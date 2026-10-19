Italiaonline in controtendenza segna un +10% di traffico sui Verticali nel primo semestre 2026

Mentre l'avvento di Google AI Overviews e dell'AI generativa contrae la Search globale, i portali e i magazine della AI Digital Company crescono con picchi fino al +28,5%

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Ufficio Stampa Italiaonline Le home page di DiLei e QuiFinanza

In un momento storico in cui l’editoria digitale globale si trova a dover affrontare l’impatto dell’Intelligenza Artificiale generativa sulle ricerche online – e la conseguente contrazione generalizzata dei volumi di traffico da search – Italiaonline dimostra nei fatti la straordinaria resilienza del proprio ecosistema editoriale e della relativa offerta adv.

I dati di traffico del primo semestre 2026 evidenziano per i verticali del gruppo (SiViaggia, QuiFinanza e DiLei) un incremento medio del +10% anno su anno (YoY), trend che prosegue con picchi di sessioni che hanno raggiunto il +28,5% nei mesi di gennaio e di maggio. Una dinamica che trova conferma anche analizzando le home page dei portali storici Libero e Virgilio, il cui traffico diretto registra un’immutata centralità nelle abitudini informative degli italiani.

Il confronto analizza e mette a paragone la fruizione dei contenuti del periodo pre-AI Overviews con la fase successiva all’introduzione massiva delle risposte generate dall’AI nei motori di ricerca. Si tratta, pertanto, di una crescita di rilevanza strategica fondamentale, in particolare per un gruppo che investe sulla qualità dei contenuti e delle soluzioni di adv realizzate dalle proprie persone.

A rafforzare ancora di più la resilienza dell’ecosistema Italiaonline gli oltre 10M di account attivi sulle mail Libero e Virgilio che quest’anno hanno visto un completo rinnovamento dell’esperienza utente con una interfaccia più moderna e funzionale.

Il fattore umano al centro: la qualità premia

Nel nuovo scenario informativo dominato da contenuti sintetici e automatizzati, le property di Italiaonline sono state premiate dagli utenti e dai motori di ricerca per una scelta di campo precisa: l’investimento sulle persone, sulla qualità delle firme e sull’autorevolezza del giornalismo verticale.

L’algoritmo premia l’esperienza reale, la trasparenza delle fonti e la profondità dell’analisi umana. L’approccio di Italiaonline risponde esattamente a questa esigenza, offrendo verticali tematici capaci di posizionarsi come punti di riferimento credibili nei settori dell’economia personale, dei viaggi, dell’automotive e dei trend femminili con uno sviluppo strategico ormai consolidato che si rivolge non solo ai responsabili di acquisito ma anche alle generazioni più giovani.

Gen Z: l’espansione dei brand “DiLei Girlz”, “QuiFinanza Green” e “Virgilio Scuola”

A supportare la crescita è anche la capacità di intercettare e coinvolgere un pubblico sempre più giovane, attento ai valori di sostenibilità, inclusività e nuova imprenditorialità, a cui Italiaonline si rivolge soprattutto con tre dei suoi magazine:

DiLei Girlz : estensione nativa del brand DiLei, creata per parlare direttamente alla Gen Z. Con un linguaggio fresco, visivo e orientato ai social, affronta temi legati all’empowerment giovanile, alla cultura pop, alle relazioni e alle nuove tendenze, creando una community altamente interessata.

: estensione nativa del brand DiLei, creata per parlare direttamente alla Gen Z. Con un linguaggio fresco, visivo e orientato ai social, affronta temi legati all’empowerment giovanile, alla cultura pop, alle relazioni e alle nuove tendenze, creando una community altamente interessata. QuiFinanza Green : la costola di QuiFinanza incentrata su transizione ecologica, economia circolare e carriere del futuro legate ai criteri ESG. Un canale che risponde alla richiesta di un’informazione economica chiara, responsabile e vicina alle sensibilità delle nuove generazioni.

: la costola di QuiFinanza incentrata su transizione ecologica, economia circolare e carriere del futuro legate ai criteri ESG. Un canale che risponde alla richiesta di un’informazione economica chiara, responsabile e vicina alle sensibilità delle nuove generazioni. Virgilio Scuola: l’hub educational di Italiaonline all’interno di Virgilio Sapere, un portale gratuito di contenuti didattici pensato per studenti, genitori e insegnanti, dalla scuola dell’infanzia alle superiori, con risorse anche per l’orientamento universitario.

Il ruolo di iOL Advertising

La capacità di Italiaonline di presidiare la relazione con gli utenti e di costruire contenuti di qualità per ogni target, unita al patrimonio di dati di prima parte fornito soprattutto dagli oltre 10 milioni di account mail attivi, permette alla concessionaria proprietaria iOL Advertising di costruire e proporre un’offerta pubblicitaria sempre più innovativa e aderente alle esigenze del mercato e dei clienti. Per rispondere agli obiettivi di business e di comunicazione degli inserzionisti, iOL Advertising aggiorna costantemente la propria offerta con soluzioni evolute, in grado di intercettare il consumatore in ogni fase del percorso d’acquisto. Un’offerta cross-platform che si traduce in una vera consulenza strategica, al fianco delle aziende nella definizione delle azioni di marketing e comunicazione online più efficaci.

Ufficio Stampa Italiaonline

“L’intelligenza artificiale sta cambiando il modo in cui le persone cercano le informazioni, ma non il loro bisogno di fonti affidabili. La crescita dei nostri verticali dimostra che qualità editoriale e fiducia degli utenti restano un asset decisivo, per i lettori e per le aziende che ci scelgono, sapendo di poter pianificare pubblicità in contesti di valore – commenta Umberto Poschi, Chief Media & Tech Officer di Italiaonline – L’AI è per noi essenziale in molte nostre soluzioni, e al contempo è uno stimolo a fare meglio ciò che sappiamo fare: informare con competenza e costruire relazioni durature con il nostro pubblico. Continueremo a investire su contenuti di qualità, nuovi target come la Gen Z e soluzioni pubblicitarie sempre più evolute, per offrire a utenti e inserzionisti un ecosistema digitale autorevole e sicuro”.