Fonte: IPA L'Agenzie Industrie Difesa, tramite concorso pubblico, cerca laureati e diplomati

L’Agenzia Industrie Difesa ha indetto un concorso pubblico, per solo esame scritto differenziato a seconda dei profili, per il reclutamento di 111 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, in vari ruoli.

Si cercano 16 persone da inquadrare nell’area dei funzionari e 95 da inserire nell’area degli assistenti. A seconda del ruolo, è richiesta la laurea o il solo diploma. La scadenza per l’invio della domanda è fissata alle 23:59 del 30 giugno 2025. È ammessa la partecipazione per un solo profilo professionale fra quelli messi a bando.

Concorso per 16 funzionari laureati

Come detto, 16 posti sono ricercati nell’ambito della famiglia professionale dei funzionari in vari settori (amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario, tecnico, informatico, ecc…). Ogni ricerca è indicata da uno specifico codice.

F01 – Funzionario amministrativo: è richiesta la laurea in ambito Ingegneria o Economia. A bando 6 posti di lavoro sparsi fra Castellammare di Stabia, Fontana Liri, Messina, Noceto di Parma e Roma.

F02 – Funzionario amministrativo: è richiesta la laurea in Giurisprudenza unita all’abilitazione alla professione di avvocato. A bando 1 posto a Roma.

F03 – Funzionario specialista tecnico: si richiede una laurea in ambito Ingegneria o Architettura. I 6 posti sono a Castellammare di Stabia, Firenze, Fontana Liri, Messina, Noceto, Roma.

F04 – Funzionario specialista tecnico, ci sono 2 posti a Roma per laureati in Ingegneria o Architettura.

F05 – Funzionario tecnico per l’informatica: a bando 1 posto a Roma per laureati in Informatica, Ingegneria informatica o Matematica.

Concorso per 95 assistenti diplomati

Sono 95 i posti ricercati nell’ambito della famiglia professionale degli assistenti in vari settori (amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico-culturale, ecc…). Anche in questo caso, ogni ricerca è indicata da uno specifico codice.

A01 – Assistente amministrativo: sono a bando 4 posti fra Firenze, Messina e Roma. Il concorso è riservato a chi abbia conseguito un diploma di scuola secondaria ad indirizzo tecnico-economico (amministrazione, finanza e marketing).

A02 – Assistente amministrativo: 6 posti fra le sedi di Baiano di Spoleto e Messina. Si accede al concorso con qualunque diploma.

A03 – Assistente amministrativo: 6 posti fra le sedi di Castellammare di Stabia, Noceto di Parma e Messina. Vale qualsiasi diploma.

A04 – Assistente amministrativo: 5 posti fra Roma e Messina. Si entra con qualunque diploma.

A05 – Assistente amministrativo: 1 posto a Roma. Si entra con il diploma ad indirizzo tecnico-navale, industriale, aeronautico, meccanico, scientifico e ad indirizzo tecnico.

A06 – Assistente ai servizi di vigilanza: 15 posti fra Messina, Noceto di Parma, Baiano di Spoleto e Fontana Liri. Vale qualunque diploma.

A07 – Assistente tecnico artificiere: 16 posti fra Noceto di Parma e Baiano di Spoleto. Basta qualsiasi diploma.

A08 – Assistente tecnico chimico-fisico: 7 posti a Firenze per chi abbia un diploma di perito chimico.

A09 – Assistente tecnico chimico-fisico: 3 posti a Messina e Fontana Liri. Vale qualsiasi diploma.

A10 – Assistente tecnico per la motoristica, la meccanica e le armi: 8 posti a Fontana Liri, Castellammare di Stabia e Messina. Si richiede diploma a indirizzo tecnico-scientifico.

A11 – Assistente tecnico per le lavorazioni: 1 posto a Firenze. Serve un diploma a indirizzo tecnico-scientifico.

A12 – Assistente tecnico per le lavorazioni: 3 posti fra Castellammare di Stabia e Noceto di Parma. Serve il diploma di perito meccanico.

A13 – Assistente tecnico per l’edilizia e le manutenzioni: 6 posti fra Firenze, Messina e Noceto di Parma. Serve il diploma ad indirizzo tecnico tecnologico nel settore costruzioni, ambiente e territorio.

A14 – Assistente tecnico per l’edilizia e le manutenzioni: 1 posto a Roma. Serve il diploma nel settore costruzioni, ambiente e territorio.

A15 – Assistente ai servizi di supporto: 3 posti fra Noceto di Parma e Fontana Liri. Serve il diploma di perito meccanico, elettrotecnico o chimico-industriale.

A16 – Assistente tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici: 7 posti fra Fontana Liri, Castellammare di Stabia, Messina e Noceto di Parma. Serve il diploma in meccanica, meccatronica ed energia o elettronica ed elettrotecnica.

A17 – Assistente sanitario: 2 posti a Firenze. Basta qualsiasi diploma.

A18 – Assistente sanitario: 1 posto a Baiano di Spoleto. Si accede con qualunque diploma.

Come candidarsi

Il candidato dovrà inviare la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente per via telematica sul sito inpa.gov.it. Si accede con Spid, Cie, Cns o eIDAS. È inoltre necessario possedere una Pec o un domicilio digitale. La quota di partecipazione è fissata in 10 euro.