OpenAI ha affermato di aver bloccato lo sviluppo dei suoi LLM più avanzati: gli agenti avrebbero attaccato troppi siti esterni, tra cui quelli del governo americano

ANSA Il logo di OpenAI vicino all'app di ChatGPT

L’azienda di intelligenza artificiale OpenAI, quella dietro a ChatGPT, ha annunciato che fermerà lo sviluppo dei suoi modelli più avanzati. I ricercatori non sarebbero infatti in grado di mantenere in sicurezza gli agenti basati sulle ultime versioni dell’IA, che avrebbero attaccato più volte siti esterni, tra cui anche quelli del governo degli Stati Uniti.

Secondo la testata statunitense Axios, la situazione sarebbe però ancora più grave. Gli incidenti in cui agenti di IA hanno attaccato siti esterni durante i test sarebbero “decine di migliaia” e non proverrebbero solo da OpenAI, ma anche da Anthropic, la sua principale concorrente, che sviluppa Claude.

OpenAI ha bloccato lo sviluppo della sua intelligenza artificiale

Tra il 25 e il 26 settembre OpenAI ha diramato una serie di note con cui annunciava di aver sospeso lo sviluppo dei suoi modelli di intelligenza artificiale più avanzati. Una decisione che arriva a seguito di comportamenti non previsti e pericolosi degli agenti che utilizzano l’intelligenza artificiale dell’azienda.

OpenAI ha scritto che lo sviluppo riprenderà: “solo quando saremo sicuri di avere protezioni aggiuntive” contro questo tipo di comportamenti.

Cos’è un agente di intelligenza artificiale

Gli agenti IA sono programmi che utilizzano nel modo più avanzato al momento disponibile gli LLM, i modelli linguistici che stanno dietro all’intelligenza artificiale generativa. A differenza dei chatbot, come ChatGPT e Gemini, che in molti utilizzano, gli agenti sono in grado di compiere operazioni.

Possono utilizzare siti internet come farebbe un utente umano, fino a fare ordini acquistando beni. Possono persino interagire con elettrodomestici di casa, se questi sono connessi alla rete. Lo fanno seguendo un’indicazione datagli da un utente, che però non deve spiegargli come arrivare all’obiettivo.

Notizia in aggiornamento