Fonte: ANSA Bando di concorso per agenti di polizia penitenziaria: 3.246 posti

Il Ministero della Giustizia ha indetto un concorso pubblico per diplomati per l’assunzione di 3.246 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria: 2.952 uomini e 294 donne.

La scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione è fissata per le 23:59 di venerdì 14 febbraio 2025.

Come fare domanda

La domanda di partecipazione va presentata online sul Portale unico del reclutamento (inpa.gov.it), utilizzando l’apposito form.

Al termine della compilazione della domanda, i candidati riceveranno una ricevuta con numero identificativo. Il foglio va stampato ed esibito il giorno delle prove, pena la non ammissione al concorso.

L’accesso al form è riservato ai possessori di Spid (per candidarsi) e di Pec (per ricevere le comunicazioni).

Il concorso si svolge secondo due modalità:

la ricerca di 1.947 agenti (1.771 uomini e 176 donne) si svolgerà per esame e titoli ed è riservata

– ai volontari in ferma iniziale (Vfi) che sono in servizio da almeno sei mesi alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso;

– ai volontari in ferma prefissata di un anno (Vfp1) collocati in congedo al termine della ferma annuale;

– ai volontari in ferma prefissata quadriennale (Vfp4) in congedo; la ricerca di 1.299 agenti (1.181 uomini e 118 donne) si svolgerà unicamente per esame.

All’atto della presentazione della domanda, i candidati devono indicare a quale ricerca intendono prendere parte, essendo consentita la partecipazione ad una sola.

Si specifica che non possono partecipare al concorso coloro che abbiano svolto servizio nelle Forze Armate esclusivamente come volontari in ferma breve (Vfb) o volontari in ferma annuale (Vfa), nonché i volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale.

Le prove

L’accesso al concorso è garantito a chiunque possieda i classici requisiti anagrafici e morali, oltre che un diploma di scuola superiore. Per il resto, la selezione prevede quattro fasi:

Prova scritta

La prova scritta consiste in una serie di domande a risposta multipla relative ad argomenti di cultura generale e a materie oggetto dei programmi della scuola dell’obbligo.

Prove di efficienza fisica

Le prove di efficienza fisica sono tre:

Prova Uomini Donne Note Corsa 1.000 metri entro 4:15 minuti entro 5:15 minuti Salto in alto 1,10 metri 0,90 metri max 3 tentativi Flessioni 12 7 entro 2 minuti senza interruzioni

Accertamenti psico-fisici

Per accertamenti psico-fisici si intende un esame volto a valutare lo stato di salute dei soggetti, ai quali verrà controllata la muscolatura e la percentuale di massa grassa ma anche la vista, l’udito e la dentatura.

Prove attitudinali

Le prove attitudinali consistono in una serie di test collettivi e individuali e in un colloquio. Si punta a valutare la maturità dei candidati, il loro controllo emotivo, il senso di responsabilità, la capacità intellettiva, l’adattabilità, la predisposizione al lavoro di gruppo, oltre ad altri tratti fondamentali.

I tatuaggi

Nel bando viene specificato che

costituiscono causa di non idoneità per l’assunzione nella Polizia Penitenziaria […] le alterazioni volontarie dell’aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell’aspetto fisico ma non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l’uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia penitenziaria.

Comunicazioni ai candidati

Ogni comunicazione sarà pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia (giustizia.it) e sul Portale unico del reclutamento (inpa.gov.it) e avrà forza di notifica.

Per maggiori informazioni, si rimanda al testo del bando per il concorso per 3.246 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, scaricabile in Pdf.

Si ricorda che nel 2025 la Pubblica amministrazione ha previsto l’assunzione di 19.000 nuovi lavoratori in vari settori, con concorsi già in uscita e in arrivo.