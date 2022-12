I migliori smartphone 5G: quali sono e quanto costano

Come ogni anno, anche nel 2022 il mercato degli smartphone è uno di quelli più gettonati per le spese e i regali di Natale. Le aziende propongono dispositivi sempre più aggiornati e prestanti e c’è davvero l’imbarazzo della scelta, anche per chi non mastica di tecnologia.

Una delle novità più interessanti degli ultimi mesi è il calo del prezzo dei cellulari in grado di connettersi alla rete di quinta generazione 5G, una volta caratteristica esclusiva dei dispositivi più costosi, come i top di gamma Xiaomi, OPPO e Samsung. Il grande sviluppo di produttori di chip come Qualcomm e MediaTek, però, ha avvicinato gli smartphone 5G alla fascia medio-bassa di prezzi, rendendola accessibile a molti più consumatori (questo Smartphone sparirà dalla circolazione? Italiani preoccupati).

Cos’è il 5G e a cosa serve

Il termine 5G indica lo standard di nuova generazione di rete mobile: il quinto “capitolo”, per l’appunto. È la tecnologia successiva all’attuale 4G, che ne amplia le potenzialità e ne aggiunge di nuove. Di seguito le caratteristiche principali:

velocità di trasmissione 10 volte superiore a quella del 4G;

10 volte superiore a quella del 4G; latenza (il tempo che intercorre tra output e input) inferiore a 4 millisecondi;

(il tempo che intercorre tra output e input) inferiore a 4 millisecondi; fino a un milione di dispositivi connessi contemporaneamente per chilometro quadrato.

In pratica, avremo una connessione più veloce e immediata anche in presenza di milioni di dispositivi connessi. Ma quali sono i migliori smartphone con tecnologia 5G. Su Amazon sono presenti diverse proposte molto interessanti e vantaggiose, a partire dalle offerte del giorno.

I migliori smartphone 5G

Ormai anche Apple ha intrapreso la strada della democratizzazione del 5G con il nuovo iPhone SE 2022, il primo iPhone economico con connettività 5G. Di seguito però indichiamo i migliori smartphone 5G a prezzi economici, che non superano i 400 euro (o li superano di pochissimo, come nel primo esempio).

OPPO RENO8 Smartphone 5G

OPPO propone diverse alternative nella fascia di prezzo compresa tra i 300 e 400 euro. L’offerta top di Amazon riguarda al momento il RENO8 Smartphone 5G, con display AMOLED da 6,43 pollici e sistema operativo Android 12. Tripla fotocamera IA 50MP SONY, fotocamera frontale SONY 32MP, Flash posteriore.

Samsung Galaxy A22 5G

Lo smartphone 5G della Samsung più conveniente attualmente è il Galaxy A22 5G. Il display con refresh rate a 90 Hz offre un’esperienza utente completa grazie anche all’ottimo software Samsung e a una fotocamera da ben 48 megapixel. La batteria da 5.000 mAh garantisce una lunga autonomia, col processore MediaTek che gestisce bene il consumo energetico.

Redmi Note 11s 5G

Nell’elenco non poteva mancare Xiaomi, che su Amazon offre a meno di 200 euro il nuovo Redmi Note 11s 5G. Processore MediaTek Dimensity 810 con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile. La fotocamera principale è da 50 MP, mentre il display IPS LCD ha una diagonale di 6.6 pollici. Batteria da 5.000 mAh.

Samsung Galaxy A52s 5G

Un altro Samsung in lista. Il Galaxy A52s 5G offre attualmente uno dei migliori rapporti qualità/prezzo. Ottimo processore, display AMOLED da 6,5 pollici con refresh rate a 120 Hz, fotocamera principale da 64 MP con ultra-grandangolare da 16 MP (e altri due sensori da 5 MP) e batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida a 25 W.

Xiaomi 11T Pro

Infine un altro Xiaomi: l’11T Pro. Si tratta di un top di gamma per il prezzo, che però finisce in fascia media. Ha lo stesso processore dei flagship come Mi 11, Find X3 Pro e OnePlus 9 Pro, con display AMOLED molto grande (da 6,67 pollici) a 120 Hertz e una ricarica velocissima da 120 watt. Tradotto: in un quarto d’ora avrete lo smartphone completamente carico. La fotocamera principale è da 108 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine e una memoria RAM che può arrivare a 12 GB.

