Fanplayr diventa Verada: un rebranding nel nome di innovazione, dati, tecnologia e collaborazione

La società di behavioral marketing ha presentato il 22 settembre la sua nuova identità. Cambiano nome e posizionamento, con l'intelligenza artificiale al centro della piattaforma

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Ufficio Stampa Verada L'evento Verada del 22 settembre 2026

Fanplayr, la società specializzata nel behavioral targeting e nella personalizzazione delle esperienze digitali, ha ufficializzato il proprio rebranding in un evento tenutosi il 22 settembre, scegliendo una nuova identità che riflette il percorso compiuto negli ultimi anni verso una tecnologia sempre più centrata sull’intelligenza artificiale.

Il cambio di nome non è solo comunicativo: segna una ridefinizione del posizionamento dell’azienda sul mercato. Verada si presenta come una piattaforma AI-driven, progettata per trasformare dati comportamentali in esperienze digitali personalizzate in tempo reale, con un’architettura tecnologica in continua evoluzione.

Quattro pilastri per la nuova identità

Durante l’evento, il percorso che ha portato alla nascita di Verada è stato raccontato attraverso quattro aree chiave: la tecnologia, le partnership strategiche, i clienti e il team interno.

Sul fronte delle partnership, tra i casi presentati sul palco figura anche la collaborazione con Italiaonline, avviata nel 2025. Claudio Sala, North Italy Client Manager della società, ha illustrato il progetto comune, che include lo sviluppo di soluzioni di behavioral retargeting.

I brand che nel corso degli anni hanno adottato la piattaforma Fanplayr hanno contribuito, secondo l’azienda, a orientarne l’evoluzione: le loro esigenze concrete hanno alimentato lo sviluppo di nuove funzionalità, fino all’attuale configurazione di Verada.

Un mercato in rapida trasformazione

Il rebranding arriva in un momento in cui il settore dell’adtech e del marketing digitale è attraversato da profondi cambiamenti: la fine dei cookie di terza parte, la crescente attenzione alla privacy degli utenti e la diffusione di strumenti di intelligenza artificiale stanno ridisegnando le strategie di acquisizione e fidelizzazione degli e-commerce.

In questo contesto, le piattaforme che puntano sulla raccolta e l’analisi dei dati comportamentali first-party – cioè generati direttamente dall’interazione degli utenti con i siti dei brand – stanno acquisendo un ruolo sempre più centrale. È in questo spazio che Verada intende consolidare la propria posizione.