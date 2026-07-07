La villa da 1,2 milioni di Giorgia Meloni è nella zona sud di Roma: quanto costa comprare casa lì e nei quartieri più esclusivi della città

Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

IPA

Da quando Giorgia Meloni ricopre la carica di Presidente del Consiglio ha visto aumentare a dismisura l’interesse verso ogni più piccolo aspetto della sua vita. Si è parlato tanto del lato sentimentale, con il suo privato sfiorato da uno scandalo. Al tempo stesso si parla spesso del suo look, dei suoi abiti e anche del rapporto con sua figlia.

Sappiamo inoltre che da inizio 2025 ha cambiato casa, trasferendosi in una villa nella zona sud di Roma. Un immobile che ha fatto discutere molti per caratteristiche e costo. Ma quanto serve, davvero, per comprare casa in quello stesso quadrante della Capitale? Avessimo un progetto molto ardito, quello di diventare vicini di casa della Premier, quanto spenderemmo?

Attorno alla sua residenza ruota però un mercato immobiliare tutt’altro che uniforme, con prezzi che cambiano moltissimo da una zona all’altra di Roma. Vediamo dunque dove abita la leader di Fratelli d’Italia, quanto ha speso e, soprattutto, quali sono i valori al metro quadro utili per chi sogna di acquistare in città.

Dove abita Giorgia Meloni: quanto costa la sua casa

La nuova abitazione di Giorgia Meloni si trova nell’area sud di Roma, come detto. Una villa di circa 500 metri quadrati complessivi (433 catastali, più due box auto). Il tutto distribuito su 18 vani, con:

due ampi soggiorni;

una grande cucina;

una camera padronale con cabina armadio;

una piscina interrata.

L’immobile vanta 48 pannelli solari e un impianto di riscaldamento ibrido, in nome di un ottimo efficientamento energetico. Stando a varie fonti giornalistiche, la villa sarebbe costata 1,2 milioni di euro, circa. Il tutto pagato senza ricorrere a un mutuo. Si tratta però di indiscrezioni.

Quanto costa diventare il vicino di Meloni

Scendendo nel dettaglio, la villa di Meloni si trova al Villaggio Azzurro. Parliamo di un quartiere residenziale a cavallo tra il Torrino e Spinaceto. Una zona tranquilla e colma di verde, molto apprezzata dalle famiglie. Valori immobiliari generalmente più bassi rispetto al centro, ed ecco un po’ di specifiche.

Secondo le rilevazioni di giugno 2026, i prezzi dell’area oscillano tra i 2.100 euro al metro quadro nella parte di Spinaceto e punte intorno ai 3.900 euro nelle zone più richieste come Mezzocammino. Il Torrino, invece, fa salire la media verso i 4.000 euro al metro quadro.

Se si è a caccia di un appartamento, dunque, nel quadrante servono circa dai 210 ai 400mila euro per un appartamento di 100 metri quadrati. Cifre lontane dal valore della residenza presidenziale, che appartiene a ben altra categoria.

Dal centro alle periferie, la mappa dei prezzi a Roma

Allargando lo sguardo all’intera città, il divario tra le zone è enorme. Il prezzo medio a Roma si aggira intorno ai 3.400 e i 3.700 euro al metro quadro. Nel Centro storico invece si arriva anche a 6.500-9.750 euro, con il Tridente che tocca picchi vicini ai 9.000 euro.

Restano carte anche le aree semicentrali di pregio, come Prati (5.200-7.800 euro) e Parioli (4.800-7.200 euro). All’estremo opposto, invece, nei quartieri più periferici e sul litorale i valori possono scendere fino a 1.600-1.800 euro al metro quadro. Una forbice che supera il 400% da un capo all’altro della gigantesca città. Ciò spiega perché la scelta della zona, comprendendo anche l’ampissima provincia, prima ancora dell’immobile, faccia tutta la differenza del caso sul budget.