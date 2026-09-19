Il nuovo Intelligent Cities Index di BCG analizza 61 grandi città nel mondo e misura tecnologia, AI, governance, adozione e risultati

iStock Tom Keeble AI e città intelligenti, la classifica 2026.

Londra è la città più intelligente del mondo nel 2026: a dirlo è il primo Intelligent Cities Index di BCG, che mette a confronto 61 delle principali città del mondo in 39 Paesi valutandone la capacità di utilizzare tecnologia, intelligenza artificiale e strumenti digitali in generale per migliorare i servizi per cittadini e imprese.

Questo il risultato per l’Italia, che piazza in classifica due città: Roma e Milano sono entrambe attorno al 40° posto (per la precisione 40° e 41°) con 61 punti, nella fascia definita “Emerging”, cioè emergente.

Quali sono le città più intelligenti al mondo

Secondo l’analisi, non basta semplicemente utilizzare più tecnologia: la maturità di una città dipende anche dalla strategia che permette all’ecosistema digitale di funzionare al meglio per lo sviluppo dell’essere umano e della vita in comune.

BCG ha individuato cinque grandi domini: outcomes, strategy, adoption, ways of working ed enablers. Ovvero:

risultati;

strategia;

adozione;

modalità di lavoro;

elementi abilitanti.

All’interno di questi ambiti sono state considerate 14 dimensioni e 35 indicatori, combinando misure quantitative e qualitative.

Il principio alla base dell’indice è che affinché una città diventi “intelligente” non basta utilizzare le nuove tecnologie, ma bisogna anche avere visione e strategia per giungere a cambiamenti concreti.

La classifica delle città più intelligenti

Di seguito la classifica delle città più intelligenti del 2026, con relativo punteggio. Ma prima una precisazione:

la fascia dalla posizione 1 (Londra) alla 5 (Amsterdam) è considerata “Leading” (eminente, dominante);

la fascia dalla posizione 6 (Berlino) alla 33 (Riad) è giudicata “Accelerating” (in accelerazione);

la fascia dalla posizione 34 (Doha) alla 56 (Osaka) è considerata “Emerging” (emergente);

la fascia alla posizione 57 (Budapest) alla 61 (Lagos) è giudicata “Developing” (in sviluppo).

Come detto, ci sono solo due italiane, ovvero Roma e Milano rispettivamente alle posizioni 40 e 41, entrambe con un punteggio pari a 61. Le italiane rientrano dunque nella fascia “emergente”.

Qui sotto la classifica completa:

Londra 85 Dubai 80 New York 80 Washington 80 Amsterdam 80 Berlino 78 San Francisco 77 Shanghai 77 Pechino 76 Seul 76 Singapore 76 Vienna 75 Copenaghen 75 Shenzhen 75 Boston 74 Los Angeles 74 Stoccolma 74 Zurigo 74 Monaco di Baviera 73 Abu Dhabi 72 Oslo 72 Austin 71 Madrid 71 Dallas 71 Manchester 71 Dublino 70 Chicago 70 Toronto 70 Helsinki 70 Sydney 70 Parigi 68 Barcellona 67 Riad 67 Doha 64 Tokyo 63 Hong Kong 63 Medina 63 Almaty 62 Giacarta 61 Roma 61 Milano 61 Melbourne 60 Delhi 59 San Paolo 59 Gedda 59 Bengaluru 59 Varsavia 58 Ho Chi Minh 58 La Mecca 58 Kuala Lumpur 58 Mumbai 57 Istanbul 55 Città del Messico 55 Dammam 55 Buenos Aires 53 Osaka 52 Budapest 48 Johannesburg 47 Casablanca 46 Il Cairo 43 Lagos 34

Secondo BCG, nessuna delle città analizzate domina tutti i cinque ambiti citati contemporaneamente.

Per quanto riguarda le italiane, la situazione è la seguente:

Roma è al top per quanto riguarda la strategia ed è in accelerazione su adozione ed elementi abilitanti ed è emergente sulle modalità di lavoro; ma è in fase di sviluppo per quanto riguarda i risultati;

Milano non eccelle in nulla ed è in accelerazione per quanto riguarda strategia, adozione ed elementi abilitanti mentre è emergente sulle modalità di lavoro e in fase di sviluppo sui risultati.

Il ruolo dell’intelligenza artificiale

Secondo l’analisi, le città che adoperano sapientemente l’intelligenza artificiale nei servizi pubblici e nelle attività quotidiane mostrano risultati migliori per i residenti e una qualità della vita più elevata.

BCG individua anche una sorta di circolo virtuoso: un maggiore utilizzo della tecnologia può aumentare la soddisfazione dei residenti, che a sua volta può favorire l’uso della tecnologia e una ulteriore maturità tecnologica. L’AI, però, non rappresenta l’unico elemento considerato.