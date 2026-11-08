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iStock TikTok rischia una multa fino al 6% del fatturato mondiale. L'Ue contesta l'algoritmo Per Te per i possibili rischi sulla salute mentale degli utenti

TikTok rischia una multa fino al 6% del fatturato annuo mondiale per il funzionamento del suo algoritmo di raccomandazione. La Commissione europea ha comunicato il 6 novembre 2026 le conclusioni preliminari di un’indagine secondo cui il sistema che seleziona i video nella sezione “Per Te” potrebbe violare il Digital Services Act (DSA), il regolamento europeo sui servizi digitali. A pesare sarebbe il rabbit hole effect, un meccanismo che può esporre ripetutamente gli utenti a contenuti simili, con possibili conseguenze sulla salute mentale, soprattutto per i minorenni e le persone vulnerabili. Non è stata ancora accertata una violazione definitiva né è stata imposta una sanzione. TikTok potrà presentare le proprie osservazioni prima della decisione finale.

TikTok sotto indagine Ue, come funziona il rabbit hole effect

L’algoritmo di TikTok seleziona i video da mostrare agli utenti attraverso diversi segnali, tra cui il tempo trascorso a guardare un contenuto, le interazioni e i “Mi piace”. Quando una persona visualizza ripetutamente video su un determinato argomento, la piattaforma tende a proporne altri simili. Secondo Bruxelles, questo sistema può creare una sequenza continua di contenuti dalla quale diventa difficile uscire, soprattutto quando i video riguardano temi delicati.

Tra gli esempi indicati dalla Commissione figurano contenuti sulla tristezza, sull’isolamento sociale, sull’immagine corporea e sulle difficoltà legate alla salute mentale. Il problema non riguarda necessariamente video illegali o vietati dalle regole della piattaforma. Anche contenuti consentiti possono diventare problematici quando vengono mostrati continuamente alla stessa persona, aumentando l’esposizione a determinati messaggi. La Commissione ritiene, in via preliminare, che TikTok non abbia valutato adeguatamente questi rischi e non abbia adottato misure sufficienti per limitarli.

Cosa chiede l’Europa per modificare l’algoritmo di TikTok

Le contestazioni riguardano anche l’efficacia degli strumenti disponibili per personalizzare il feed. Secondo la Commissione, funzioni come il pulsante “Non mi interessa” non sarebbero sufficienti a interrompere le raccomandazioni ripetitive. Bruxelles chiede quindi una modifica del sistema “Per Te”, attribuendo maggiore importanza alle preferenze espresse direttamente dagli utenti.

Tra gli interventi indicati figurano la riduzione del peso del tempo di visualizzazione nella selezione dei contenuti, controlli più semplici da utilizzare e verifiche periodiche sull’efficacia dell’algoritmo. Secondo la Commissione gli iscritti devono scegliere con maggiore precisione quali argomenti visualizzare, evitando che le interazioni precedenti determinino automaticamente una lunga successione di video simili.

TikTok a rischio multa, le conseguenze economiche

Se le conclusioni preliminari venissero confermate, la Commissione potrebbe adottare una decisione formale di violazione del Digital Services Act. La sanzione massima prevista dal regolamento raggiunge il 6% del fatturato annuo mondiale dell’impresa interessata. L’importo effettivo dipenderebbe dalla gravità, dalla durata e dalle caratteristiche dell’eventuale infrazione. Non è stata quindi stabilita una cifra da pagare.

Le conseguenze potrebbero riguardare anche il funzionamento della piattaforma. Un intervento sull’algoritmo inciderebbe infatti sul modello di business di TikTok, che utilizza la personalizzazione dei video per mantenere elevato il coinvolgimento degli utenti e sostenere la propria attività pubblicitaria.

La risposta di TikTok

TikTok ha respinto le contestazioni, sostenendo che le conclusioni della Commissione non rappresentino correttamente il funzionamento della piattaforma. La società ha ribadito il proprio impegno per la sicurezza degli utenti e ha richiamato gli strumenti già disponibili per controllare i contenuti visualizzati.

Il procedimento rientra nell’indagine avviata dall’Unione europea nel febbraio 2024. Nel corso del 2026 Bruxelles aveva già formulato rilievi preliminari su altre caratteristiche della piattaforma, tra cui le funzioni che possono favorire un utilizzo compulsivo e le impostazioni di sicurezza degli account dei minorenni. TikTok potrà ora esaminare gli atti dell’indagine e rispondere formalmente alle contestazioni prima dell’eventuale decisione definitiva.