirigente medico”.

Nella mail di candidatura dovranno essere presenti i seguenti allegati:

autocertificazione attestante il possesso dei requisiti specifici di ammissione al concorso;

tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o atto sostitutivo dell’atto di notorietà relativi a titoli;

le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, vanno allegate in fotocopie autocertificate;

il curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato, reso in forma di

autocertificazione, secondo le disposizioni normative vigenti;

autocertificazione, secondo le disposizioni normative vigenti; un elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;

copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità, ai fini della validità

dell’istanza di partecipazione.

La procedura di iscrizione è attiva e rimarrà aperta fino al termine ultimo e improrogabile fissato alle ore 23:59 del 20 luglio.

Prima dell’invio della candidatura, si raccomanda di consultare il testo integrale del bando per verificare eventuali allegati obbligatori.

Altri concorsi in scadenza

Il bando emanato dall’azienda ragusana si inserisce nel piano straordinario di reclutamento per il personale medico ospedaliero, un tassello fondamentale per garantire la continuità assistenziale e il rispetto dei Livelli essenziali di assistenza.

Per chi è alla ricerca di posizioni stabili nel comparto sanitario, il mese di luglio presenta una vasta scelta di bandi in scadenza su base nazionale e regionale. Rimanendo nell’ambito della sanità siciliana, risultano ancora attive e accessibili per l’invio delle domande le procedure concorsuali volte all’assunzione di 74 figure professionali presso l’Irccs Oasi Maria Santissima di Troina.