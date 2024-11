Finalmente consultabile il bando per il concorso per Operatori socio sanitari della Regione Campania, con 1.274 posti disponibili nelle aziende del territorio

Fonte: iStock Via al doppio concorso Oss in Campania per 1.274 posti.

La Regione Campania ha indetto il concorso unico regionale per Operatore Socio Sanitario per l’assunzione a tempo indeterminato e full time di 1.274 Oss nelle varie aziende sanitarie del territorio. I posti sono distinti in Area 1 e Area 2 come specificato di seguito.

Oltre ai numeri decisi in base al fabbisogno per il 2025 ci sono anche i profili da assumere attraverso la riforma sui nuovi modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza nel Servizio Sanitario Nazionale prevista dal DM 77/2022.

Per il Concorso Area 1 sono previsti 737 posti così suddivisi:

Asl Napoli 1 Centro (capofila): 67 Oss per l’anno 2025 + 207 del DM 77/2022;

Asl Napoli 2 Nord: 25 per l’anno 2025 + 190 del DM 77/2022;

Asl Napoli 3 Sud: 20 per l’anno 2025 + 203 del DM 77/2022;

I.R.C.C.S. Pascale: 16 per l’anno 2025;

AO Santobono Pausilipon: 7 per l’anno 2025;

AOU Federico II: 2 per l’anno 2025.

Per il Concorso Area 2 sono invece 537:

Asl Salerno (capofila): 20 Oss per l’anno 2025 + 184 del DM 77/2022;

Asl Avellino: 15 per l’anno 2025 + 84 del DM 77/2022;

Asl Caserta: 35 per l’anno 2025 + 87 del DM 77/2022;

Asl Benevento: 71 del DM 77/2022;

AO Moscati di Avellino: 10 per l’anno 2025;

AO San Sebastiano di Caserta: 3 per l’anno 2025;

AO San Pio di Benevento: 28 per l’anno 2025.

Requisiti per partecipare al concorso Oss

I requisiti generali per candidarsi al doppio concorso della Regione Campania per l’assunzione di Oss sono:

cittadinanza italiana o di un Paese Ue o titolo di soggiorno;

godimento dei diritti civili e politici;

non aver subito condanne penali o procedimenti pendenti;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego da una Pubblica Amminsitrazione.

Sono inoltre previsti come requisiti specifici di ammissione:

la licenza media;

la qualifica di Operatore socio sanitario conseguita con apposito corso di formazione o titolo equipollente (qualifiche Ota + Adb).

Come presentare la domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione al concorso deve pervenire per via telematica presso il sito aslsalerno.iscrizioneconcorsi.it entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dei bandi in Gazzetta Ufficiale – ancora non avvenuta.

Il candidato potrà optare solo per una delle due Aree previste. L’iscrizione prevede un contributo di 10 euro da eseguire tramite bonifico bancario all’Asl capofila.

Prove di esame per il concorso per Oss

Il concorso è articolato in:

una prova scritta;

una prova orale.

Il punteggio massimo è 100, così ripartito:

40 punti per i titoli;

30 punti per la prova scritta;

30 punti per la prova orale.

Le materie da studiare per la prova scritta

La prova scritta, a contenuto teorico pratico, consiste in quesiti a risposta multipla estrapolati da una banca dati pubblicata sui siti istituzionali delle aziende capofila. Le materie da studiare sono:

elementi di legislazione sociale e sanitaria;

aspetti organizzativi del lavoro sociale e sanitario;

assistenza alla persona;

anatomia e fisiologia umana.

La prova è superata con un punteggio minimo di 21/30.

Le materie da studiare per la prova orale

La prova orale invece verterà sulle seguenti materie e competenze:

legislazione nazionale e regionale a contenuto socioassistenziale e previdenziale;

legislazione sanitaria e organizzazione dei servizi (normativa specifica Oss);

legislazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

etica e deontologia;

diritto del lavoro e il rapporto di dipendenza;

aspetti psico-relazionali e interventi assistenziali:

comunicazione con l’assistito, il familiare, care giver e accompagnatore nei luoghi di cura;

igiene;

protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori;

igiene dell’ambiente e comfort alberghiero;

interventi assistenziali rivolti alla persona in rapporto a particolari situazioni di vita e tipologia di

utenza;

utenza; assistenza alla persona nelle cure igieniche, nella mobilizzazione, nell’alimentazione e nell’eliminazione;

assistenza durante il trasporto della persona;

Primo Soccorso;

Metodologia del lavoro sociale e sanitario;

lingua inglese;

competenze informatiche.

La prova orale è superata con un punteggio minimo di 21/30.

Valutazione dei titoli e punteggio

La valutazione dei titoli garantisce un massimo di 40 punti:

25 punti per i titoli di carriera;

3 punti per i titoli accademici e di studio;

2 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;

10 punti per il curriculum formativo e professionale.

Assunzione e assegnazione nelle aziende sanitarie

La posizione in graduatoria determina la possibilità di scelta dell’azienda. Le singole aziende sono responsabili delle verifiche per l’instaurazione del rapporto di lavoro e dell’accuratezza delle dichiarazioni dei candidati. Se il candidato rinuncia all’assunzione in un’azienda, decade dalla graduatoria generale.

La graduatoria finale può essere usata per ulteriori assunzioni per coprire necessità oltre quelle ordinarie, anche a tempo determinato, rispettando le procedure delle assunzioni permanenti. I vincitori del concorso devono restare nella sede di assegnazione per almeno 5 anni, accettando tutte le norme del contratto.

Per ulteriori e più approfondite informazioni, è possibile consultare il bando completo.