Concorso infermieri ed educatori dell’Asp Fidenza, assunzioni a tempo indeterminato

Opportunità di lavorare nella sanità pubblica nel distretto di Fidenza, in provincia di Parma, per infermieri ed educatori professionali

Foto di Emanuela Colatosti

Emanuela Colatosti

Giornalista

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

Pubblicato:

iStock
L'Asp di Fidenza ha indetto una selezione pubblica per titolo ed esami per infermieri ed educatori professionali

Nuove opportunità di lavoro nel settore pubblico socio-assistenziale. L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona del distretto di Fidenza (Parma) ha bandito due concorsi pubblici finalizzati all’assunzione di 11 professionisti con contratto a tempo pieno e indeterminato. Le selezioni sono rivolte a infermieri ed educatori professionali, figure chiave per il rafforzamento dei servizi alla persona sul territorio.

Quanti e quali sono i posti disponibili

Nel dettaglio, i concorsi prevedono:

  • 8 posti per infermieri;
  • 3 posti a educatori professionali.

Tutte le posizioni rientrano nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione. I candidati vincitori saranno impiegati nelle strutture e nei servizi gestiti dall’Asp nel territorio del distretto di Fidenza, che comprendono residenze per anziani, servizi socio-assistenziali e strutture rivolte a persone fragili.

Quali sono i requisiti per gli infermieri

Per partecipare al concorso per infermieri è richiesto il possesso della laurea in infermieristica o di un titolo equipollente abilitante alla professione sanitaria. È inoltre necessaria l’iscrizione all’Ordine delle Professioni Infermieristiche, oltre ai requisiti generali per l’accesso ai concorsi pubblici: cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea, maggiore età, idoneità fisica all’impiego e assenza di cause di esclusione.

Tra i requisiti specifici è prevista anche la patente di guida di categoria B. Il bando stabilisce alcune riserve di posti a favore di categorie tutelate, come i volontari del Servizio Civile e i militari congedati senza demerito.

Quali sono i requisiti per educatori professionali

Il concorso per educatori è riservato a candidati in possesso di un titolo di studio coerente con l’attività educativa, come la laurea in scienze dell’educazione e della formazione (L-19) o altri titoli equiparati previsti dalla normativa vigente. Sono ammessi anche diplomi universitari di educatore professionale conseguiti secondo gli ordinamenti precedenti.

Anche per questo profilo sono richiesti i requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego e la patente B. L’eventuale iscrizione all’albo professionale, ove prevista, costituisce requisito obbligatorio.

Quali sono le prove d’esame

Entrambe le procedure concorsuali si svolgeranno per soli esami. È prevista una prova scritta, volta a verificare le competenze tecnico-professionali. Sarà seguita da un colloquio, che includerà anche l’accertamento delle conoscenze informatiche di base e della lingua inglese.

Il calendario delle prove sarà comunicato successivamente ai candidati ammessi tramite il portale inPA e il sito istituzionale dell’ente.

Quando scade e come presentare la domanda

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 9 marzo 2026 alle ore 12:00, esclusivamente in modalità telematica tramite il portale del reclutamento inPa, piattaforma ufficiale per l’accesso ai concorsi nella Pubblica Amministrazione.

Altre opportunità di lavoro per operatori e funzionari della sanità

Questi concorsi dell’Asp di Fidenza rappresentano un’importante occasione di lavoro stabile per professionisti sanitari ed educativi, offrendo un contratto a tempo pieno e indeterminato e la possibilità di operare in strutture socio-assistenziali del territorio parmense.

Allo stesso tempo, il 2026 propone altre opportunità rilevanti per chi lavora nella sanità pubblica, come il maxi concorso per 122 Operatori Socio-Sanitari indetto dall’Unità Sanitaria Locale Umbria 2, in forma congiunta con altre Aziende sanitarie della regione.

Questo bando, anch’esso con assunzioni a tempo indeterminato, mira a rafforzare l’organico ospedaliero, distrettuale e territoriale, e rappresenta una delle più significative selezioni di operatori socio-sanitari degli ultimi anni.

