Fonte: ANSA Concorso Polizia di Stato 2025 per 4.617 allievi agenti.

La Polizia di Stato ha indetto un concorso per il reclutamento di 4.617 allievi agenti, da assumere a tempo indeterminato.

La selezione è aperta ai cittadini italiani maggiorenni provenienti dalla vita civile e ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate.

Come candidarsi

Le domande di partecipazione vanno inviate dalla mezzanotte del 23 aprile alle ore 23:59 del 22 maggio 2025, utilizzando esclusivamente una delle procedure informatiche disponibili all’indirizzo concorsionline.poliziadistato.it, nella sezione “Concorso pubblico”, tramite Spid o Cie. Necessario, inoltre, possedere una Pec.

Posti a concorso e limiti d’età

Tre le selezioni in corso, ciascuna identificata da un apposito codice. Ogni candidato può proporsi per un’unica selezione.

2.517 posti (codice Ag20251) prevedono una selezione per solo esame e sono destinati ai cittadini provenienti dalla vita civile. Il concorso è riservato agli under 26.

2.059 posti (codice Vfp2025) prevedono una selezione per esame e titoli e sono riservati ai volontari in ferma prefissata delle forze armate che, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, siano o siano stati in una delle seguenti condizioni:

volontari in ferma prefissata, in servizio o in congedo, che abbiano completato almeno dodici mesi di servizio in qualità di volontario in ferma prefissata iniziale (Vfpi);

volontari in ferma prefissata di un anno (Vfp1) in servizio, in rafferma annuale o in congedo al termine della naturale scadenza della ferma annuale;

volontari in ferma quadriennale (Vfp4), in servizio o in congedo, che abbiano prestato servizio quale Vfp1.

Il concorso è riservato agli under 25.

41 posti (codice Bil2025) prevedono una selezione per solo esame e sono riservati ai possessori dell’attestato di bilinguismo (lingue italiana e tedesca). Il concorso è riservato agli under 26.

Il concorso per 4.617 allievi agenti si somma a quello per allievi vice ispettori che scade il 30 aprile.

Prove d’esame

Le prove d’esame prevedono:

una prova scritta;

l’accertamento dell’efficienza fisica;

l’accertamento dell’idoneità psico-fisica;

l’accertamento dell’idoneità attitudinale.

Per i soli candidati con codice Vfp2025 è prevista anche la valutazione dei titoli.

Prova scritta

La prova scritta prevede la somministrazione di un quiz a risposta multipla le cui domande verranno suddivise come segue:

30% domande facili;

50% domande di media difficoltà;

20% domande di elevata difficoltà.

Le domande verteranno su argomenti di cultura generale (italiano, storia, matematica, cittadinanza e costituzione), oltre che sulla conoscenza dell’inglese e dei principali applicativi informatici.

La banca dati delle domande verrà pubblicata almeno 20 giorni prima della prova sul sito poliziadistato.it.

Accertamento dell’efficienza fisica

Passano all’accertamento dell’efficienza fisica coloro che abbiano superato la scrematura dello scritto, secondo le disposizioni previste dal bando. La prova prevede una serie di esercizi ginnici, differenziati per uomini e donne:

Prova Uomini Donne Note Corsa 1.000 m tempo max 3:55 tempo max 4:55 Salto in alto 1,30 m 1,10 m max 3 tentativi Piegamenti braccia 15 10 in 2 minuti (no interruzioni)

Accertamenti psico-fisici

I candidati verranno sottoposti a una serie di valutazioni comprendenti esami del sangue, valutazione della massa grassa e della massa muscolare, esami dell’udito e della vista, eccetera.

Attenzione ai tatuaggi e all’uso di sostanze:

Costituiscono cause di inidoneità… le alterazioni volontarie dell’aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l’uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato. Parimenti costituiscono causa d’inidoneità l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) e l’abuso di alcool attuali o pregressi.

Accertamento attitudinale

Completa la selezione l’accertamento attitudinale, che avverrà anche alla presenza di psicologi.