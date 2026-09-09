Apple ha presentato iPhone Duo, il suo primo telefono pieghevole, insieme a iPhone 18 Max e Pro, Siri AI, Airpods 5 e Apple Whatch Series 12 e Ultra 4: tutte le novità

ANSA Il Ceo di Apple John Ternus durante l'evento Apple del 9 settembre 2026

Si è tenuto il primo evento Apple dell’era John Ternus, il nuovo Ceo che ha sostituito Tim Cook. La novità principale presentata è stata iPhone Duo, il primo telefono pieghevole di Apple, accompagnato dai nuovi iPhone 18 Max e Pro.

Importanti novità anche lato software, con l’implementazione dell’intelligenza artificiale generativa in Siri AI. L’assistente di Apple avrà nuove funzioni, grazie anche ai dati raccolti dai nuovi Apple Whatch Series 12 e Ultra 4 e dalle nuove Airpods 5.

Il primo iPhone pieghevole di Apple è iPhone Duo

L’introduzione dell’evento Apple del 9 settembre ha reso palese il passaggio di testimone tra il vecchio Ceo, Tim Cook, e il nuovo capo di Apple, John Ternus. “Voglio esprime quale privilegio sia rappresentare il team di Apple” ha detto Ternus nella sua presentazione, prima di dare spazio alla novità principale dell’evento: l’iPhone Duo.

Si tratta del primo iPhone pieghevole, che presenta due diversi schermi, uno esterno, utilizzabile quando il telefono è chiuso, e uno interno pieghevole, che si usa quando il telefono è aperto. Lo schermo più piccolo è da 5,4 pollici, mentre il più grande è da 7,6 pollici, e mantengono lo stesso aspect ratio di 1,4.

Le telecamere esterne sono le stesse dei nuovi iPhone pro e Max, presentati sempre nell’evento del 9 settembre, mentre quella interna è nuova, completamente nascosta fino a che non viene utilizzata. L’hardware è del tutto simile a quello dei nuovi iPhone. Il prezzo è di 1.999 dollari con memoria fino a 2Tb.

I nuovi iPhone 18 Pro e iPhone 18 Max

Durante l’evento del 9 settembre Apple ha anche presentato la nuova generazione di iPhone. Ternus ha definito iPhone un “Intelligent Personal Hub”, grazie soprattutto alle novità che riguardano l’intelligenza artificiale. I due nuovi modelli, iPhone 18 Max e iPhone 18 pro, saranno più piccoli rispetto al passato, ma miglioreranno in quasi ogni aspetto dell’hardware:

durata della batteria migliorata, fino a 30 ore in utilizzo intenso e una ricarica più veloce;

una scocca in alluminio con nuovi colori;

nuovi chip più veloci e dedicati all’intelligenza artificiale on device.

La nuova fotocamera da 48 megapixel presenta, per la prima volta, un diaframma fisico, che permette di controllare in maniera estremamente precisa l’apertura, sia nelle foto sia nei video. I prezzi saranno di 1199 dollari per l’iPhone 18 Pro e di 1299 dollari per il Max. Entrambi saranno disponibili dal 18 settembre.

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Le altre novità, da Siri alle nuove Airpods e

Apple ha presentato anche la nuova Siri AI, che utilizzerà in maniera molto più ampia l’intelligenza artificiale generativa. La nuova versione di Siri sarà in grado di trovare contesto per le risposte in varie app e nel mondo reale, ottenendo informazioni da iPhone, Airpods e Apple Whatch.

Potrà compiere azioni in app, anche in app di terze parti, tra cui WhatsApp e Outlook. Avrà voci espressive, personalizzabili, e una migliore dettatura, oltre a funzioni di generazione di immagini ed editing foto avanzate. Per il momento, però Siri AI non sarà disponibile in italiano.

Le nuove Airpods 5 e i nuovi Apple Whatch series 12 e Ultra 4

Tra i prodotti presentati nell’evento del 9 settembre ci sono anche le nuove Airpods 5, che saranno open-ear. La caratteristica più sottolineata è la nuova Active Noise Cancellation, più potente del 50% e accompagnata da una modalità trasparenza più naturale. Grazie ad Adaptive audio le Airpods in automatico tra le due modalità. Novità anche per il controllo del volume, che sarà touch e on stem, come per Airpods Pro.

Anche in questo nuovo modello, Apple ha introdotto Live Translation, che permette alle Airpod di tradurre in tempo reale le conversazioni in altre lingue. La batteria durerà fino a 4 ore e fino a 20 con le ricariche del case. Il prezzo sarà 129 dollari, 149 per la versione con più batteria, molto inferiore rispetto al costo di lancio della scorsa generazione. Le Airpods 5 saranno disponibili dal 18 settembre.

Infine, sono stati presentati anche Apple Watch Series 12 e Ultra 4, anche loro disponibili dal 18 settembre rispettivamente a 399 e 799 dollari. Presenteranno sensori migliorati e soprattutto un’app Health rinnovata, in grado di combinare i dati fisiologici in una nuova metrica la Readiness, che comunicherà in maniera chiara agli utenti lo stato di salute del loro corpo.