Pubblicato il bando del concorso ordinario per Dsga 2024 (Dirigente scolastico generale amministrativo), area dei funzionari e dell’elevata qualificazione. I posti a bando per questo concorso che riguarda la scuola, in totale, sono 1.435 e sono suddivisi fra 16 Regioni.

Dalle 12:00 del 16 dicembre chi è interessato può presentare domanda, mentre il termine per la partecipazione è fissato per le 23:59 del 15 gennaio 2025.

Il requisito per la partecipazione è il possesso di laurea specifica, come da allegato A oltre alla Ciad, Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Come presentare la domanda

Gli aspiranti possono presentare le loro istanze esclusivamente online attraverso il Portale unico del reclutamento (inpa.gov.it). L’accesso è riservato ai possessori di Spid o Cie. Occorre inoltre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Possibile accedere anche tramite l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive” del sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

I posti a bando

I posti a concorso sono in totale 1.435, da assegnare alle immissioni in ruolo previste per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, e sono così distribuiti:

Regione Posti Abruzzo 24 Basilicata 0 Calabria 6 Campania 11 Emilia-Romagna 157 Friuli Venezia-Giulia 35 Lazio 133 Liguria 41 Lombardia 416 Marche 44 Molise 0 Piemonte 171 Puglia 29 Sardegna 44 Sicilia 30 Toscana 108 Umbria 13 Veneto 173 Totale 1.435

Ogni candidato può presentare domanda per una sola Regione.

Requisiti per l’accesso

Oltre ai classici requisiti anagrafici e di idoneità fisica richiesti per ogni concorso, il bando Dsga 2024 prevede due requisiti specifici:

la laurea in Giurisprudenza , Economia e Scienze Politiche (ma grazie al sistema delle equipollenze specificato nell’Allegato A l’occasione è aperta anche ai laureati di altre aree );

, e (ma grazie al sistema delle specificato nell’Allegato A l’occasione è aperta anche ai laureati di ); la Ciad (Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale), chi non la possiede ha tempo per mettersi in regola fino all’immissione in ruolo.

Cosa studiare

Le materie d’esame sono specificate nell’Allegato B, e riguardano:

Diritto Costituzionale;

Diritto Amministrativo con riferimento al diritto dell’Unione europea;

Diritto civile;

Contabilità pubblica con particolare riferimento alla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche;

Diritto del lavoro, con particolare riferimento al pubblico impiego contrattualizzato;

Legislazione scolastica;

Ordinamento e gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome e stato giuridico del personale scolastico;

Diritto penale con particolare riguardo ai delitti contro la Pubblica Amministrazione.

Prove e criteri di valutazione

La procedura concorsuale si articola in:

una prova scritta;

una prova orale;

e nella successiva valutazione dei titoli.

Le commissioni giudicatrici dispongono di 150 punti, di cui 60 per la prova scritta, 60 per la prova orale e 30 per la valutazione dei titoli (i cui relativi punteggi vengono specificati nell’Allegato C).

La prova scritta verterà su 60 quesiti a risposta multipla a cui rispondere in 120 minuti su tutte le materie, così distribuiti:

Diritto costituzionale e Amministrativo (5 quesiti);

Diritto civile (4 quesiti);

Contabilità pubblica e gestione amministrativo-contabile scolastica (18 quesiti);

Diritto del lavoro (10 quesiti);

Legislazione scolastica (8 quesiti);

Ordinamento e gestione amministrativa delle scuole (12 quesiti);

Diritto penale (3 quesiti).

Si passa con un punteggio minimo di 42/60.

La prova orale include:

un colloquio su materie d’esame e risoluzione di un caso pratico (48 punti);

la verifica delle conoscenze informatiche (6 punti);

la verifica della lingua inglese (6 punti).

La durata massima della prova sarà di 50 minuti. Si passa con un punteggio minimo di 42/60.

Ogni altra informazione è contenuta nel Bando di concorso.

