Una compatta Canon del 2010 è passata da 95 a 400 euro di valore di riacquisto: tra il 2021 e il 2026 alcuni modelli usati si sono rivalutati

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Negli ultimi cinque anni il mercato dell’usato fotografico ha registrato un sensibile incremento delle quotazioni per specifici modelli di fotocamere digitali.

Secondo un’analisi condotta dalla piattaforma MPB su 883 articoli europei, alcune compatte e mirrorless usate hanno visto aumentare il proprio valore di riacquisto fino al 321 per cento, guidate dalla domanda e dai social.

Macchine fotografiche: l’analisi sulle quotazioni dell’usato

Il mercato dei beni tecnologici di seconda mano mostra spesso dinamiche di rivalutazione inattese, come nel caso del settore della fotografia digitale.

Secondo un’indagine quinquennale condotta dalla piattaforma specializzata MPB, che ha analizzato le transazioni su 883 modelli tra fotocamere e obiettivi in Europa tra il 16 ottobre 2021 e il 16 ottobre 2026, alcuni dispositivi prodotti nello scorso decennio hanno registrato incrementi di valore fino al 321 per cento.

L’analisi si basa sui prezzi base di riacquisto offerti direttamente ai proprietari per apparecchiature in condizioni pari al nuovo, evidenziando come la domanda di fotocamere compatte e mirrorless datate stia sostenendo le quotazioni dell’usato di alta fascia.

Il caso di maggiore evidenza riguarda la Canon PowerShot G12, fotocamera compatta lanciata nel 2010. Nell’ottobre 2021 la quotazione d’acquisto di MPB si attestava su 95 euro, mentre nel 2026 l’offerta per la medesima tipologia di prodotto ha raggiunto i 400 euro.

Un andamento analogo ha interessato la Canon PowerShot G7 X II del 2016, il cui valore di riacquisto è passato da 285 euro a 665 euro (+133 per cento), e la Ricoh GR II del 2015, salita da 385 a 735 euro (+91 per cento).

Modello Anno di lancio Prezzo di acquisto (16 ott 2021) Prezzo di acquisto (16 ott 2026) Variazione quinquennale Canon PowerShot G12 2010 € 95 € 400 +321% Canon PowerShot G7 X II 2016 € 285 € 665 +133% Panasonic Lumix DMC-GM5 2014 € 180 € 435 +142% Canon PowerShot G7 X 2014 € 215 € 490 +128% Fujifilm X-M1 2013 € 88 € 230 +161% Ricoh GR II 2015 € 385 € 735 +91%

Le variabili che determinano la quotazione sul mercato

La determinazione del valore reale di una fotocamera usata risponde a criteri precisi. Come evidenziano gli esperti di settore e i parametri delle piattaforme di compravendita, la quotazione teorica massima riguarda esclusivamente gli esemplari conservati in condizioni impeccabili, privi di usura estetica e perfettamente funzionanti sul piano meccanico ed elettronico.

Difetti strutturali, presenza di condensa o funghi nelle lenti dell’ottica, imprecisioni nell’otturatore o l’assenza della dotazione originale di accessori (come batterie e caricabatterie) comportano riduzioni immediate del prezzo di stima finale.

Oltre allo stato di conservazione, il valore sul mercato secondario viene influenzato dalla rarità del modello, dalla presenza del corredo o della scatola originale e dalla rilevanza storica del marchio.

Nel settore analogico e vintage di fascia alta, brand come Leica o Hasselblad mantengono prezzi elevati legati a tirature limitate o al valore d’uso professionale. Nel digitale invece la crescita delle quotazioni è guidata soprattutto dalla scarsità di modelli equivalenti sul mercato del nuovo e dalla ricerca di sensori capaci di restituire una resa cromatica differente rispetto a quella standardizzata degli odierni smartphone.

Come prepararsi alla vendita

La prima fase necessaria alla vendita consiste nell’esatta identificazione del modello e della sigla tecnica riportata sul corpo macchina, evitando scambi con varianti esteticamente simili ma di generazione differente.

Successivamente è necessario verificare lo stato delle guarnizioni, la tenuta delle batterie per prevenire fuoriuscite di acido nei vani ed eliminare tracce di polvere.

Anche la tutela della privacy è un passaggio fondamentale. È indispensabile rimuovere la scheda di memoria e procedere alla formattazione o al ripristino delle impostazioni di fabbrica tramite il menu di sistema della fotocamera, in modo da cancellare ogni dato personale, geotag o immagine archiviata nella memoria interna.