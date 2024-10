L’Aeronautica militare ha indetto un nuovo concorso per il 2024 volto al reclutamento di 1.050 volontari in ferma prefissata iniziale: è sufficiente avere la licenza di scuola media.

L’Aeronautica Militare ha indetto un nuovo concorso 2024 che mette a disposizione 1.050 posti, con il bando che è aperto anche ai civili. Il bando prevede il reclutamento di volontari in ferma prefissata iniziale (Vfi) per l’anno 2025, mille dei quali da “ordinari” per diverse categorie assegnate dalla Forza Armata e 50 da destinare all’unità per l’ambito operativo “Comos (Stos/Incursori)”. Le candidature dovranno essere inviate entro il 23 novembre 2024 e, particolare non di poco conto, ai candidati non è richiesto il diploma, ma sarà sufficiente avere la licenza media.

Il concorso dell’Aeronautica Militare

Come detto, l’Aeronautica Militare mira all’inserimento di 1.050 volontari in ferma prefissata iniziale con il reclutamento che prevede due differenti incorporamenti:

il primo, indicativamente nel mese di maggio 2025 , prevede di incorporare 525 candidati ritenuti idonei;

il secondo, previsto per settembre/ottobre 2025, riguarda i successivi 475 candidati Vfi ordinari e i 50 del settore d'impiego Comos (Stos/Incursori).

I requisiti per il concorso dell’Aeronautica Militare

Possono partecipare al nuovo concorso indetto dall’Aeronautica Militare soltanto candidati nati in un arco temporale ben definito, dal 23 novembre 2000 al 23 novembre 2006. Sono inoltre richiesti i seguenti requisiti:

avere la cittadinanza italiana;

godere dei diritti civili e politici;

non essere stati condannati per delitti non colposi e non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni in seguito a un procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle forze armate o di polizia per inidoneità psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione;

avere conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore);

non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

avere tenuto una condotta incensurabile;

possedere l’idoneità fisio-psico-attitudinale per il reclutamento;

non abusare di alcool e droghe;

non essere in servizio quali volontari nelle forze armate.

A quanto detto si aggiunge che per poter arruolarsi nel settore Comos (Stos/Incursori), i candidati di entrambi i sessi devono godere dell’idoneità psico-fisica e attitudinale specifica prevista per questo ruolo. Sono dunque previste prove di efficienza fisica della durata massima di cinque giorni. Alle donne è chiesta la presentazione di un test di gravidanza prima delle prove e, se incinte, è prevista l’emissione di un provvedimento di rinvio per temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità fisio-psico-attitudinale.

Le prove, in tutti i casi descritti, si concluderanno con un certificato di idoneità o meno, con la successiva pubblicazione delle graduatorie specifiche per il settore d’impiego, Vfi ordinari o Comos (Stos/Incursori).

La formazione dei candidati

Al termine della selezione, i candidati ritenuti idonei dovranno sottoporsi a un corso di formazione di base necessario a confermare le loro capacità. Per chi non dovesse raggiungere i risultati sperati, al termine del corso è previsto il proscioglimento dalla ferma.

Per chi supererà il corso, invece, il programma di reclutamento prevede un’altra visita medica volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneità previsti, con l’ammissione alla ferma prefissata iniziale di tre anni che decorre dalla data di prevista incorporazione.