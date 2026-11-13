123RF Microsoft in tilt, Outlook continua a non funzionare.

Continuano i problemi per Outlook, la posta elettronica di Microsoft, che registra una serie di down a intermittenza: dal pomeriggio di giovedì 12 novembre ed anche oggi, venerdì 13 novembre, chiunque tenti di accedere alla propria mail Outlook riceve un messaggio: “Impossibile raggiungere questa pagina”.

La problematica riguarda tutti i domini Outlook, ed anche altri servizi Microsoft come ad esempio il cloud OneDrive e alcuni servizi accessori, come Word per il web e altri tool del pacchetto Microsoft 365 per il web. I servizi divengono talvolta disponibili, salvo poi tornare in down.

Microsoft, perché i down di Outlook e altri servizi

Secondo quanto condiviso da Microsoft, la causa dei disservizi sarebbe una “indisponibilità imprevista di alcuni server, che sta sovraccaricando l’infrastruttura rimanente“. L’azienda assicura di avere riavviato i server non funzionanti e di essersi adoperata per monitorare attentamente la situazione.

Il problema, dunque, riguarda tutti i domini Outlook inclusi i domini storici ancora attivi per chi li possiede, ma non più registrabili come nuovi: outlook.com, outlook.it, hotmail.com, hotmail.it, live.com, live.it e msn.com. Ma vengono segnalati problemi anche per Copilot (assistente virtuale basato sull’intelligenza virtuale) e Teams (la piattaforma di comunicazione che ha idealmente raccolto il testimone di Skype). Problemi anche per strumenti per la sicurezza informatica delle aziende, come Defender Xdr.

Microsoft va segnalando recuperi parziali in diverse aree geografiche, anche se i servizi funzionano spesso a intermittenza o tornano a non funzionare del tutto.

Così scrive Microsoft via X:

Stiamo continuando i nostri sforzi per migliorare la stabilità dei server al fine di ottimizzare il flusso del traffico. Ciò include l’adeguamento dei protocolli di traffico, la ridistribuzione del traffico e l’applicazione di misure strategiche di blocco del traffico. Stiamo osservando un recupero parziale nelle regioni in cui abbiamo applicato questi adeguamenti; tuttavia, queste azioni non stanno portando a un recupero sostenibile, quindi stiamo esaminando quali ulteriori azioni possiamo intraprendere per migliorare la stabilità complessiva dell’infrastruttura.

E ancora:

Siamo impegnati in più flussi di lavoro per mitigare l’impatto, affrontare il nostro attuale ostacolo e riportare porzioni dell’infrastruttura di servizio a uno stato di salute.

Nessun attacco hacker in Microsoft

Considerata l’escalation di attacchi hacker in Occidente, si è sollevato un interrogativo relativo a un possibile cyberattacco ai danni di Microsoft. In realtà dietro ai ripetuti down non c’è nulla di tutto questo, come ha assicurato Charles Lamanna, vicepresidente esecutivo di Microsoft per Copilot.

La reazione degli utenti

Secondo i dati raccolti dal portale di monitoraggio Downdetector, le segnalazioni di malfunzionamento per il solo servizio Outlook hanno superato quota 130mila nelle prime ore dell’emergenza, ovvero nella serata del 12 novembre, affiancate da circa 50mila notifiche relative all’intera suite Microsoft 365.

Sui social è virale l’hashtag #Outlook insieme a #MicrosoftOutlookDown. Così come sono diventati virali i commenti e i meme di chi, in varie lingue, scrive frasi del tipo “vorrei lavorare ma non posso”. Nel frattempo, su Google Trends è ai primi posti la chiave di ricerca “problemi outlook oggi”. Più preoccupate le reazioni dei datori di lavoro e dei manager, per i quali il down di Microsoft si traduce in un crollo della produttività.