123RF Klarna, PayPal e Scalapay, cambia il compra ora paga dopo: cosa succede dal 20 novembre.

Dal 20 novembre 2026 pagare in tre rate con Klarna, Scalapay e PayPal sarà soggetto a nuove regole.

Il sistema Buy Now Pay Later (compra ora, paga dopo) continuerà a essere disponibile, ma gli operatori dovranno rispettare obblighi più rigorosi. La stretta riguarda i controlli sul merito creditizio, la trasparenza e la pubblicità.

Buy Now Pay Later, si cambia

La novità deriva dalla direttiva europea CCD2 sul credito ai consumatori, recepita dall’Italia il 31 dicembre 2025 con il decreto legislativo 212.

Le nuove disposizioni riconoscono con maggiore chiarezza la natura creditizia dei pagamenti rateali, anche quando non prevedono interessi, e introducono maggiori responsabilità per gli esercenti.

Il Buy Now Pay Later oggi è sempre più diffuso, anche per via dell’inflazione che morde la capacità di spesa. Così un prodotto da 90 euro, per esempio, può essere pagato attraverso tre rate da 30 euro, anziché versare subito l’intera somma.

Rischio indebitamento

Ma con la diffusione del Bnpl, si diffonde anche il rischio indebitamento: il problema riguarda soprattutto la possibilità di accumulare diverse rate attraverso piattaforme differenti, senza avere sempre una percezione immediata dell’importo totale da restituire.

Secondo i dati di Banca d’Italia, la quota di famiglie che ha utilizzato almeno una volta strumenti Bnpl è passata dal 4% nel 2022 al 30% nel 2025. Il Bnpl sta crescendo soprattutto tra nuclei familiari con redditi medio-bassi, risorse patrimoniali limitate e situazioni di indebitamento preesistente.

L’autorizzazione del pagamento rateale

Una delle novità più importanti riguarda la valutazione del merito creditizio. Prima di autorizzare un pagamento rateale, gli operatori dovranno effettuare controlli per verificare la capacità del consumatore di restituire le somme dovute. L’obiettivo è limitare il rischio che una persona già in difficoltà economica accumuli ulteriori debiti. Di conseguenza, ottenere l’approvazione per pagare in tre rate non sarà scontato.

Se dalla valutazione dovessero emergere elementi che mettono in dubbio la capacità di rimborso del cliente, la richiesta potrà essere respinta.

Cambiano comunicazione e pubblicità

E non è tutto: non sarà più possibile descrivere la rateizzazione come una semplice suddivisione del prezzo, senza rendere perfettamente chiara la natura creditizia dell’operazione. Saranno inoltre vietati i messaggi ingannevoli o ambigui sui costi del credito e quelli che suggeriscono che ricorrere all’indebitamento possa migliorare la situazione economica o il tenore di vita del consumatore.

Diritto di recesso, nuove tutele

Per chi compra in modalità Buy Now Pay Later sono previste le tutele tipiche del credito al consumo, comprese quelle relative alle informazioni precontrattuali, al diritto di recesso e all’assistenza per le persone che incontrano difficoltà nel rimborso.

Klarna, Scalapay e PayPal, che succede ai pagamenti a rate

Per tirare le somme: no, le nuove disposizioni non vietano il Buy Now Pay Later e non comportano l’eliminazione dei servizi offerti da Klarna, Scalapay e PayPal.

I consumatori potranno continuare a scegliere la rateizzazione degli acquisti, ma le piattaforme dovranno adeguarsi agli obblighi previsti dalla normativa. Le piattaforme hanno già annunciato che i propri prodotti Bnpl continueranno a essere disponibili e che l’esperienza dei clienti sarà adeguata alle nuove disposizioni. Il cambiamento riguarderà quindi soprattutto: