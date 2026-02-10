Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

L'Agenzia delle Entrate recluta 3.200 unità di personale entro il 2028.

L’Agenzia delle Entrate prevede un piano di assunzioni molto articolato per il triennio che va dal 2026 al 2028: oltre 3.200 nuove immissioni in ruolo tra concorsi pubblici, scorrimenti di graduatorie e procedure di mobilità. Il programma è stato delineato nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione, lo strumento con cui le amministrazioni pubbliche pianificano fabbisogni di personale, obiettivi e risorse.

L’obiettivo dell’Agenzia è quello di rafforzare l’organico, colmare le carenze di personale e rispondere alle nuove priorità di controllo fiscale, servizi ai contribuenti e digitalizzazione.

Quali profili professionali saranno coinvolti

Le figure ricercate coprono una vasta gamma di competenze, sia tecniche che amministrative. I principali profili per i quali si prevedono posti sono:

funzionari giuridico-tributari e tecnici, centrali nelle attività di controllo fiscale, consulenza al cittadino e servizi specialistici;

giuridico-tributari e tecnici, centrali nelle attività di controllo fiscale, consulenza al cittadino e servizi specialistici; assistenti , che supportano i funzionari sotto il rispetto operativo e amministrativo;

, che supportano i funzionari sotto il rispetto operativo e amministrativo; assistenti per categorie protette;

per categorie protette; dirigenti di seconda fascia;

di seconda fascia; altri profili specialistici con competenze digitali, Ict o tecniche specifiche.

La ripartizione dettagliata dei posti, profili e numeri sarà meglio definita nei singoli bandi ufficiali, ma la quota più consistente riguarderà i funzionari e gli assistenti.

Quali sono i canali di reclutamento

Le 3.200 unità di personale che andranno a integrare l’organico già operante all’Agenzia delle Entrate sarà assunto tramite:

concorsi pubblici aperti a diplomati e laureati, con prove scritte e orali e criteri di valutazione definiti nei singoli bandi;

scorrimento di graduatorie da concorsi precedenti;

mobilità, ossia la possibilità per dipendenti pubblici di altre amministrazioni di trasferirsi tramite procedure di mobilità volontaria;

procedure riservate a specifiche categorie o casi particolari, ad esempio assistenti appartenenti a categorie protette.

Quali sono i requisiti generali di partecipazione

Per i profili da funzionario si richiede:

laurea (triennale o magistrale, a secondo del profilo);

cittadinanza italiana;

idoneità fisica;

godimento dei diritti civili e politici

Per i profili da assistente è necessario possedere:

il diploma di scuola secondaria di secondo grado;

di scuola secondaria di secondo grado; i requisiti generali sopra elencati.

Come candidarsi

Le domande saranno presentate online tramite la piattaforma InPa, utilizzando Spid, Cie o Cns per l’identificazione.

Quando usciranno i bandi e dove consultarli

La pubblicazione dei bandi per i concorsi dell’Agenzia delle Entrate è prevista durante il corso del 2026, con tempistiche precise che dipendono dalla singola procedura concorsuale.

I bandi verranno pubblicati ufficialmente:

in Gazzetta Ufficiale;

sul portale ufficiale dell’Agenzia delle entrate;

sul portale nazionale del reclutamento InPa;

Il monitoraggio regolare dei canali è fondamentale per non perdere scadenze e dettagli utili su domande, prove e requisiti.

Quali sono le altre opportunità nella Pubblica Amministrazione

Il triennio 2026‑2028 si sta configurando come uno dei periodi più significativi degli ultimi anni per chi aspira a una carriera nella Pubblica Amministrazione.

Oltre al massiccio piano di oltre 3.200 assunzioni programmato dall’Agenzia delle Entrate per funzionari, assistenti, dirigenti e profili specialistici, ci sono almeno due altri grandi programmi di reclutamento statale che offrono ulteriori opportunità di impiego pubblico.

In primo luogo, il piano triennale dell’Inps che punta a reclutare migliaia di nuove risorse tra funzionari amministrativi, tecnici, informatici, sanitari e assistenti.

Parallelamente, anche l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha inserito nel suo Piano integrato di attività e organizzazione la programmazione di un nuovo concorso pubblico per l’assunzione di 181 funzionari, rivolto quindi principalmente a laureati.