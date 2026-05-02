L'azienda sanitaria di Palermo recluta personale sanitario e tecnico con una selezione pubblica, il cui termine di adesione scade l'11 maggio

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Infermiera che regola il contagocce.

L’ospedale Villa Sofia di Palermo ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami volto a reclutare quasi 170 nuove unità di personale. Il bando punta a rafforzare gli organici attraverso assunzioni a tempo indeterminato, coinvolgendo diversi profili tra area sanitaria, tecnica e amministrativa.

La selezione si inserisce nel più ampio piano di potenziamento del Servizio sanitario regionale, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza delle strutture e garantire un servizio migliore ai cittadini.

Quanti sono i posti disponibili e come sono divisi

Uno degli aspetti centrali del bando riguarda la distribuzione dei posti, che è importante analizzare con precisione per comprendere la reale portata dell’opportunità.

Complessivamente, sono disponibili 169 posti a tempo pieno e indeterminato, suddivisi tra otto profili professionali del comparto sanità del Servizio Sanitario Nazionale.

Nel dettaglio, la ripartizione è la seguente:

114 posti per infermieri;

16 posti per tecnici sanitari di laboratorio biomedico;

15 posti per tecnici sanitari di radiologia medica;

11 posti per assistenti amministrativi;

7 posti per ostetriche;

4 posti per collaboratori amministrativi professionali;

1 posto per collaboratore tecnico professionale ingegnere;

1 posto per fisioterapista.

Da questa distribuzione si evince che il concorso è orientato a rafforzare l’area assistenziale, con una netta prevalenza di posti per infermieri, non lasciando fuori figure fondamentali per il funzionamento complessivo della macchina sanitaria: tecnici, amministrativi e professionisti specializzati completano e garantiscono al meglio il servizio ospedaliero.

Quali sono i titoli di studio di accesso al concorso

Per partecipare al concorso è necessario possedere specifici titoli di accesso, che variano in base al profilo professionale per cui si intende concorrere. Restano comunque validi i requisiti generali previsti per i concorsi pubblici, come la cittadinanza, l’idoneità fisica all’impiego e l’assenza di condanne penali.

Per i profili di infermiere, ostetrica, tecnico e fisioterapista è richiesto:

il possesso di una laurea specifica, triennale o magistrale, coerente con la professione;

l’iscrizione all’albo professionale, ove prevista;

eventuali titoli equipollenti riconosciuti dalla normativa vigente.

Per i profili amministrativi:

è sufficiente un diploma di scuola secondaria di secondo grado per il ruolo di assistente amministrativo;

è richiesta una laurea per i collaboratori amministrativi professionali.

Per il profilo tecnico dell’area della prevenzione invece è necessaria una laurea in ingegneria e l’abilitazione professionale.

I titoli posseduti dai candidati vengono valutati insieme alle prove d’esame e contribuiscono alla formazione del punteggio finale in graduatoria.

Come ed entro quando presentare domanda

La domanda di partecipazione deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica, attraverso il portale ufficiale dell’azienda ospedaliera. Per accedere è necessario autenticarsi tramite Spid, carta d’identità elettronica o altri sistemi di identità digitale. Inoltre, per partecipare bisogna pagare una quota d’adesione di 10 euro a mezzo bonifico bancario, come indicato da bando.

Il termine per partecipare è fissato entro le ore 23:59 dell’11 maggio 2026. Dopo l’invio, non sarà possibile modificare la candidatura, quindi è fondamentale verificare con attenzione tutte le informazioni inserite.

Quali sono le prove d’esame

La procedura selettiva prevede:

un’eventuale prova preselettiva qualora il numero di candidati fosse molto elevato;

una prova scritta, con quesiti sulle materie specifiche del profilo;

una prova pratica, in particolare per i profili sanitari;

una prova orale, che può includere anche la verifica delle competenze linguistiche e informatiche.

Altre opportunità di lavoro

Il concorso di Villa Sofia rappresenta un’opportunità concreta per entrare nel Servizio Sanitario Nazionale con un contratto stabile. Anche nel Nord Italia, in Friuli Venezia Giulia, è stato indetto un bando per rafforzare l’organico con figure specializzate in ambito sanitario e personale tecnico.

Nonostante questo concorso dia possibilità di lavoro anche a una figura specializzata in ingegneria, un solo posto messo a bando può rendere scoraggiante la competizione. Segnaliamo, invece, la possibilità di candidarsi per un apprendistato in Trenitalia.